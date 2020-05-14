УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12204 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
980 24

Уболівальники зможуть повернутися на стадіон, коли в Україні коронавірусу практично не буде, - Степанов

Уболівальники зможуть повернутися на стадіон, коли в Україні коронавірусу практично не буде, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов розповів про умови відновлення футбольного сезону в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Футбол", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо відновлення деяких спортивних змагань з 22 травня. Це можливо тільки за порожніх трибун. Якщо говорити про футбол, то недавно я зустрічався з Андрієм Павелком, ми обговорили відновлення FAVBET Ліги. Це можливо тільки у разі дотримання протиепідемічних заходів - все, що необхідно для запобігання поширенню COVID-19", - зазначив він.

За його словами, 30 травня розглядається як дата відновлення футбольного сезону.

"Ми дійсно розглядаємо цю дату. Зараз йде спілкування з епідеміологами на предмет безпечного проведення цих змагань. Водночас необхідно забезпечити ПЛР-тестування, оскільки це безпека наших футболістів. Крім того, потрібно забезпечити безпеку під час матчів всіх людей на стадіоні", - пояснив він.

Степанов зазначив, що прописуються алгоритми.

Також читайте: "Динамо" повертається до тренувань, усіх гравців перевірили на коронавірус

"Думаю, на початку наступного тижня ми зможемо сказати: коли і за яких умов розпочнуться змагання", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, коли на стадіони зможуть повернутися вболівальники, Степанов відповів: "Коли в Україні коронавірусу практично не буде. Якщо будуть поодинокі випадки в різних куточках країни, уболівальники зможуть повернутися на стадіони. В цьому сезоні гратимуть при порожніх трибунах. Раніше вересня ми навіть не можемо це питання розглядати".

Автор: 

карантин (18172) футбол (1589) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Т. е никогда?
показати весь коментар
14.05.2020 12:42 Відповісти
+4
После завтра стартует Бундеслига в Германии, после перерыва.
Хотя короновирус есть в Германии и зараженных на порядок больше чем в Украине.
Просто в Германии нет дибилов и подонков у власти таких как этот Степанов, Зеля,итд...
и именно поэтому немцы живут намного лучше
показати весь коментар
14.05.2020 12:44 Відповісти
+2
Просто немцы не дебилы и соблюдали карантин и продолжают соблюдать, а не демонстративно игнорировать как наши лихие и придурковатые.

А возобновление спортивных состязаний абсолютно незначительный вопрос - страна без какого-либо ущерба проживет без этих спортивных состязаний хоть 100 лет.
показати весь коментар
14.05.2020 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т. е никогда?
показати весь коментар
14.05.2020 12:42 Відповісти
А это что - важно?
показати весь коментар
14.05.2020 12:47 Відповісти
https://censor.net/user/86503 Да, важно. Или ваше зеленое быдло считает, что людям достаточно четырех стен, для нормальной жизни?
показати весь коментар
14.05.2020 16:59 Відповісти
Где 4 стены и где болелы на стадионе? Для абсолютного числа людей можно не ходит "болеть" на стадионы никогда вообще. И это никак их не ограничивает - просто не интересно.
показати весь коментар
14.05.2020 17:21 Відповісти
После завтра стартует Бундеслига в Германии, после перерыва.
Хотя короновирус есть в Германии и зараженных на порядок больше чем в Украине.
Просто в Германии нет дибилов и подонков у власти таких как этот Степанов, Зеля,итд...
и именно поэтому немцы живут намного лучше
показати весь коментар
14.05.2020 12:44 Відповісти
Просто немцы не дебилы и соблюдали карантин и продолжают соблюдать, а не демонстративно игнорировать как наши лихие и придурковатые.

