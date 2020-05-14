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Новини
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Кремль таємно вишле "гуманітарну допомогу" Сирії через Крим, щоб не злити росіян і легалізувати окупацію, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Кремль таємно вишле

Міністерство оборони РФ планує передачу "гуманітарної допомоги" в Сирію через маріонеток в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Флот 2017".

Зазначається, що "гуманітарна акція" буде проведена для сирійських дітей, які постраждали від бойових дій, які Росія і провокує в цій країні, в т.ч. - здійснюючи свідомі бомбардування шкіл і лікарень. Однак МО РФ як державна структура не має права організовувати і проводити гуманітарні акції та благодійні заходи.

"Тому, щоб провернути таку операцію, оборонне відомство Росії збирається залучити сторонню організацію як рядженого тамаду. І такою обрано "адміністрацію" окупованого Криму, яка сама існує на дотації з федерального центру і переживає не найкращі часи, які найближчим часом тільки погіршаться.

Примітно, що на прохання представників МО РФ, щоб уникнути міжнародного резонансу і засудження, цей захід не буде висвітлюватися російськими федеральними ЗМІ. Принаймні - поки", - йдеться в матеріалі.

Водночас наголошується, що небажання МО РФ світитися з новою "гуманітарної акцією" в медіа також пов'язане з негативною реакцією в російському суспільстві на "гуманітарні вояжі" військового відомства в Італії, Венесуелі та Сербії.

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Автори матеріалу зазначають, що такий вибір не випадковий: "Це ще одна заготовка для розмивання факту окупації. Раніше "гуманітарну допомогу" з Криму хотіли доставити в Італію, розігравши навколо цього цілу виставу. Вигляд ця маніпуляція мала відверто жалюгідний і викликала в італійців лише роздратування" .

Кремль таємно вишле гуманітарну допомогу Сирії через Крим, щоб не злити росіян і легалізувати окупацію, - ЗМІ 01
Кремль таємно вишле гуманітарну допомогу Сирії через Крим, щоб не злити росіян і легалізувати окупацію, - ЗМІ 02

Автор: 

кремль (531) Крим (14203) Сирія (1874)


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Топ коментарі
+10
Расхренячили всё и вся, на ********* денег, зато теперь дарят нуждающимся 12 школьных досок. Цинизм зашкаливает.
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14.05.2020 12:35 Відповісти
+8
Спасибо, поржал из списка етой помощи. У нас волонтеры больше собирали на помощь военным чем РФ, которая гордится что она самая богатая в мире страна, на помощь Сирии.
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14.05.2020 12:36 Відповісти
+5
коллеги!. я вангую, что в 2021 году остро станет вопрос банкротства "Газпрома", а в 2022 году начнутся разные манипуляции с орг структурой и балансом этого "кошелька имперских амбиций банды Путена".. и если эти манипуляции не дадут положительного эффекта ,то уже в конце 2022 - в 2023 году, "Газпром" может уйти в процедуру банкротства (прим: это не значит быть признанным банкротом)..
а почему, спросите вы?
ответ:
"К концу текущего года(2020г) кассовый разрыв в бюджете Газпрома составит не менее 10 млрд долларов, полагает Блумберг. Причина - непомерные накопленные расходы на бессмысленные гигантские стройки при падении объемов экспорта и рухнувших ценах на газ. На европейском направлении Газпром получит не более половины обычной выручки, при этом потеря европейского рынка составит примерно 20%.
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14.05.2020 12:37 Відповісти
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Расхренячили всё и вся, на ********* денег, зато теперь дарят нуждающимся 12 школьных досок. Цинизм зашкаливает.
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14.05.2020 12:35 Відповісти
Так в этом и есть вся суть мордорского существования. Вы просто описали в нескольких словах всю политику кремля
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14.05.2020 12:55 Відповісти
26. Будем справедливы
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14.05.2020 14:24 Відповісти
А, пардон, стенды с досками перепутал. Правда, тем бедолагам это слабое утешение.
За наблюдательность-хвалю!
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14.05.2020 15:04 Відповісти
Спасибо, поржал из списка етой помощи. У нас волонтеры больше собирали на помощь военным чем РФ, которая гордится что она самая богатая в мире страна, на помощь Сирии.
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14.05.2020 12:36 Відповісти
Ещё радоваться тем бедолагам надо, могли бы например пресловутую загрязнённую нефть с хлорорганикой из нефтепровода Дружба предложить. Хочешь-кушай, хочешь-бочками продавай.
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14.05.2020 12:39 Відповісти
коллеги!. я вангую, что в 2021 году остро станет вопрос банкротства "Газпрома", а в 2022 году начнутся разные манипуляции с орг структурой и балансом этого "кошелька имперских амбиций банды Путена".. и если эти манипуляции не дадут положительного эффекта ,то уже в конце 2022 - в 2023 году, "Газпром" может уйти в процедуру банкротства (прим: это не значит быть признанным банкротом)..
а почему, спросите вы?
ответ:
"К концу текущего года(2020г) кассовый разрыв в бюджете Газпрома составит не менее 10 млрд долларов, полагает Блумберг. Причина - непомерные накопленные расходы на бессмысленные гигантские стройки при падении объемов экспорта и рухнувших ценах на газ. На европейском направлении Газпром получит не более половины обычной выручки, при этом потеря европейского рынка составит примерно 20%.
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14.05.2020 12:37 Відповісти
Эрдоган приказал мочить в сортире любые обозы РАБссии...
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14.05.2020 12:40 Відповісти
Не вижу в списке портретов путена.
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14.05.2020 12:43 Відповісти
В Украины большой опыт получения "гуманитарной помощи " от россии.
Путин войдёт в историю как фальсификатор этой благородной международной
помощи нуждающимся. Всё к чему прикасается российский президент дурно пахнет.
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14.05.2020 12:49 Відповісти
Кремль втихую вышлет "гуманитарную помощь" Сирии через Крым, чтобы не злить россиян и легализовать оккупацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 1220
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14.05.2020 12:53 Відповісти
охренеть объём гуманитарки...видать шойга выделили аж свои целые разовые чаевые предназначеные для халдея одной и московских забегаловок
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14.05.2020 12:54 Відповісти
А я думал Крым их и даже Срацея тяперича.
Оказалось не Срацея.
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14.05.2020 13:00 Відповісти
Да, их лучше не злить.
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14.05.2020 13:04 Відповісти
мо рф волшебники круче гендольфа серого-
отправляют школьный инвентарь, а приезжает БК.
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14.05.2020 13:50 Відповісти
 
 