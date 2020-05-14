В Госпогранслужбе зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 14 мая в Государственной пограничной службе Украины зафиксировано 28 положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Вчера по результатам проведенного теста подтверждено заболевание еще одного военнослужащего в Одесском регионе, который сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении ведомства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду в одном из пограничных подразделений Одесского региона, в связи с распространением коронавирусной инфекции, медицинские работники провели забор материалов и массово протестовали военнослужащих с помощью ПЦР-диагностики. Результаты тестов ожидаются.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели пятеро, еще 23 человека пока лечатся.

Под контролем медиков продолжают находиться около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированные в подразделениях и обсерваторах.

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