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Новини Коронавірус і карантин
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Суд Рівненщини оштрафував на 17 тис. священника за масовий обряд на кладовищі

Суд Рівненщини оштрафував на 17 тис. священника за масовий обряд на кладовищі

Районний суд міста Острог Рівненської області оштрафував на 17 тис. грн настоятеля Петро-Павлівського храму Московського патріархату Якова Деркача, який проводив богослужіння на цвинтарі.

Про це свідчить постанова Острозького районного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як зазначено в постанові, 26 квітня священник проводив релігійний обряд на кладовищі в присутності понад 10-ти людей, зокрема й церковного хору.

Про порушення карантину поліцію повідомила невідома особа. У постанові суду йдеться, що зв’язатися із заявником не вдалося, оскільки телефон, з якого надійшов дзвінок, вимкнули. Поліцейські склали на священника протокол за проведення масового релігійного заходу, оскільки чоловік порушив заборону уряду на масове скупчення громадян і заборону місцевої районної адміністрації на відвідування кладовищ.

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Суду також надали відеозапис дійства, з якого стало відомо, що прихожани не дотримувалися дистанції.

Священник же каже, що на богослужіння людей не збирав, однак публічно оголосив, що буде проводити обряд на кладовищі. За його словами, парафіяни прийшли самі.

Врешті суд призначив священнику покарання у вигляді 17 тис. гривень штрафу, а також стягнув з настоятеля храму судовий збір у розмірі 420 грн 40 коп.

Автор: 

карантин (18172) священник (161) штраф (1893) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1203)


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Топ коментарі
+2
Надо было московских попов штрафовать на Пасху, а заодно и их паству- нарушителей карантина. Думаю, казна государства была бы значительно пополнена.
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14.05.2020 13:56 Відповісти
+1
людей не собирал, однако публично объявил, что будет проводить обряд на кладбище. По его словам, прихожане пришли сами.

Стадионы тоже людей не собирают, а просто публично объявляют, что будет футбольный матч. Болельщики приходят сами.
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14.05.2020 13:41 Відповісти
+1
Без всякой теософии и теодицеи на болотного шамана наложили экономическую епитимию.
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14.05.2020 13:42 Відповісти
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как одинокого пловца без маски на закрытый остров ....
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14.05.2020 13:39 Відповісти
Вот уж єтот неизвесній, взял и просто так настучал на некроманта
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14.05.2020 13:39 Відповісти
Сам ты некромант. Это похороны, и на них родственники могут позвать священника на отпевание. И опробуй откажи. Наш батюшка не ездит на похороны сейчас, и люди очень недовольны, всего наслушаешься.. А стуконул скорее всего работник кладбища.
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14.05.2020 14:04 Відповісти
ну так и написали бы, что были похороны... обряды бывают разные...
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14.05.2020 15:03 Відповісти
людей не собирал, однако публично объявил, что будет проводить обряд на кладбище. По его словам, прихожане пришли сами.

Стадионы тоже людей не собирают, а просто публично объявляют, что будет футбольный матч. Болельщики приходят сами.
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14.05.2020 13:41 Відповісти
Без всякой теософии и теодицеи на болотного шамана наложили экономическую епитимию.
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14.05.2020 13:42 Відповісти
Надо было московских попов штрафовать на Пасху, а заодно и их паству- нарушителей карантина. Думаю, казна государства была бы значительно пополнена.
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14.05.2020 13:56 Відповісти
Право исповедовать религию по своему выбору и ли не исповедовать , закреплено в Конституции. Не всем же в синагогу или мечеть ходить. Есть и другие вероисповедания. И если не запретили, то не имели права запрещать.
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14.05.2020 14:07 Відповісти
Як в Рівненській області можуть бути священники московської церкви?
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14.05.2020 14:12 Відповісти
Могут .По Конституции и в соответствии с законодательством Украины.
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14.05.2020 14:20 Відповісти
 
 