А возобновление спортивных состязаний абсолютно незначительный вопрос - страна без какого-либо ущерба проживет без этих спортивных состязаний хоть 100 лет.
показати весь коментар
14.05.2020 12:46 Відповісти
страна без какого-либо ущерба проживет без этих спортивных состязаний хоть 100 лет

---------------------------------------------
Немцы так не считают, так считают только подонки и дибилы...
показати весь коментар
14.05.2020 12:49 Відповісти
Немцы СОБЛЮДАЛИ КАРАНТИН, а подонки и дебилы, вроде тебя - не соблюдали. В этом разница между немцами и тобой - они - ответственные дисциплинированные, а ты - лихой и придурковатый.
показати весь коментар
14.05.2020 13:01 Відповісти
Украинцы соблюдают карантин, а подонки вроде тебя - провластного бота, постящего тут за копейки от воровской власти, готовы зарезать родную мать ради похлёбки с барского стола хозяина - чиновника.
Украинцы соблюдают карантин, а власть нет, чему пример Тищенко и его рестаран "Велюр".
показати весь коментар
14.05.2020 13:05 Відповісти
На улицу выйди и посмотри, как кто что соблюдает.
В парках на ловочках без масок пивас распивали еще до послабления карантина кто - власть или украинцы?
И тищенко - типичный представитель тех, что пивас на лавочках распивают во время карантина.
показати весь коментар
14.05.2020 13:16 Відповісти
Карантин в Украине уже давно официально ослаблен... А ты не знал?
показати весь коментар
14.05.2020 13:18 Відповісти
Ну если 3 дня для тебя - это давно...
показати весь коментар
14.05.2020 13:21 Відповісти
базары уже неделю как открыты...
так, что тебе не нравится, что пиво пьют или что уже официально дозволено посещать парки, скверы, собираться по 8 человек на улице, итд.?
показати весь коментар
14.05.2020 13:23 Відповісти
Пиво пили и 2 недели назад. На лавочках в парках. Без соблюдения дистанции. Пили те самые дебилы, из-за которых собственно и закрыли парки для нормальных людей, соблюдавших дистанцию.
показати весь коментар
14.05.2020 13:41 Відповісти
https://censor.net/user/86503 Пучеглазый Шляшко сказал, что парки закрыли, чтобы запугать людей, или ты не слышал?
показати весь коментар
14.05.2020 17:02 Відповісти
Зможуть, як виживуть і бажання буде.
показати весь коментар
14.05.2020 12:45 Відповісти
Судя по оптимистическим прогнозам специалистов не раньше чем через 2 года. Хотя есть мнение что вирус пришел к нам навсегда. Вопрос в другом как можно организовать и обезопасить болельщиков, и тут главное это как разделить их при входе и выходе на условные 1,5-2 метра. А вот внутри стадиона при нашей " сногсшибательной" посещаемости, можно свободно рассадить пришедших на 20 метров друг от друга и то места еще останутся. ( мы же не Италия, Англия, Испания)
показати весь коментар
14.05.2020 12:47 Відповісти
Це коли як. Іноді стадіон заповнений вщерть. Залежить від того хто з ким грає.
показати весь коментар
14.05.2020 12:53 Відповісти
значит никогда
показати весь коментар
14.05.2020 12:52 Відповісти
Надо учиться жить по новому, не забывать про коронавирус,соблюдать правила гигиены и заботится о повышении иммунитета.
Всем здоровья и не болеть.
показати весь коментар
14.05.2020 12:52 Відповісти
Дивитися, як 22-а мільйонери мячиком за гроші хворєльщиків граються?
Та ну на!
показати весь коментар
14.05.2020 13:02 Відповісти
стадионы пустые и без вируса! чемпионат не интересный без старых Днепра и Металиста и команд мало!
показати весь коментар
14.05.2020 13:03 Відповісти
Да вспомнишь когда гремели кроме "Шахтера" ( и не такого как сейчас) еще и "Динамо", "Металлист", " Днепр", а у них на "хвосте " еще и " Черноморец", " Заря", Ворскла", " Карпаты".. А теперь это жалкое подобие ( чемпионат Молдавии). Видимо это будет только усугубляться, пандемия и особенно экономический кризис этому " в помощь". Кроме этого богатым начинает надоедать эта дорогая и чем дальше бесполезная"игрушка". В связи со всем этим можно констатировать что украинский клубный футбол в коме, в вегетативном состоянии на капельницах, раствор в которых в любой момент может закончиться.
показати весь коментар
14.05.2020 13:15 Відповісти
 
 