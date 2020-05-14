Поклонська своїм інтерв'ю зняла ризики недотримання її права на захист: її звернення до ЄСПЛ не матиме сенсу, - прокурор АРК Поночовний

Маріонетка Кремля, "експрокурор" окупованого Криму, "депутатка" Державної Думи РФ Наталія Поклонська в інтерв'ю Дмитру Гордону підтвердила свою інформованість про розслідування справ проти неї в Україні, чим закріпила свій процесуальний статус і нівелювала сенс свого звернення до ЄСПЛ, зазначає прокурор Автономної республіки Крим Ігор Поночовний.

"Нічого нового вона (Поклонська. - Ред.) не сказала, вона тільки додатково як представник окупаційної влади підтвердила ті факти, за якими ми здійснюємо досудове розслідування", - сказав Поночовний в інтерв'ю радіо "НВ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Поклонська повідомила про факти, щодо яких у слідства були сумніви в її інформованості.

"Вона підтвердила, що нині має можливість ефективно захищатися, тому її заяви про намір звернутися до ЄСПЛ після цього не мають жодного сенсу", - наголосив він.

Тобто, як зазначив прокурор АРК, якби Поклонська не була поінформована про розслідування щодо неї і не мала можливості захищатися, то могла б звертатися в ЄСПЛ.

Відповідаючи на запитання про те, чи допоможе інтерв'ю розслідуванню справи, Поночовний зазначив, що Поклонська не надала доказової бази. "Її інтерв'ю як прямий доказ будь-яких злочинних дій використовуватися не може. Вона більше наговорила для процесуального закріплення її статусу і тих ризиків, які могли виникнути у зв'язку з недотриманням її права на захист", - пояснив прокурор.

Уточнюючи, чи бачить він порушення закону у факті самого інтерв'ю з Поклонською, він сказав: "Абсолютно ні ... для нас (слідства. - Ред.) це інтерв'ю деякою мірою було корисним".

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Поклонська дала інтерв'ю Дмитру Гордону. Прокуратура АРК підозрює "експрокурора" окупованого Криму в порушенні законів і звичаїв війни, причетності до незаконного позбавлення волі деяких українських громадян.