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На українців чекають ліміти на використання води через відсутність правильної екологічної політики, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

На українців чекають ліміти на використання води через відсутність правильної екологічної політики, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

В Україні знижується рівень підземних вод. Вода не потрапляє в підземні горизонти так, як має. Вона просто швидко стікає в море. Наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і браку води.

Незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців, повідомляє в матеріалі керівниця практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольга Денищик, передає Цензор.НЕТ.

За словами експертки, українці звикли ставитися до води як до безлімітного ресурсу. Однак, незабаром таке ставлення швидше за все доведеться переглянути.

"Якщо посуха триватиме, то найближчі 5 років кількість води буде зменшуватися. Можуть збільшитися спроби штучно акумулювати воду, буде більше ставків, щоб цю воду містити. І, звичайно, Державне водне агентство просто буде змушений обмежувати використання води", - заявив експерт WWF.

Також читайте: В Україні потрібно посилити контроль над забрудненням повітря, - т.в.о. голови Держекоінспекції Фірсов

Однак посуха і спекотне літо - це лише каталізатор змін, а допускає їх недостатня екологічна політика в Україні. Українські екологи та інспекції воліють штрафувати, а не запобігати проблемам.

Так, за словами Денищик, вже зараз необхідно вживати всіх заходів для поліпшення ситуації.

"Необхідно залучати фахівців Державного водного агентства, басейнових управлінь до обговорення будь-яких програм розвитку зараз на всіх рівнях: на районному, обласному і тому подібне. Сьогодні ми повинні дивитися на весь басейн річки, щоб води вистачило всім", - заявила експерт.

Як повідомляється в матеріалі, водні ресурси України - це поверхневі, підземні і морські води, які ми використовуємо для своїх потреб.

Дві третини поверхневих ресурсів - це ресурси басейну Дніпра. Він забезпечує водою понад 50 міст.

Також читайте: В Україні існує загроза дефіциту води, - РНБО

За рівнем води на одну людину ми посідаємо 125 місце зі 180 країн, Україна - одна з найменш забезпечених водою країн в Європі.

Автор: 

екологія (1362) вода (1187)


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Топ коментарі
+13
Читайте правильно - украинцев ждёт повышение тарифов на воду. Эпоха бедности закончилась
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14.05.2020 13:20 Відповісти
+12
Чиво? Какие лимиты? Нам еще воду в Крым пустить нужно
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14.05.2020 13:13 Відповісти
+8
Я ложил на всякие там запреты вода предмет общий .. уже начинают новую тему втюхивать про дефицит воды
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14.05.2020 13:13 Відповісти
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14.05.2020 13:13 Відповісти
Чиво? Какие лимиты? Нам еще воду в Крым пустить нужно
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14.05.2020 13:13 Відповісти
похоже, что эти иксперды именно Крым и имели ввиду.
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14.05.2020 13:17 Відповісти
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 2189
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14.05.2020 13:18 Відповісти
Ужас,а за щеку можно?
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14.05.2020 14:20 Відповісти
На українців чекають ліміти на використання води через відсутність правильної екологічної політики, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF) - Цензор.НЕТ 3753
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14.05.2020 15:54 Відповісти
Если засуха продолжится, то ближайшие 5 лет количество воды будет уменьшаться.

