МЗС про загострення на Донбасі: "Необхідна міжнародна відповідь, щоб зупинити російську агресію і припинити вбивства"
Необхідна міжнародна відповідь на атаки найманців Росії на Донбасі на позиції українських військових.
Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.
"9 обстрілів російськими найманцями вчора призвели до того, що один український воїн був убитий і двоє інших були поранені на Донбасі. Російські війська продовжують свої боягузливі атаки, вже сьогодні відбулися 5 обстрілів українських позицій. Необхідна міжнародна відповідь, щоб зупинити російську агресію і припинити вбивства", - заявила вона.
Як повідомлялося, за минулу добу російські найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український військовослужбовець, ще двох поранено.
Топ коментарі
+20 wake up-UA
показати весь коментар14.05.2020 13:53 Відповісти Посилання
+20 Serega Thapaev
показати весь коментар14.05.2020 13:56 Відповісти Посилання
+18 5 копійок
показати весь коментар14.05.2020 13:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зустрів нещодавно знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців.
И ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ
Мы очень обеспокоены что Украина
в лице поц-Зе-дента
не ЖЕЛАЕТ
защищатся!!
нодо ещё развести
Да еще обмены ежедневно устраивать,кацапы через неделю обратно приезжают.И это называют не обмен,а освобождение!
Необходимо за каждого погибщего патриота убивать в ответку десятками сепаров (как делает Израель).И пусть ихние семьи так же поплачут и может поймут, что это не игра. где можно перезагрузиться и заново убивать. И пусть такое же горе войдёт в каждую русскую сеиью,,которую распирает от гордости за кражу Крыма и за разжигание войны.
Похоже сатана выбрал своим родным домом россию.
Дебилы блин...
А они готовят сдачу новых позиций и при этом от других чего-то ждут.
На убийства и обстрелы просят дать ответ мировому сообществу.
Вместо нанесения ударов по коллабарантам, и не ответок, а на упреждение, по всему фронту.