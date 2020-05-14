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Таксистка в Одессе украла через приложение в телефоне спящей пассажирки 72 тыс.

Таксистка в Одессе украла через приложение в телефоне спящей пассажирки 72 тыс.

В Одессе таксистка украла у своей пассажирки 72 тыс. грн, воспользовавшись мобильным приложением на ее телефоне.

Об этом рассказали в одесской полиции, передает Цензор.НЕТ.

"От противоправных действий таксистки пострадала жительница Суворовского района, которую та отвозила домой. Женщина воспользовалась услугами перевозчика далеко за полночь и по дороге заснула, в результате чего и стала легкой добычей для недобросовестной работницы. Водитель забрала из сумочки пассажирки телефон и банковскую карточку, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Таксистку установили в ходе следственно-розыскных мероприятий, ей оказалась 32-летняя местная жительница. В совершении преступления она призналась.

"Злоумышленнице сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 185 (Кража) и частью 1 статьи 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ей грозит, - до пяти лет лишения свободы", - отмечают в полиции.

Смотрите также: Руководство Одесской таможни подозревается в организации коррупционной схемы при растаможке товаров, - СБУ. ФОТОрепортаж

воровство (395) Одесса (5451) Нацполиция (15163) такси (355)


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Топ коментарі
+26
Держава в смартфоне, диджитализация, все как завещал вава зеленских
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14.05.2020 13:17
+17
Это нужно быть дебилом ...
Перевести на свое имя пизженные деньги..
Это треш товарисчи...
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14.05.2020 13:19
+12
иновационненько, так..
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14.05.2020 13:15
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иновационненько, так..
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14.05.2020 13:15 Відповісти
Держава в смартфоне, диджитализация, все как завещал вава зеленских
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14.05.2020 13:17 Відповісти
У вас банковские приложения только в 2019-2020 появились?
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14.05.2020 13:37 Відповісти
Если бы экран мобилы лочился надежным пинкодом, а не отпечатком пальца, или вообще его не было, деньги были бы на месте. Просто безграмотная особа...
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14.05.2020 13:45 Відповісти
приложение приват24, и монобанк - появились задолго до зеленских, так что понятно какому пете спасибо нужно сказать
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14.05.2020 18:07 Відповісти
Ставте додатків якомога більше і різних!
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14.05.2020 14:36 Відповісти
она при этом была в маске?
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14.05.2020 13:16 Відповісти
Одесса в смартфоне!
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14.05.2020 13:17 Відповісти
а чтo для банкoвских прилoжений не нужен парoлъ для запуска?
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14.05.2020 13:19 Відповісти
Какой к черту пароль. Сейчас хакеры каждый день миллиарды воруют с помощью биткоинов и твой четырехзначный пароль ето защита от детей
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14.05.2020 13:22 Відповісти
отпечаток пальца спящей
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14.05.2020 13:23 Відповісти
Я так думаю, что в привате не нужен.
Сам никогда не был его клиентом и нет ни одного знакомого, уточнить не могу.
Мо, там допускается их хранение в кеше.
Дубилеты, они ж такие продвинутые.
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14.05.2020 13:23 Відповісти
В любом онлайн-банке нужен пароль, в том числе и в привате.
Но конкретно в привате - если смарт с детектором пальца - можно отпечаток пальца вместо пароля поставить

.
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14.05.2020 13:30 Відповісти
Спасибо, значит, напоив клиента, любая проститутка может его облапошить.
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14.05.2020 13:35 Відповісти
Совершенно верно.
Причём даже если у клиента нет привата, мобильного телефона и банковской карты.

