Венедіктова забрала під себе "департамент реформ", відсунувши Мамедова, який стримував їхній відкат, - Лємєнов. ДОКУМЕНТ
Генпрокурор Ірина Венедіктова перевела під своє підпорядкування Департамент стратегічного розвитку, реформ і контролю якості прокурорської діяльності, який курирував реформу прокуратури.
Про це повідомив активіст, член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.
"Генпрокурор… вирішила забрати собі в підпорядкування "департамент реформ". Ще раз, Венедіктова тепер самостійно хоче здійснювати зміни в прокуратурі. Зрештою, мене це не здивувало. Гюндуза Мамедова, який стримував відкат реформи, відсунули на задній план. Все тепер у руках людини, яка ще рік тому викладала цивільне право в університеті", - написав він.
Топ коментарі
+19 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар14.05.2020 14:26 Відповісти Посилання
+12 Alex #470257
показати весь коментар14.05.2020 14:28 Відповісти Посилання
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показати весь коментар14.05.2020 14:28 Відповісти Посилання
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