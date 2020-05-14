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Заступник командира 47-го окремого загону спеціального призначення Андрій Супріган загинув у районі проведення ООС. ФОТО
Стало відомо, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув військовий - заступник командира військової частини, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Андрій Супріган служив у 47-му окремому загоні спеціального призначення. Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня.
Від початку російської агресії брав участь у бойових діях. Випускник Ліцею імені Героїв Крут та Академії Сухопутних військ.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!", — зазначив мер Львова Андрій Садовий.
Громада міста Львова також висловлює співчуття рідним, близьким і всім, хто знав бійця.
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