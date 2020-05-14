Заступник командира 47-го окремого загону спеціального призначення Андрій Супріган загинув у районі проведення ООС. ФОТО

Стало відомо, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув військовий - заступник командира військової частини, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Андрій Супріган служив у 47-му окремому загоні спеціального призначення. Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня.

Від початку російської агресії брав участь у бойових діях. Випускник Ліцею імені Героїв Крут та Академії Сухопутних військ.

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"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!", — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Громада міста Львова також висловлює співчуття рідним, близьким і всім, хто знав бійця.