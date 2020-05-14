Цензор.НЕТ перевіряє інформацію про оголошення підозри заступнику голови Нацполіції Одеської області Іщенку у зв'язку з подіями 2 травня 2014 року

За інформацією видання, минулого тижня Держбюро розслідувань мало оголосити про підозру заступнику начальника Нацполіції Одеської області Івану Іщенку з приводу його діяльності під час подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Цензор.НЕТ зробив офіційний запит у ДБР про те, чи оголошено таку підозру, і якщо ні, то з якої причини.

За словами очевидців подій і місцевих активістів, Іщенко брав пасивну участь у насильстві проти проукраїнських демонстрантів на Куликовому полі. Зокрема, він, будучи при виконанні, не реагував на постріли в проукраїнських активістів. Також є інформація, що пізніше Іщенко дозволив усім заходити на місце злочину, в Будинок профспілок, що призвело до знищення доказів.

Також дивіться: Шість років тому одесити не дали перетворити місто на зону бойових дій. Вічна слава загиблому Ігорю Іванову, повага всім захисникам, - Стерненко. ВIДЕО