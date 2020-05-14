Суд Рівненщини оштрафував на 17 тис. священника за масовий обряд на кладовищі

Районний суд міста Острог Рівненської області оштрафував на 17 тис. грн настоятеля Петро-Павлівського храму Московського патріархату Якова Деркача, який проводив богослужіння на цвинтарі.

Про це свідчить постанова Острозького районного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як зазначено в постанові, 26 квітня священник проводив релігійний обряд на кладовищі в присутності понад 10-ти людей, зокрема й церковного хору.

Про порушення карантину поліцію повідомила невідома особа. У постанові суду йдеться, що зв’язатися із заявником не вдалося, оскільки телефон, з якого надійшов дзвінок, вимкнули. Поліцейські склали на священника протокол за проведення масового релігійного заходу, оскільки чоловік порушив заборону уряду на масове скупчення громадян і заборону місцевої районної адміністрації на відвідування кладовищ.

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Суду також надали відеозапис дійства, з якого стало відомо, що прихожани не дотримувалися дистанції.

Священник же каже, що на богослужіння людей не збирав, однак публічно оголосив, що буде проводити обряд на кладовищі. За його словами, парафіяни прийшли самі.

Врешті суд призначив священнику покарання у вигляді 17 тис. гривень штрафу, а також стягнув з настоятеля храму судовий збір у розмірі 420 грн 40 коп.