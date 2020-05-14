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Експоліцейський і його родич відповідатимуть у суді за вимагання $4 тис. у студентів у Львові, - ДБР

Експоліцейський і його родич відповідатимуть у суді за вимагання $4 тис. у студентів у Львові, - ДБР

До суду направлено обвинувальний висновок стосовно оперуповноваженого одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та його близького родича. Вони звинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець разом із братом вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США від студентів. За гроші оперуповноважений обіцяв не притягувати їх до кримінальної відповідальності за участь у бійці. У разі відмови надати гроші, правоохоронець погрожував студентам виключенням із закладів освіти та ув'язненням.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Також дивіться: Одесити викрали киянина та вимагали в нього понад $400 тис., їх затримали, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

здирство (284) Львів (3103) ДБР (3596)


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А звідки у бєдних студєнтів такі гроші?
Студіозуси, видно, не зі звичайних сімей. Мент знав, з кого можна злупить бабло...
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14.05.2020 15:01 Відповісти
 
 