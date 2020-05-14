У Чернівцях динаміка захворювання на COVID-19 стабільно важка: міськлікарні заповнені, пробуємо впихнути додаткові ліжка, - мер Каспрук

Мер Чернівців Олексій Каспрук заявляє, що в місті динаміка захворювання на коронавірус стабільно важка, а міські лікарні заповнені.

"Стабільно важка динаміка. На сьогодні у нас міські лікарні заповнені, пробуємо десь там впихнути додаткові декілька десятків ліжок, для того, щоб приймати і лікувати хворих на коронавірус і важкі випадки пневмонії", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" . передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас мер повідомив, що 13 травня обласна комісія з надзвичайних ситуацій зняла всі обмеження, які були "поверх" урядових обмежень.

Як повідомлялося, згідно з даними, оприлюдненими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 14 травня вранці, в Чернівецькій області за минулу добу 72 нові випадки захворювання, два - смерті і 35 - одужання (2 516 хворих, 89 померлих і 464 видужалих за весь час), наразі в області хворіють 1 963 особи (на 35 більше, ніж днем раніше).

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