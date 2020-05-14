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Новини Коронавірус і карантин
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Від початку карантину в Києві поліція склала майже 1200 протоколів на порушників, - Кличко

Від початку карантину в Києві поліція склала майже 1200 протоколів на порушників, - Кличко

У Києві від початку обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу поліція склала майже 1200 протоколів на порушників карантину.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на брифінгу 14 травня, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що від початку травня в столиці склали 86 протоколів, за святкові дні 8-9 травня - загалом шість протоколів тільки за грубі порушення.

"Людей просили не збиратися великими компаніями, не йти на пікніки в парки і сквери. Але, як ми бачили, подіяло це далеко не на всіх. Основні порушення, за інформацією правоохоронців, були зафіксовані біля пам'ятників і монументів. Там збиралися нечисленні мітинги", - сказав Кличко.

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Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3537) порушення (609) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Скільки протоколів склали на "Велюр"?
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14.05.2020 14:12 Відповісти
+3
Ці протоколи порушують конституцію, оскільки не було введено надзвичайного стану.
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14.05.2020 14:28 Відповісти
+1
План выполнен? как в ссср, блин, отчитаться за выполнение и перевыполнение. Про кормежку мусоров на дорогах как раз за период карантина, стыдно небось рассказывать?
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14.05.2020 14:34 Відповісти
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Скільки протоколів склали на "Велюр"?
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14.05.2020 14:12 Відповісти
Ці протоколи порушують конституцію, оскільки не було введено надзвичайного стану.
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14.05.2020 14:28 Відповісти
План выполнен? как в ссср, блин, отчитаться за выполнение и перевыполнение. Про кормежку мусоров на дорогах как раз за период карантина, стыдно небось рассказывать?
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14.05.2020 14:34 Відповісти
А председателей судов за то, что в судах не соблюдают карантинные меры оштрафовать - слабо? Как там на счет "утримання дистанції між людьми 2 метри"? И кто в райсуде обрабатывает анитсептиком "поверхні спільного користування"? Или надевает резиновые перчатки, как продавец или провизор? Кто-нибудь слышал, чтобы председателя какого-нибудь суда оштрафовали (170-340 тыс), как "керівника установи, що не забезпечив карантинні обмежження/заходи"? Решение о наложении штрафа принимает не полицейский, а СУДЬЯ! Вчера посетил Коммунарский районный суд г.Запорожья, и поразился тому, что там НЕТ и НЕ БЫЛО никакого карантина. Им - по фигу!
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14.05.2020 14:53 Відповісти
сцудьи голадають
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14.05.2020 15:58 Відповісти
 
 