МЗС про загострення на Донбасі: "Необхідна міжнародна відповідь, щоб зупинити російську агресію і припинити вбивства"

Необхідна міжнародна відповідь на атаки найманців Росії на Донбасі на позиції українських військових.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

"9 обстрілів російськими найманцями вчора призвели до того, що один український воїн був убитий і двоє інших були поранені на Донбасі. Російські війська продовжують свої боягузливі атаки, вже сьогодні відбулися 5 обстрілів українських позицій. Необхідна міжнародна відповідь, щоб зупинити російську агресію і припинити вбивства", - заявила вона.

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Як повідомлялося, за минулу добу російські найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український військовослужбовець, ще двох поранено.