Засада. Нужно быстро набирать во все вёдра.
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14.05.2020 13:13 Відповісти
Я ложил на всякие там запреты вода предмет общий .. уже начинают новую тему втюхивать про дефицит воды
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14.05.2020 13:13 Відповісти
так никто тебе запрещать не будет. Просто не будет воды в кране, и "ложи" сколько влезет
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14.05.2020 13:38 Відповісти
Думаю что год этот засушливый из-за отсутсвия снега. Набираю воду из источника, там действительно медленно стало бежать, ну и в погребе в этом году воды не было.
Но такое уже было, так что незнаю про каких последних засушливых 5лет они говорят.
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14.05.2020 15:58 Відповісти
Если в кране нет воды , значит леса вырубили ж....
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14.05.2020 13:14 Відповісти
Если в кране нет воды -значит кран не Ваш уже а Игоря Валерьевича
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14.05.2020 13:21 Відповісти
Сначала осушили всю страну каналами и вырубкой лесов, теперь воду по талонам будете давать? И вы твари еще про подачу воды окупантам заикаетесь? Я такой страны больше не знаю
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14.05.2020 13:14 Відповісти
а кто леса и посадки вырубил?
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14.05.2020 13:22 Відповісти
Явное следствие правления Зеленского!
(если в кране нет воды... )
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14.05.2020 13:14 Відповісти
Можно прогнуть и на лимиты, вопрос в цене
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14.05.2020 13:15 Відповісти
Тут главное в Крым воду подать,шоб туристам и РФ воякам комфортно было.
А свои потерпят,иногда и дождь бывает,поссать и с балкона можно.
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14.05.2020 13:15 Відповісти
Причина этих вбросов очень простая: Беня монополизировал всю очистку воды, и теперь её цена поднимется в несколько раз. Но виноват, конечно, будет не Беня а типа засуха.
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14.05.2020 13:17 Відповісти
Все эти организации-грантоеды нужно запрещать. Чтобы поднять собственную важность, они пугают вселенскими катастрофами.
А чтобы поздемные источники не мелели, должно быть как на Западе - пробурил скважину у себя во дворе без разрешения - штраф.
Хочешь легально оформить - делаешь все с документами, на скважину счетчик и платишь за потребленную воду. А так как сейчас, каждый рагуль скважину пробурил и нашару качает сколько хочет потому чот власти НЕТ - конечно, будем без воды.
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14.05.2020 13:17 Відповісти
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 1780
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14.05.2020 13:22 Відповісти
Херня. Все цивилизованные страны так живут и ничего, счастливы. Вон во Франции ты самогон для себя не можешь гнать - надо платить акциз. И пофиг.
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14.05.2020 13:25 Відповісти
щастя - поняття філософське..
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14.05.2020 13:44 Відповісти
и тем не менее люди массово ломятся в те страны где по-твоему "несвобода", а вот в свободных Сомали или Эфиопии жить не хотят.
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14.05.2020 13:47 Відповісти
вони ломляться туди, де є що їсти, та відносно безпечно..задовольняючи найпримітивніші потреби..що є цілком природньо..але американці чомусь їдуть "відриватися" до Мексики..а фіни нажиратися горілки до кацапщини..тому свобода та несвобода теж відносні..
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14.05.2020 13:52 Відповісти
И тем не менее из Мексики вся страна мечтает уехать в США, а из США нет дураков переехать жить в Мексику. Не надо про "относительность".
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14.05.2020 14:13 Відповісти
не зовсім так..деякі їздять навіть лікуватися до Мексики, бо у штатах діє багато заборон..а латіноси їдуть сама заробити та не потрапити під кулі наркокартелів..тобто як я зазначив вище - їжа та безпека..
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14.05.2020 14:18 Відповісти
Свобода это длинна цепи на которой сидит человек. Ваш меседж идёт как радикальный и революционный, а надо чтобы ВСЕ соблюдали правила.
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14.05.2020 13:30 Відповісти
меседж дещо утрований..але намагання усе систематизувати у жорсткій матриці за рахунок складних процедур та обмежень, плодячі при цьому легіони чиновництва, теж не кращій шлях..
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14.05.2020 13:47 Відповісти
А где это дождевую воду нельзя собирать,в Африке?ЕС еще до такого не додумался.
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14.05.2020 13:50 Відповісти
украинцев ждет ******
так и напишите
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14.05.2020 13:18 Відповісти
по любому, и вода тут на 10 месте.
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14.05.2020 13:40 Відповісти
Вот эта кантора ВВФ знает что такое круговорот воды в природе и еще как бы закон про энергию и материю никто не отменял ..Наченается новая тема для устрашения людей ..Есть проще тема - процент кислорода в воздухе падает и как бы через 5 лет упадет к нулю
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14.05.2020 13:19 Відповісти
Читайте правильно - украинцев ждёт повышение тарифов на воду. Эпоха бедности закончилась
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14.05.2020 13:20 Відповісти
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 9030
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14.05.2020 13:44 Відповісти
Тотальный контроль за всеми ресурсами, уровень моря есть? Есть, никуда вода не делась, просто не надо врать суки.
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14.05.2020 13:21 Відповісти
раскрою секрет, для Сахары тот же уровень моря, что и для Киева. И шо!?
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14.05.2020 13:42 Відповісти
Треба терміново в Крим воду качати, там же ж теж нашілюдзі!
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14.05.2020 13:22 Відповісти
