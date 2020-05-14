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Новини Агресія Росії проти України
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МЗС про загострення на Донбасі: "Необхідна міжнародна відповідь, щоб зупинити російську агресію і припинити вбивства"

МЗС про загострення на Донбасі:

Необхідна міжнародна відповідь на атаки найманців Росії на Донбасі на позиції українських військових.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

"9 обстрілів російськими найманцями вчора призвели до того, що один український воїн був убитий і двоє інших були поранені на Донбасі. Російські війська продовжують свої боягузливі атаки, вже сьогодні відбулися 5 обстрілів українських позицій. Необхідна міжнародна відповідь, щоб зупинити російську агресію і припинити вбивства", - заявила вона.

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Як повідомлялося, за минулу добу російські найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український військовослужбовець, ще двох поранено.

МЗС про загострення на Донбасі: Необхідна міжнародна відповідь, щоб зупинити російську агресію і припинити вбивства 01

Автор: 

обстріл (29612) росія (66520) Донбас (22358) втрати (4483) найманці рф (2068) операція Об’єднаних сил (6725) Зеленко Катерина (75)


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Топ коментарі
+20
МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства" - Цензор.НЕТ 6293
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14.05.2020 13:53 Відповісти
+20
КАКАЯ ТАКАЯ ВАЙНА ???...
Зустрів нещодавно знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців.
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14.05.2020 13:56 Відповісти
+18
А Бубачка розгубив всю підтримку Заходу.
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14.05.2020 13:50 Відповісти
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А Бубачка розгубив всю підтримку Заходу.
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14.05.2020 13:50 Відповісти
Х**лу на*рать. Надо укремлять ВСУ.
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14.05.2020 14:07 Відповісти
А как же "отвод войск" , "я увидел в его глазах, что он не хочет воевать "???...
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14.05.2020 13:50 Відповісти
КАКАЯ ТАКАЯ ВАЙНА ???...
Зустрів нещодавно знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців.
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14.05.2020 13:56 Відповісти
МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства" - Цензор.НЕТ 6293
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14.05.2020 13:53 Відповісти
ПРОСТО НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ...И....
И ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ
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14.05.2020 13:53 Відповісти
В первую очередь хотелось бы видеть адекватный ответ Украины, а потом уже смотреть в глаза путину и бежать к международным партнерам…
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14.05.2020 13:55 Відповісти
международный ответ-
Мы очень обеспокоены что Украина
в лице поц-Зе-дента

не ЖЕЛАЕТ
защищатся!!
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14.05.2020 13:56 Відповісти
а в глаза вове ***** заглядывали?
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14.05.2020 13:56 Відповісти
ТЕПЕРЬ В МИРЕ НАС ВСЕХ ВОСПРИНИМАЮТ ТАК ЖЕ
МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства" - Цензор.НЕТ 3568
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14.05.2020 14:10 Відповісти
Ну и продолжал бы кривляться на сцене! Нет, какой-то мудак убедил его, что он способен стать некиношным президентом и при этом не сдать страну врагу и не угробить ее!
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14.05.2020 14:34 Відповісти
А що МІДу не довели наратив прєзєлєнта про "проста прєкратіть стрєять"?
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14.05.2020 13:58 Відповісти
обострение перемирия?
нодо ещё развести
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14.05.2020 14:04 Відповісти
МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства" - Цензор.НЕТ 3145
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14.05.2020 14:05 Відповісти
Може надо побольше кацапского газа прокачивать и Жигулей на ЗАЗе собирать?
Да еще обмены ежедневно устраивать,кацапы через неделю обратно приезжают.И это называют не обмен,а освобождение!
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14.05.2020 14:13 Відповісти
"Необходим международный ответ"-----?

Необходимо за каждого погибщего патриота убивать в ответку десятками сепаров (как делает Израель).И пусть ихние семьи так же поплачут и может поймут, что это не игра. где можно перезагрузиться и заново убивать. И пусть такое же горе войдёт в каждую русскую сеиью,,которую распирает от гордости за кражу Крыма и за разжигание войны.
Похоже сатана выбрал своим родным домом россию.
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14.05.2020 14:18 Відповісти
Та нафік та міжнародна відповідь. Нада просто пєрєрстать стрєлять, пілять!
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14.05.2020 14:19 Відповісти
Суки, просрали все, що можна було просрати, бо заглядали ***** в очко, а тепер, падли, про міжнародну відповідь тявкають шакали зелені?!
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14.05.2020 14:21 Відповісти
Надо защищаться. Вот и все, расскажите этому петуху зеленому.
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14.05.2020 14:22 Відповісти
Падаждите, а развод уже не помогает? А с белым флагом не пробовали из окопа?
Дебилы блин...
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14.05.2020 14:23 Відповісти
Тысячи лет истории человечества показывают, что что бы победить нужно драться, а тут все завывают о мировом сочувствии. Странные люди? Да нет, простые предатели.
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14.05.2020 14:42 Відповісти
тре щоб головнокомандувач був патріотом, а не "німецькою порноактрисою" !
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14.05.2020 15:05 Відповісти
Для начала сами дайте ответ нормальный, а не подставляйте ребят под обстрелы.
А они готовят сдачу новых позиций и при этом от других чего-то ждут.
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14.05.2020 14:44 Відповісти
Потрібна гідна відповідб ЗСУ, аМЗС нехай прикриває на міжнародній арені,Захід по справжньому допомагає тому хто чинить спротив, а не скавулить з під дивану.
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14.05.2020 14:44 Відповісти
"... нада просто пєрєстать стрілять.." Здається ми вже "пєрєсталі".. ((
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14.05.2020 15:04 Відповісти
в МИД -е сидят бендюхи.
На убийства и обстрелы просят дать ответ мировому сообществу.
Вместо нанесения ударов по коллабарантам, и не ответок, а на упреждение, по всему фронту.
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14.05.2020 16:10 Відповісти
Да какой там огонь на упреждение,ежели пацифизм в головах главзелени засел и уже до братания с орками доходит.А расплачиваются за это пораженчество наши военнослужащие на передовой.
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14.05.2020 16:56 Відповісти
И в МИД-е и в офисе нелоха.
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14.05.2020 16:12 Відповісти
МЗС, а вы дополнительный поезд Киев-Москва запустите. Может, поможет. И сделайте россиянам въезд по внутреннему паспорту, а то зачем дружеский братский народ заставлять по заграну к хохлам ездить.
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15.05.2020 00:29 Відповісти
 
 