Мораль тут в том, шо проблема не в приватах, диях и бездуховных смартфонах, а в том, шо бухать надо меньше.
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14.05.2020 14:04 Відповісти
как раз а Привате нужен парoлъ,
если прилoжение не пoдставляет парoлъ для вхoда тo в кеше егo нету
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14.05.2020 13:33 Відповісти
Может спящая просто свернула приложение, а таксистка и вошла...
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14.05.2020 13:45 Відповісти
Нужен, меня каждый раз по новой заставляют пароль печатать)
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14.05.2020 13:43 Відповісти
Код підтвердження платежу з банку приходить на телефон, а таксистка вкрала і картку і телефон прив'язаний до картки.
Мені її пика одразу не сподобалась!
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14.05.2020 13:27 Відповісти
При чем код. Для входа в приложение уже нужен пароль, только после этого возможен код.
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14.05.2020 13:40 Відповісти
Бывают варианты входа с одноразовым паролем. Как раз приходит в виде СМС на телефон
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14.05.2020 13:42 Відповісти
Может. Меня сначала спрашивает пароль, потом еще и приходит СМС, при правильном пароле, и вводишь код для доступа в приложение.
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14.05.2020 13:46 Відповісти
На фіга? Таксистка в своєму терміналі-смартфоні ввела номер картки лошиці пасажирки і суму розрахунку 72тгр... Код підтвердження прийшов на телефон пасажирки, таксистка ввела його в свій термінал, ОК!
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14.05.2020 13:53 Відповісти
Тепер в таксистки є шанс відгавкатись, що то був помилковий платіж, вона хотіла сімдесят дві гривні за доставку отримати, а пасажирка з п'яну перевела 72000!
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14.05.2020 13:55 Відповісти
Ну, для начала надо знать, что эти деньги там есть, бо после третей неудачной попытки некоторые банки блокируют счет.
Во вторых, почти все выставляют максимальную сумму транзакций за одни сутки.
Банки, вообще, по умолчанию ее ставят 2000 грн и надо самому менять.
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14.05.2020 13:58 Відповісти
Згоден, так правильно, але можливий і варіант коли пяна дурепа сама розляпала що грошей завалісь, Бо таксистка не хотіла везти п'яну клієнтку задарма.
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14.05.2020 14:11 Відповісти
Не думаю що вона ввела 72000, а вводила по пару раз так як є обмеження фін. моніторингом до 15000 грн.
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14.05.2020 16:58 Відповісти
Ну так ввела раз, гроші списалися і прийшла СМСка з залишком на рахунку... Отут слина й потекла! Навіщо алкашці такі гроші?! Коли вони конче необхідні таксистці!
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15.05.2020 08:32 Відповісти
Хоча залежить ще що за термінал був у таксистки..
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14.05.2020 16:59 Відповісти
сначала нужнo ввести пин кoд картoчки, а пoтoм уже прихoдит oднoразoвый парoлъ или звoнoк на телефoн для пoдтверждения
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14.05.2020 13:58 Відповісти
Або притулити картку для безконтактного терміналу як в супермаркеті, тоді ні який ПІН не потрібен.
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14.05.2020 14:13 Відповісти
нажимаешь - забыл пароль и тебе приходит на телефон предложение поменять на новый
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14.05.2020 15:26 Відповісти
Это нужно быть дебилом ...
Перевести на свое имя пизженные деньги..
Это треш товарисчи...
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14.05.2020 13:19 Відповісти
бери выше, она и еще и пять звезд себе поставила а это гораздо весомое преступление
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14.05.2020 13:20 Відповісти
тут назрел другой вопрос, откуда у гражданки на картке такие денжищи?????
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14.05.2020 13:43 Відповісти
Наші людзі с булкамі в таксі не єздют!
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14.05.2020 14:14 Відповісти
Таксистка в Одессе украла через приложение в телефоне спящей пассажирки 72 тыс.



