На українців чекають ліміти на використання води через відсутність правильної екологічної політики, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)
В Україні знижується рівень підземних вод. Вода не потрапляє в підземні горизонти так, як має. Вона просто швидко стікає в море. Наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і браку води.
Незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців, повідомляє в матеріалі керівниця практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольга Денищик, передає Цензор.НЕТ.
За словами експертки, українці звикли ставитися до води як до безлімітного ресурсу. Однак, незабаром таке ставлення швидше за все доведеться переглянути.
"Якщо посуха триватиме, то найближчі 5 років кількість води буде зменшуватися. Можуть збільшитися спроби штучно акумулювати воду, буде більше ставків, щоб цю воду містити. І, звичайно, Державне водне агентство просто буде змушений обмежувати використання води", - заявив експерт WWF.
Однак посуха і спекотне літо - це лише каталізатор змін, а допускає їх недостатня екологічна політика в Україні. Українські екологи та інспекції воліють штрафувати, а не запобігати проблемам.
Так, за словами Денищик, вже зараз необхідно вживати всіх заходів для поліпшення ситуації.
"Необхідно залучати фахівців Державного водного агентства, басейнових управлінь до обговорення будь-яких програм розвитку зараз на всіх рівнях: на районному, обласному і тому подібне. Сьогодні ми повинні дивитися на весь басейн річки, щоб води вистачило всім", - заявила експерт.
Як повідомляється в матеріалі, водні ресурси України - це поверхневі, підземні і морські води, які ми використовуємо для своїх потреб.
Дві третини поверхневих ресурсів - це ресурси басейну Дніпра. Він забезпечує водою понад 50 міст.
За рівнем води на одну людину ми посідаємо 125 місце зі 180 країн, Україна - одна з найменш забезпечених водою країн в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
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Засада. Нужно быстро набирать во все вёдра.
Но такое уже было, так что незнаю про каких последних засушливых 5лет они говорят.
(если в кране нет воды... )
А свои потерпят,иногда и дождь бывает,поссать и с балкона можно.
А чтобы поздемные источники не мелели, должно быть как на Западе - пробурил скважину у себя во дворе без разрешения - штраф.
Хочешь легально оформить - делаешь все с документами, на скважину счетчик и платишь за потребленную воду. А так как сейчас, каждый рагуль скважину пробурил и нашару качает сколько хочет потому чот власти НЕТ - конечно, будем без воды.
так и напишите
Засрали все так заводами,что теперь хер очистишь.
Может налог на экологию увеличить раз в 1000 и очистные построить?
Значит Зеленский воду продал в Крым
а деньги отправил в Панаму на счет Ермака-мудака
Вот вырезка из википедии - На территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины около 63 тысяч рек с общей длиной около 206 тыс. км, в том числе около 3 тыс. длиной свыше 10 км, 115 - свыше 100 км. 63 ТЫСЯЧИ РЕК, КАРЛ!!!!!!!
И к сожалению других механизмов нет....согласно манускрипту Войнича.