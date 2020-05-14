На українців чекають ліміти на використання води через відсутність правильної екологічної політики, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

В Україні знижується рівень підземних вод. Вода не потрапляє в підземні горизонти так, як має. Вона просто швидко стікає в море. Наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і браку води.

Незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців, повідомляє в матеріалі керівниця практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольга Денищик, передає Цензор.НЕТ.

За словами експертки, українці звикли ставитися до води як до безлімітного ресурсу. Однак, незабаром таке ставлення швидше за все доведеться переглянути.

"Якщо посуха триватиме, то найближчі 5 років кількість води буде зменшуватися. Можуть збільшитися спроби штучно акумулювати воду, буде більше ставків, щоб цю воду містити. І, звичайно, Державне водне агентство просто буде змушений обмежувати використання води", - заявив експерт WWF.

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Однак посуха і спекотне літо - це лише каталізатор змін, а допускає їх недостатня екологічна політика в Україні. Українські екологи та інспекції воліють штрафувати, а не запобігати проблемам.

Так, за словами Денищик, вже зараз необхідно вживати всіх заходів для поліпшення ситуації.

"Необхідно залучати фахівців Державного водного агентства, басейнових управлінь до обговорення будь-яких програм розвитку зараз на всіх рівнях: на районному, обласному і тому подібне. Сьогодні ми повинні дивитися на весь басейн річки, щоб води вистачило всім", - заявила експерт.

Як повідомляється в матеріалі, водні ресурси України - це поверхневі, підземні і морські води, які ми використовуємо для своїх потреб.

Дві третини поверхневих ресурсів - це ресурси басейну Дніпра. Він забезпечує водою понад 50 міст.

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За рівнем води на одну людину ми посідаємо 125 місце зі 180 країн, Україна - одна з найменш забезпечених водою країн в Європі.