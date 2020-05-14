Експоліцейський і його родич відповідатимуть у суді за вимагання $4 тис. у студентів у Львові, - ДБР

До суду направлено обвинувальний висновок стосовно оперуповноваженого одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та його близького родича. Вони звинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець разом із братом вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США від студентів. За гроші оперуповноважений обіцяв не притягувати їх до кримінальної відповідальності за участь у бійці. У разі відмови надати гроші, правоохоронець погрожував студентам виключенням із закладів освіти та ув'язненням.





У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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