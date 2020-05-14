У Чернівцях динаміка захворювання на COVID-19 стабільно важка: міськлікарні заповнені, пробуємо впихнути додаткові ліжка, - мер Каспрук
Мер Чернівців Олексій Каспрук заявляє, що в місті динаміка захворювання на коронавірус стабільно важка, а міські лікарні заповнені.
"Стабільно важка динаміка. На сьогодні у нас міські лікарні заповнені, пробуємо десь там впихнути додаткові декілька десятків ліжок, для того, щоб приймати і лікувати хворих на коронавірус і важкі випадки пневмонії", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" . передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас мер повідомив, що 13 травня обласна комісія з надзвичайних ситуацій зняла всі обмеження, які були "поверх" урядових обмежень.
Як повідомлялося, згідно з даними, оприлюдненими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 14 травня вранці, в Чернівецькій області за минулу добу 72 нові випадки захворювання, два - смерті і 35 - одужання (2 516 хворих, 89 померлих і 464 видужалих за весь час), наразі в області хворіють 1 963 особи (на 35 більше, ніж днем раніше).
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Я не знаю, чем мы можем помочь.
Нельзя оставаться в стороне от беды в отдельном украинском городе. Нужно организовать фонд прозрачный, куда можно средства отправлять на помощь Черновцам от этой заразы. Многие будут рады помочь , я в том числе.
Поможет...
О стране думаете...
Стараюсь от вас не отставать....
Где вы видели такое количество церквей, как у нас? В Европе ? Они уже практически на четвёртом месте у нас после стоматологов , юристов и ломбардов.
Мне не мешают церкви. Но пусть они соблюдают правила государства, и если их просят на карантине не работать, то выполнять это. Они своими службами вопреки здравому смыслу вместо пользы принесли распространение вируса. Нужно быть слепым и глухим, чтобы этого не видеть.
Знакомый говорил солярки море по 12 грн некуда больше тарить ..
Прикиньте какая щас экономия на углеводородах которых вдоволь на заправках .Но покупать будут там где дешевле если такое будет ..