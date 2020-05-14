Кремль таємно вишле "гуманітарну допомогу" Сирії через Крим, щоб не злити росіян і легалізувати окупацію, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Міністерство оборони РФ планує передачу "гуманітарної допомоги" в Сирію через маріонеток в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Флот 2017".

Зазначається, що "гуманітарна акція" буде проведена для сирійських дітей, які постраждали від бойових дій, які Росія і провокує в цій країні, в т.ч. - здійснюючи свідомі бомбардування шкіл і лікарень. Однак МО РФ як державна структура не має права організовувати і проводити гуманітарні акції та благодійні заходи.

"Тому, щоб провернути таку операцію, оборонне відомство Росії збирається залучити сторонню організацію як рядженого тамаду. І такою обрано "адміністрацію" окупованого Криму, яка сама існує на дотації з федерального центру і переживає не найкращі часи, які найближчим часом тільки погіршаться.

Примітно, що на прохання представників МО РФ, щоб уникнути міжнародного резонансу і засудження, цей захід не буде висвітлюватися російськими федеральними ЗМІ. Принаймні - поки", - йдеться в матеріалі.

Водночас наголошується, що небажання МО РФ світитися з новою "гуманітарної акцією" в медіа також пов'язане з негативною реакцією в російському суспільстві на "гуманітарні вояжі" військового відомства в Італії, Венесуелі та Сербії.

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Автори матеріалу зазначають, що такий вибір не випадковий: "Це ще одна заготовка для розмивання факту окупації. Раніше "гуманітарну допомогу" з Криму хотіли доставити в Італію, розігравши навколо цього цілу виставу. Вигляд ця маніпуляція мала відверто жалюгідний і викликала в італійців лише роздратування" .



