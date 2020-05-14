В Британии одобрили тест, который укажет на переболевших коронавирусом и возможное наличие иммунитета, - BBC

В Департаменте здравоохранения Великобритании одобрили тест на антитела от швейцарской фармацевтической компании Roche, который показывает, болел ли человек в прошлом коронавирусом и есть ли у него сейчас какой-то иммунитет.

Об этом пишет BBC News, передает Цензор.НЕТ

В системе здравоохранения страны отметили, что швейцарский тест был "очень позитивной разработкой". До сих пор чиновники говорили, что такие тесты недостаточно надежны.

Представители исполнительного органа Департамента здравоохранения и соцобслуживания Британии заявили, что на прошлой неделе тест оценили в военном технопарке Портон-Даун: он оказался "очень специфичным" к антителам против SARS-CoV-2.

"Это очень позитивное событие, потому что такой высокоспецифичный тест на антитела является очень надежным маркером перенесенной инфекции. Это, в свою очередь, может указывать на некоторый иммунитет к будущей инфекции, хотя степень, в которой присутствие антител указывает на иммунитет, остается неясной", - сказал профессор Джон Ньютон, национальный координатор британской программы тестирования на SARS-CoV-2.

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