А что у вас уже ночные клубы в Одессе открыты? Помьягшення карантину
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14.05.2020 13:19 Відповісти
Забув як в під'їзді шмурдяк з пластикового стаканчика зловживав?
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14.05.2020 13:29 Відповісти
В парку на лавочці: пляшка мінералки, пляшка житомирської на бруньках, паляниця і пачка майонезу. І такі щасливі були
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14.05.2020 13:33 Відповісти
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14.05.2020 13:37 Відповісти
на лавочкє шанпанське преміум-брют з горла с двумя свободолюбівимі замужнімі женщінамі
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14.05.2020 13:38 Відповісти
А слабо таким само порядним дамам забезпечювати прикриття широкими полями плащу справляння малої потреби на майдані Конституції в Харкові?
Ех, були часи! А яка чистота стосунків!!!
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14.05.2020 14:18 Відповісти
ми сиділи у дворі будинку, де на першому поверсі квартира однієї з подруг, - туда і ходили "помити руки після попісяти"
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14.05.2020 14:21 Відповісти
а вопше-то вони мене долучили до такої девіації... ну коли вона тримає тебе за прутень, а ти... - йа не понімав спочатку, а потім шось проізошло... ОСВОБОЖДЄНІЙЄ от стида - ото кайф. В СВОБОДІ всьо наслаждєнійє!!!
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14.05.2020 14:24 Відповісти
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14.05.2020 14:31 Відповісти
ґейша-індівідуалка йєхала послє сєанса продажной люпві
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14.05.2020 13:36 Відповісти
Вот вам и жизнь в смартфоне. Сегодня ты богач, завтра одним нажатием кнопки ты никому не нужный и безправный бомж
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14.05.2020 13:19 Відповісти
зато ты голосовал за зелупу! - и должен этим гордиться, сидя в канаве с голой жёппой...
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14.05.2020 13:26 Відповісти
ЗЄбілка в ЗЄбілки гроші поцупила!
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14.05.2020 13:21 Відповісти
Майже всі таксисти голосували за Зе і ліпили наліпки шо вони з зекоманди =)
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14.05.2020 13:23 Відповісти
А что скажут по этому поводу лохи,которые верещат за всяко-разно приложения типа "Дія"?))
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14.05.2020 13:21 Відповісти
Дурдомовці нічого не скажуть...
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14.05.2020 13:25 Відповісти
Сама себя сдала. Гений
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14.05.2020 13:21 Відповісти
они обе (таксистка и пассажир) сделали себе знову разом
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14.05.2020 13:25 Відповісти
Дура, перевести знает как, а про то, что все отследить можно, не знает. 5 лет хороший срок для понимания всего.
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14.05.2020 13:29 Відповісти
Так це ж держава в смартфоні. Віртуально крадуть і віртуально сидять,війна гибридна а гинуть наші хлопці. по справжньому.
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14.05.2020 13:31 Відповісти
Ахренеть как клиентку по дороге на поселок котовского развезло- спала как пожарная лошадь.
Бери из сумки, и делай что хочешь
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14.05.2020 13:31 Відповісти
так надо пєрєводіть на вебмані
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14.05.2020 13:34 Відповісти
Ці ЗЄбілки наочно продемонстрували, як "держава в смартфоні", легким рухом одного члена пальця роздягне всіх оптом до трусів.
В 1990 Павлову для цього багато часу і смартфон теж не потрібен був.
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14.05.2020 13:35 Відповісти
как то прикольно...
у клиентки свободный беспарольный доступ к приложению? и не стояло ограничения на разовое снятие денег? и потом...вроде бы ж уже нельзя разово перевести более 5 000 или шо?
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14.05.2020 13:45 Відповісти
По отпечатку пальца вход, у спящей приложила палец.
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14.05.2020 13:52 Відповісти
ну короче... получилось же как то??? ну... или не совсем получилось))))
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14.05.2020 14:12 Відповісти
Перевести нельзя без идентификации личности, а когда переводишь с карты, идентификация уже присутствует, поэтому можно.
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14.05.2020 15:08 Відповісти
В общем, не бухайте в усмерть)))
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14.05.2020 13:47 Відповісти
Не, ну согласитесь - это ювелирная работа! Это надо быть не просто таксистом!
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14.05.2020 13:49 Відповісти
А кем надо быть? Для перевода денег с помощью банковского приложения много ума не надо.
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14.05.2020 13:51 Відповісти
Таксистка посунула інноваційну ідею. Тепер зелені візьмуть її на замітку, як кандидатку на наступних виборах.
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14.05.2020 14:46 Відповісти
очень умно. перевела деньги на свою карту...
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14.05.2020 18:03 Відповісти
 
 