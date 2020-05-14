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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівцях динаміка захворювання на COVID-19 стабільно важка: міськлікарні заповнені, пробуємо впихнути додаткові ліжка, - мер Каспрук

У Чернівцях динаміка захворювання на COVID-19 стабільно важка: міськлікарні заповнені, пробуємо впихнути додаткові ліжка, - мер Каспрук

Мер Чернівців Олексій Каспрук заявляє, що в місті динаміка захворювання на коронавірус стабільно важка, а міські лікарні заповнені.

"Стабільно важка динаміка. На сьогодні у нас міські лікарні заповнені, пробуємо десь там впихнути додаткові декілька десятків ліжок, для того, щоб приймати і лікувати хворих на коронавірус і важкі випадки пневмонії", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" . передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас мер повідомив, що 13 травня обласна комісія з надзвичайних ситуацій зняла всі обмеження, які були "поверх" урядових обмежень.

Як повідомлялося, згідно з даними, оприлюдненими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 14 травня вранці, в Чернівецькій області за минулу добу 72 нові випадки захворювання, два - смерті і 35 - одужання (2 516 хворих, 89 померлих і 464 видужалих за весь час), наразі в області хворіють 1 963 особи (на 35 більше, ніж днем раніше).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорти Києва та Чернівців потрапили до спису ризикових через коронавірус

Автор: 

лікарня (1368) карантин (18172) Чернівці (563) COVID-19 (19765) Каспрук Олексій (13) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Тут все визжат что нужно снимать карантин, а вирус придуман Соросами... Почему же вы все в больницу бежите? Леитесь дома свой кашели и сопли подорожником и чаем с лимоном, как вы говорите.
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14.05.2020 13:03 Відповісти
+3
В два яруси давай, бо скоро третій буде потрібен, карантин відміняють...
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14.05.2020 12:56 Відповісти
+3
Тут половине цензора надоело сидеть на обосцаном диване, все рвутся поработать в Черновицкой области)
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14.05.2020 13:00 Відповісти
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В два яруси давай, бо скоро третій буде потрібен, карантин відміняють...
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14.05.2020 12:56 Відповісти
Почему ж тогда в Черновцах вчера открыли все магазины, парикхмакерские, салоны, итд... если всё там так печально с короновирусом?
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14.05.2020 12:56 Відповісти
Тут половине цензора надоело сидеть на обосцаном диване, все рвутся поработать в Черновицкой области)
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14.05.2020 13:00 Відповісти
Да ладно! Здесь петиков 90-95%. Конечно, для них мест на диванах не хватает...
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14.05.2020 13:13 Відповісти
Карантин уже отменили?
Готовьте стадион)
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14.05.2020 12:58 Відповісти
и пЫанино не забудьте, хтось исполнит гимн
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14.05.2020 13:02 Відповісти
Зато Европа помощь в пару лярдов пришлет, если падежь на тысячи в день пойдет и хоронить прямо на стадионах и в оврагах будут
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14.05.2020 13:04 Відповісти
В доменних печах ховати веселіше...
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14.05.2020 13:09 Відповісти
да не ужели?
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14.05.2020 13:00 Відповісти
Карантин до конца года. Работники ломбардов будут ходить по домам. На улицу только по срецпропускам
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14.05.2020 13:00 Відповісти
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14.05.2020 13:03 Відповісти
В Черновцах нельзя отменять карантин. Вспомните Китай, там тоже были закрыты до последнего определенные области. Нужно было церкви на Пасху закрыть, а не сейчас открывать магазины и рынки. Нужно вводить ЧП в Черновцах. Мэр там уже один не справляется. Медиков пора уже туда из столицы перенаправлять, как их отправляли в Италию.
Я не знаю, чем мы можем помочь.
Нельзя оставаться в стороне от беды в отдельном украинском городе. Нужно организовать фонд прозрачный, куда можно средства отправлять на помощь Черновцам от этой заразы. Многие будут рады помочь , я в том числе.
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14.05.2020 13:02 Відповісти
нужно что бы Зеленский записал видео специально для Черновцов, как он делает все время....
Поможет...
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14.05.2020 13:06 Відповісти
Вы хоть когда-то отдыхаете?
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14.05.2020 13:10 Відповісти
как же я могу отдыхать, когда Владимир Александрович и вы https://censor.net/user/228276 работаете все время.....?
О стране думаете...
Стараюсь от вас не отставать....
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14.05.2020 13:15 Відповісти
Только, когда задержка в зарплате. Петики, они такие - ыдейные.
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14.05.2020 13:19 Відповісти
Таня, а какого ты вероисповедания, что тебе так церкви мешают?
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14.05.2020 15:02 Відповісти
Церковь и Бог- две большие разницы, тем более церкви МП. Церкви погрязли в междоусобице и коррупции. Батюшки часто разъезжают на дорогих машинах, не соблюдают пост, занимаются чревоугодием. Они машут кадилом , при этом не отказывают себе ни в каких достижениях цивилизации.
Где вы видели такое количество церквей, как у нас? В Европе ? Они уже практически на четвёртом месте у нас после стоматологов , юристов и ломбардов.
Мне не мешают церкви. Но пусть они соблюдают правила государства, и если их просят на карантине не работать, то выполнять это. Они своими службами вопреки здравому смыслу вместо пользы принесли распространение вируса. Нужно быть слепым и глухим, чтобы этого не видеть.
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14.05.2020 16:12 Відповісти
Когда-то говорил и снова повторю. Когда увижу в жизни попа на Таврии или Жигулях - первый пойду в церковь. А пока - они ничем не лучче сатанистов, даже хуже, те - хоть не шифруются и не лицемерят, натягивая, как на работу бороды и рясы
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14.05.2020 20:18 Відповісти
Тут все визжат что нужно снимать карантин, а вирус придуман Соросами... Почему же вы все в больницу бежите? Леитесь дома свой кашели и сопли подорожником и чаем с лимоном, как вы говорите.
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14.05.2020 13:03 Відповісти
Имбирь еще
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14.05.2020 13:22 Відповісти
Шел 4 год войны с короновирусом
Знакомый говорил солярки море по 12 грн некуда больше тарить ..
Прикиньте какая щас экономия на углеводородах которых вдоволь на заправках .Но покупать будут там где дешевле если такое будет ..
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14.05.2020 13:12 Відповісти
А видео есть или только пустопорожний пи"дешь ? Чую мера в Черновцах хотят немного "на вила" взять - вот он и жепку прикрывает
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14.05.2020 13:37 Відповісти
Нагло врет,почему не называет количество больных находящихся непосредственно на больничных койках,военная тайна?Если озвучить настоящие цифры находящихся на лечении,сразу рухнет вся эта лживая истерия.
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14.05.2020 14:12 Відповісти
С каждым днем количество заболевших растет. Больницы заполняються, положительной динамики нет. Одному мне непонятно зачем было вводить этот карантин если на пике заболеваемости его снимать? Ввели когда в Европе вводили когда у нас никто не болел еще, а отменяют когда Европа переболела уже, а у нас еще и пик не наступил. Сейчас все пооткрывают и начнут болеть те кто кроме дома и магазина никуда не выходил. А это намного больше чем уже заболело. Вирус не особо распостраняется только потому что транспорт закрыт. А откроют так сразу и начнется массовое распостранение.
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14.05.2020 14:43 Відповісти
 
 