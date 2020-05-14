Від завтра у Львові запрацюють візові центри і магазини одягу, а з 18 травня планують відкрити поліклініки

У Львові - новий етап послаблення карантину. Від завтра в місті запрацює ще кілька закладів, зокрема - візові центри, магазини одягу та взуття, непродовольчі ринки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про таке рішення міської комісії з питань ТЕБ ​​та НС повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Так, із 15 травня в місті запрацюють: візові центри, магазини з продажу одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю, та непродовольчі ринки. А вже з 18 травня до переліку доєднаються магазини одягу, білизни та взуття, які працюють у приміщеннях ТРЦ, і поліклініки всіх форм власності для надання планової амбулаторної допомоги.

"Але всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. Якщо зафіксуємо порушення - штраф і закриття", - зазначив міський голова.

За словами Садового, мерія й надалі відстежує динаміку захворювання на коронавірус у Львові. Від неї залежатимуть подальші рішення міста щодо карантину.

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"Лабораторії продовжують ПЛР-тестування. Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо впродовж 3 днів відсоток позитивних результатів буде більшим 23% від кількості протестованих за добу, комісія ухвалюватиме рішення про відновлення карантинних обмежень", - додав міський голова.

Нагадаємо, станом на 8:00 14 травня, у Львові та на Львівщині підтверджено 904 випадки інфікування коронавірусом, з них за добу - 34.