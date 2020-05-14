Нардеп Поляков подав до суду на Разумкова і Гетманцева через "антиКоломойський" закон

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов народного депутата України Антона Полякова до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Голови ВРУ Дмитра Разумкова щодо неналежної організації проведення позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання та порушення положень Регламенту під час розгляду та прийняття в першому читанні та за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (№2571-д)", - йдеться в повідомленні.

Серед інших вимог позову - визнати протиправними дії Данила Гетьманцева щодо не забезпечення дотримання Регламенту ВРУ та ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 30 березня 2020 року в частині включення, розгляду та прийнятті рішення щодо питання проектів вищезгаданого закону, що були внесені народними депутатами Олександром Дубінським та Ігорем Палицею.

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Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.