Если в кране нет воды - значит вы задолжали Коломойскому ..Кстати вы еще за прошлогодний снег нерасчитались
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14.05.2020 13:23 Відповісти
А вам рік тому казали "думай-ТЄ" кого обираєте, бо вода в крані закінчиться в першу чергу!
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14.05.2020 13:24 Відповісти
Давно к воде относимся лимитировано. Счетчики почти у всех стоят. Но с осадками действительно что-то не то. Прогневили Господа?
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14.05.2020 13:24 Відповісти
А здесь из луца воду делают…
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14.05.2020 13:28 Відповісти
Я так зрозумів, що більшість коментуючих - міські жителі, для яких відкрив кран і опа - є вода, закрив кран - немає води. Вони не розуміють, що в дійсності в річках і озерах рівень води щонайменше впав на 0,5м, в горизонті підземних вод до 10м велика кількість криниць обезводилась. Ну це так, головне що в крані є, а звідки вона там береться, то другорядне, аби в Крим води не дали.
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14.05.2020 13:29 Відповісти
Щось он не дэ не впав,а только в Украине сразу впав,когда Крым окупировали.Странно.
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14.05.2020 13:45 Відповісти
Почаще выбирайте кукл КАЛОмойш,так у ваших детей не только не будет чем пос*рать,но и чем помыть.Да и воздух скоро станет платным-нех гоям бесплатно дышать.
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14.05.2020 13:38 Відповісти
Вода с качеством как в Зимбабвэ по цене как в Германии-и даже той нет.
Засрали все так заводами,что теперь хер очистишь.
Может налог на экологию увеличить раз в 1000 и очистные построить?
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14.05.2020 13:43 Відповісти
Привіт жітєлям єфрасаюса, шо нє хватає рабочіх рук сабірать уражай? Єслі у вас стаіт вада, я за вас очень рад, харашей патенціі вам. Єсли нє падают у вас уравень, ета харашьо.
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14.05.2020 19:25 Відповісти
Если в кране нет воды-
Значит Зеленский воду продал в Крым
а деньги отправил в Панаму на счет Ермака-мудака
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14.05.2020 13:48 Відповісти
какая-то говорящая голова из мирового правительства уже указывает как жить. Независимости больше нет, Украина - колония.
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14.05.2020 14:06 Відповісти
Все! Создаю организацию "Борцы за земное притяжение" и буду со всех деньжища грести за гравитацию (ведь я, как експерт знаю, что она ослабевает).., платите, иначе все в космос улетите, из-за невесомости...)))
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14.05.2020 14:55 Відповісти
Эй! Грамотей!! В Украине давно введены лимиты на использование воды всеми предприятиями!! Это было введено ещё при кравчуке!! Так, что не надо придумывать велосипед!! И к сведению незнающих, тогда, экологической инспекцией, всем предприятиям были доведены (правда цифры были взяты, на мой взгляд, с потолка) самые строгие правила расчёта, учёта и использования как питьевой воды, так и воды для хозяйственных и промышленных нужд и для полива!! Штрафы, за перерасход лимитов на потребление воды, были сумашедшие!! Поэтому эта экологическая инспекция, очень скромная и вежливая на вид, была самая коррумпированная, на то время, и сумма взяток у них, там была огромная (на уровне взяток у налоговиков и КРУ). Брали взятки всем чем угодно и деньгами и соболями и бензином и т. д. .. Что касается серьёзного вопроса объёмов паводковых и дождевых вод и её распределения по сезонам года и по территориям бассейнов тех или иных крупных рек Украины, то этим должны и обязаны заниматься геологи, гидрологи, метеорологи и другие умные мужи, но никак не безграмотные журналисты, или члены какого-то подозрительного фонда "ВОДА" или больная на всю голову грета тумберг и т. д ! И я уверен, что в результате расчётов и вывода умных гидрологов окажется, что никакой засухи ( в годовом исчислении количества осадков за 2020 год) Нет, не было и не будет). Просто это сейчас выгодно аферистам из правительства зеленского, поднять шумиху и чтобы выманить у государства побольше деньги на борьбу с несуществующей засухой, а огромные бюджетные деньги попросту положить себе в карман. Пример; В прошлом 2019 году тоже все орали, что всё пришёл пипец сельскому хозяйству, а в результате получили самый большой урожай в Украине за последние 30 лет. И самое главное, не надо забывать, что все области юга Украины, относятся к зонам с неустойчивыми и рискованными условиями земледелия и засуха в этих районах вполне нормальное явление.
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14.05.2020 15:06 Відповісти
Как сказали????? Украина - одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе??????
Вот вырезка из википедии - На территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины около 63 тысяч рек с общей длиной около 206 тыс. км, в том числе около 3 тыс. длиной свыше 10 км, 115 - свыше 100 км. 63 ТЫСЯЧИ РЕК, КАРЛ!!!!!!!
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14.05.2020 15:15 Відповісти
НЕПРАВИЛЬНО!!! Всех!!! без исключения ждут лимиты на использование пресной! воды. Уровень реки Миссисипи стал самым мелким за последние...100 лет. И это не вероятность ограничения ресурсов. Вероятность была два года назад, когда кричали об этом. Сейчас это уже системный процесс. Это мода Н21. Я даже не повторяюсь. Вода уходит под Землю. И есть одно но! Назад вернуть ее может только мода Н01...но это мода ..всемирного потопа. Т.е. воду можно вернуть...но весьма помпезно.
И к сожалению других механизмов нет....согласно манускрипту Войнича.
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14.05.2020 15:39 Відповісти
Ну что, самое время запилить ещё одно аральское море
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14.05.2020 16:24 Відповісти
Чи не проблема . Восстановить экосистему очень просто - нужно просто повесить бурштынокопателей и их крышевателей .
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14.05.2020 18:21 Відповісти
При Союзе перестарались с осушением. Все торфяники перекопали.Негде дождевой воде накапливаться...
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14.05.2020 19:39 Відповісти
 
 