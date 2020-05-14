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Новини
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Нардеп Поляков подав до суду на Разумкова і Гетманцева через "антиКоломойський" закон

Нардеп Поляков подав до суду на Разумкова і Гетманцева через

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов народного депутата України Антона Полякова до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Голови ВРУ Дмитра Разумкова щодо неналежної організації проведення позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання та порушення положень Регламенту під час розгляду та прийняття в першому читанні та за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (№2571-д)", - йдеться в повідомленні.

Серед інших вимог позову - визнати протиправними дії Данила Гетьманцева щодо не забезпечення дотримання Регламенту ВРУ та ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 30 березня 2020 року в частині включення, розгляду та прийнятті рішення щодо питання проектів вищезгаданого закону, що були внесені народними депутатами Олександром Дубінським та Ігорем Палицею.

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Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.

Автор: 

банки (7806) позов (494) Разумков Дмитро (1528) Гетманцев Данило (920) Окружний адмінсуд Києва (539) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+13
жабы и гадюки
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14.05.2020 13:28 Відповісти
+10
Поляков должен подать 6000 заявлений в суд, надо выдерживать стайл.
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14.05.2020 13:31 Відповісти
+9
Беня в ярости...
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14.05.2020 13:29 Відповісти
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жабы и гадюки
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14.05.2020 13:28 Відповісти
"Слуги народа" одним словом. Или вернее слуги бородатого урода. Это о них на 1000%

Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 284
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14.05.2020 13:43 Відповісти
Беня в ярости...
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14.05.2020 13:29 Відповісти
Беня просто всех красиво развел. Дальше будет верховный, конституционный, ЕСПЧ и т.д.

Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 9680
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14.05.2020 13:46 Відповісти
Нєжилец...
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14.05.2020 13:30 Відповісти
Из партии "СН" дерьмо полезло! Зе-е-е-леное
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14.05.2020 13:31 Відповісти
Ну то вы такое пишите??????

Просто читать стыдно!!!!

Правильно будет: Зеле-е-е-ное!
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14.05.2020 13:55 Відповісти
Поляков должен подать 6000 заявлений в суд, надо выдерживать стайл.
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14.05.2020 13:31 Відповісти
А шо я казав? Все приймалось з порушеннями. Бєня подасть позов до КС і виграє суд.
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14.05.2020 13:33 Відповісти
Это было понятно с самого начала. Но в МВФ тоже не дураки и давно это просекли.
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14.05.2020 13:47 Відповісти
Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 584
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14.05.2020 13:33 Відповісти
Отрабатывает бенино бабло.
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14.05.2020 13:36 Відповісти
и вот тут Андрей Богдан, имеющий компромат на председателя суда Вовка, может с легкостью тысяч за 500 долларов, оказать Каломойскому дорогую услугу..
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14.05.2020 13:36 Відповісти
Ну зразу видно - дуже інтелектуальна, розвинена людина, яка розуміється в політиці, економіці тощо...) Цікаво: ніхто не чув - чи поміняв він уже свій "Daewoo Lanos" нащось більш "депутатське"... чи Коломойський ще не розрахувався....???

Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 1576
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14.05.2020 13:38 Відповісти
Этому чуваку принадлежит приличная сеть магазинов напольных покрытий - уверен, он еще до депутатства что-то более "депутатское" у "друзей одалживал покататься".
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14.05.2020 13:52 Відповісти
По морде видно, что этот "интеллектуальный человек" без мыла пролезет везде...
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14.05.2020 14:00 Відповісти
А с Барышевского районного нельзя было начать?
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14.05.2020 13:38 Відповісти
якийсь дебільнуватий
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14.05.2020 13:38 Відповісти
Чернігівське гів...но. Закінчило ПТУ, а тут з'явилась можливість прибарахлитися. Тонкий знаток конституційного права...
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14.05.2020 13:41 Відповісти
чно такий як і всі інші зелені
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14.05.2020 14:31 Відповісти
Как говорил классик украинской политики, с таким лицом денег тебе никто не даст)
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14.05.2020 13:42 Відповісти
так дали...с надеждой на отработку. А теперь падаль рвёт и мечет. Беня заберёт назад, да ещё на счётчик поставит. Вот и мечется мразь...
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14.05.2020 13:48 Відповісти
вы будете смеяться, но этот Поляков является Членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
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14.05.2020 13:45 Відповісти
да то что оно является членом... то тут Вы никого не удивили!
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14.05.2020 13:49 Відповісти
В цивілізоних країнаї став би изгоєм, а в нас буде бігати по всіх каналах, вчити жити...
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14.05.2020 13:55 Відповісти
Тому з України і повтікали десятки мільйонів людей.
Тут бєспредєл і хаос не припиняться ніколи.
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14.05.2020 14:11 Відповісти
Теперь беня с клоуна не слезет, пока плеш не проест ему.
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14.05.2020 14:04 Відповісти
Сильно Беня Коломойский нардепа Поляков лавешками зарядил.
Последний всё угомониться не может. Кстати, с этой крупной взятки Поляков налог уплатил?
Почему им налоговая не занимается?
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14.05.2020 14:09 Відповісти
Нардеп Поляков подав до суду на Разумкова і Гетманцева через "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 1572
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14.05.2020 14:10 Відповісти
Зеленський нагнув Коломойського з законом про банки.
Всупереч величезному опору.
Тому даний фотоколлаж не зовсім доцільний.
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14.05.2020 14:14 Відповісти
Так он троль, ему всё равно.
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14.05.2020 15:37 Відповісти
Чому досі не прийняли обіцяного закону про відклик депутатів? Цей подляков вже давно б торгував ламінатом з під плінтусу.
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14.05.2020 14:12 Відповісти
Ніхто би його й не відкликав.
Всім байдуже.
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14.05.2020 14:15 Відповісти
Казав Тарас Бульба,я тебе породив ,я тебе і вб"ю ,і якщо ніхто б не відкликав ,то чому закон не приймається?
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14.05.2020 14:28 Відповісти
Сейчас наверное будет интересно наблюдать за переобуванием местных скабеевых с г+г на новые методички от бени-бубачка казьол!
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14.05.2020 15:04 Відповісти
Гарний у каломойського слуга
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14.05.2020 15:51 Відповісти
 
 