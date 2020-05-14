Від початку карантину в Києві поліція склала майже 1200 протоколів на порушників, - Кличко

У Києві від початку обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу поліція склала майже 1200 протоколів на порушників карантину.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на брифінгу 14 травня, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що від початку травня в столиці склали 86 протоколів, за святкові дні 8-9 травня - загалом шість протоколів тільки за грубі порушення.

"Людей просили не збиратися великими компаніями, не йти на пікніки в парки і сквери. Але, як ми бачили, подіяло це далеко не на всіх. Основні порушення, за інформацією правоохоронців, були зафіксовані біля пам'ятників і монументів. Там збиралися нечисленні мітинги", - сказав Кличко.

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