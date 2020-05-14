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Новини Трагедія в Одесі
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Цензор.НЕТ перевіряє інформацію про оголошення підозри заступнику голови Нацполіції Одеської області Іщенку у зв'язку з подіями 2 травня 2014 року

Цензор.НЕТ перевіряє інформацію про оголошення підозри заступнику голови Нацполіції Одеської області Іщенку у зв'язку з подіями 2 травня 2014 року

За інформацією видання, минулого тижня Держбюро розслідувань мало оголосити про підозру заступнику начальника Нацполіції Одеської області Івану Іщенку з приводу його діяльності під час подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Цензор.НЕТ зробив офіційний запит у ДБР про те, чи оголошено таку підозру, і якщо ні, то з якої причини.

За словами очевидців подій і місцевих активістів, Іщенко брав пасивну участь у насильстві проти проукраїнських демонстрантів на Куликовому полі. Зокрема, він, будучи при виконанні, не реагував на постріли в проукраїнських активістів. Також є інформація, що пізніше Іщенко дозволив усім заходити на місце злочину, в Будинок профспілок, що призвело до знищення доказів.

Також дивіться: Шість років тому одесити не дали перетворити місто на зону бойових дій. Вічна слава загиблому Ігорю Іванову, повага всім захисникам, - Стерненко. ВIДЕО

Автор: 

Одеса (5548) Нацполіція (15329) ДБР (3596) Іщенко Іван (3)


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Топ коментарі
+6
Информация из вторых рук (один одессит, которому я доверяю, слышал это лично). Во время Евромайдана (но уже после его победы, т.е. в начале марта) Фучеджи (кореш Ищенко) с вторым мусором (рыло не опознано) стоял в подворотне возле Дюка во время проукраинского митинга (там потом большой флаг Украины развернули). На митинге один чудак лупил в большой овальный таз. В адрес его (и не только) Фучеджи сказал второму мусору следующее: "погоди, вот только наши пацаны подтянутся, мы их тут всех перестреляем".
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14.05.2020 14:02 Відповісти
+3
Відмажеться широкими кишенями. Ментовська мафія.
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14.05.2020 14:03 Відповісти
+1
По запросу ответ будет через месяц.Это нормально. От дежурного на входе.
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14.05.2020 13:57 Відповісти
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По запросу ответ будет через месяц.Это нормально. От дежурного на входе.
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14.05.2020 13:57 Відповісти
Информация из вторых рук (один одессит, которому я доверяю, слышал это лично). Во время Евромайдана (но уже после его победы, т.е. в начале марта) Фучеджи (кореш Ищенко) с вторым мусором (рыло не опознано) стоял в подворотне возле Дюка во время проукраинского митинга (там потом большой флаг Украины развернули). На митинге один чудак лупил в большой овальный таз. В адрес его (и не только) Фучеджи сказал второму мусору следующее: "погоди, вот только наши пацаны подтянутся, мы их тут всех перестреляем".
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14.05.2020 14:02 Відповісти
Фучеджи звалив,Іщенко наступний...а потім винних 6 років шукаємо...
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14.05.2020 14:18 Відповісти
да эта морда быстро свалила тогда причём её, эту морду как то легко выпустили!???

Цензор.НЕТ перевіряє інформацію про оголошення підозри заступнику голови Нацполіції Одеської області Іщенку у зв'язку з подіями 2 травня 2014 року - Цензор.НЕТ 9236
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14.05.2020 14:32 Відповісти
Весьма красноречивая повязка. Мусорва в тот день носила такие же. https://podrobnosti.ua/974217-militsija-odessy-nosila-2-maja-krasnye-povjazki-storonnikov-rossii-foto.html
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14.05.2020 15:28 Відповісти
Відмажеться широкими кишенями. Ментовська мафія.
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14.05.2020 14:03 Відповісти
наконец-то!. еще нужно прокурора области того времени привлечь (непомню щас фамилию.. нужно рыться в архивах)
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14.05.2020 14:37 Відповісти
Боршуляк Ігор прокурором був.
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14.05.2020 14:48 Відповісти
Пять лет шоколад был презом и фактически саботировал расследование сепарской попытке захвату власти в одессе, тогда было гораздо легче найти рашистов, пора взять шоколада за мошонку и отправить на нары за зраду.
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14.05.2020 17:10 Відповісти
 
 