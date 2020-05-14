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Новини
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Поклонська своїм інтерв'ю зняла ризики недотримання її права на захист: її звернення до ЄСПЛ не матиме сенсу, - прокурор АРК Поночовний

Поклонська своїм інтерв'ю зняла ризики недотримання її права на захист: її звернення до ЄСПЛ не матиме сенсу, - прокурор АРК Поночовний

Маріонетка Кремля, "експрокурор" окупованого Криму, "депутатка" Державної Думи РФ Наталія Поклонська в інтерв'ю Дмитру Гордону підтвердила свою інформованість про розслідування справ проти неї в Україні, чим закріпила свій процесуальний статус і нівелювала сенс свого звернення до ЄСПЛ, зазначає прокурор Автономної республіки Крим Ігор Поночовний.

"Нічого нового вона (Поклонська. - Ред.) не сказала, вона тільки додатково як представник окупаційної влади підтвердила ті факти, за якими ми здійснюємо досудове розслідування", - сказав Поночовний в інтерв'ю радіо "НВ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Поклонська повідомила про факти, щодо яких у слідства були сумніви в її інформованості.

"Вона підтвердила, що нині має можливість ефективно захищатися, тому її заяви про намір звернутися до ЄСПЛ після цього не мають жодного сенсу", - наголосив він.

Тобто, як зазначив прокурор АРК, якби Поклонська не була поінформована про розслідування щодо неї і не мала можливості захищатися, то могла б звертатися в ЄСПЛ.

Відповідаючи на запитання про те, чи допоможе інтерв'ю розслідуванню справи, Поночовний зазначив, що Поклонська не надала доказової бази. "Її інтерв'ю як прямий доказ будь-яких злочинних дій використовуватися не може. Вона більше наговорила для процесуального закріплення її статусу і тих ризиків, які могли виникнути у зв'язку з недотриманням її права на захист", - пояснив прокурор.

Уточнюючи, чи бачить він порушення закону у факті самого інтерв'ю з Поклонською, він сказав: "Абсолютно ні ... для нас (слідства. - Ред.) це інтерв'ю деякою мірою було корисним".

Також читайте: Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон

Поклонська дала інтерв'ю Дмитру Гордону. Прокуратура АРК підозрює "експрокурора" окупованого Криму в порушенні законів і звичаїв війни, причетності до незаконного позбавлення волі деяких українських громадян.

Автор: 

Крим (14203) Європейський суд з пр... (453) Поклонська Наталія (166) Поночовний Ігор (19)


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Топ коментарі
+24
Вона судила всіх незгодних з окупацією - в цьому полягає її мужність в очах гордона ?
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14.05.2020 13:35 Відповісти
+21
Гордон ще і подякува їй за мужність...
Якого дідька, питається
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14.05.2020 13:34 Відповісти
+3
А теперь я понял . За интервью с врагами Украины Няшмяш Кобзон , Розенбаум и еще целая куча подобных тварей , Гордону нужно присвоить звание Героя Украины .
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14.05.2020 13:51 Відповісти
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Гордон ще і подякува їй за мужність...
Якого дідька, питається
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14.05.2020 13:34 Відповісти
Вона судила всіх незгодних з окупацією - в цьому полягає її мужність в очах гордона ?
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14.05.2020 13:35 Відповісти
Не зря Гордон имеет информаторов в СБУ.Где Чийгоз? Другие оратели -истерички?
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14.05.2020 13:35 Відповісти
Это не Поклонская, а очень слабенький двойник.
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14.05.2020 13:38 Відповісти
Ой, блін, ну прям спецоперація спецагента дімонагордона.
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14.05.2020 13:39 Відповісти
А теперь я понял . За интервью с врагами Украины Няшмяш Кобзон , Розенбаум и еще целая куча подобных тварей , Гордону нужно присвоить звание Героя Украины .
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14.05.2020 13:51 Відповісти
Надо все запротоколировать и задокументировать .
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14.05.2020 13:51 Відповісти
То есть Гордон подставил Поклонскую ? Медаль ему ! )
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14.05.2020 13:52 Відповісти
Гордон и говорил что брал интервью с ней чтобы понять анатомию предательства
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14.05.2020 14:02 Відповісти
ну да... уж на сковородке... быстро придумал эту ахинею... что ж он ей ее это не втюхивал когда приглашал ..
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14.05.2020 14:23 Відповісти
Что говорил Гордон меня не интересует .Путинская консерва вздулась и вскрылась !
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14.05.2020 14:35 Відповісти
Что за бред) она говорила, что знает из СМИ о заведенных на неё делах, но ей не присылают материалы этих дел и она поэтому не может с ними ознакомиться. Это точно прокурор?
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14.05.2020 14:49 Відповісти
что действительно нужно сделать: выехать в россию и её выкрасть, привезти сюда, тут осудить показательным судом и посадить в тюрьму пожизненно. Послом она хочет стать, ******...
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14.05.2020 15:29 Відповісти
Интервью с кацапом или предателем должно длиться не дольше очереди из автомата. Ну а если ты штатский, то как одесситка в 2014: средний палец, презрительный взгляд - и пошла дальше.
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14.05.2020 15:34 Відповісти
гордон уже начинает брать интервью у всех ублюдков коллаборантов.
Был бы жив адольф, взял бы интервью у него или у генриха гимлера.
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14.05.2020 16:17 Відповісти
 
 