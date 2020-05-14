Уболівальники зможуть повернутися на стадіон, коли в Україні коронавірусу практично не буде, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов розповів про умови відновлення футбольного сезону в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Футбол", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо відновлення деяких спортивних змагань з 22 травня. Це можливо тільки за порожніх трибун. Якщо говорити про футбол, то недавно я зустрічався з Андрієм Павелком, ми обговорили відновлення FAVBET Ліги. Це можливо тільки у разі дотримання протиепідемічних заходів - все, що необхідно для запобігання поширенню COVID-19", - зазначив він.

За його словами, 30 травня розглядається як дата відновлення футбольного сезону.

"Ми дійсно розглядаємо цю дату. Зараз йде спілкування з епідеміологами на предмет безпечного проведення цих змагань. Водночас необхідно забезпечити ПЛР-тестування, оскільки це безпека наших футболістів. Крім того, потрібно забезпечити безпеку під час матчів всіх людей на стадіоні", - пояснив він.

Степанов зазначив, що прописуються алгоритми.

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"Думаю, на початку наступного тижня ми зможемо сказати: коли і за яких умов розпочнуться змагання", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, коли на стадіони зможуть повернутися вболівальники, Степанов відповів: "Коли в Україні коронавірусу практично не буде. Якщо будуть поодинокі випадки в різних куточках країни, уболівальники зможуть повернутися на стадіони. В цьому сезоні гратимуть при порожніх трибунах. Раніше вересня ми навіть не можемо це питання розглядати".