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Венедіктова забрала під себе "департамент реформ", відсунувши Мамедова, який стримував їхній відкат, - Лємєнов. ДОКУМЕНТ

Венедіктова забрала під себе

Генпрокурор Ірина Венедіктова перевела під своє підпорядкування Департамент стратегічного розвитку, реформ і контролю якості прокурорської діяльності, який курирував реформу прокуратури.

Про це повідомив активіст, член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор… вирішила забрати собі в підпорядкування "департамент реформ". Ще раз, Венедіктова тепер самостійно хоче здійснювати зміни в прокуратурі. Зрештою, мене це не здивувало. Гюндуза Мамедова, який стримував відкат реформи, відсунули на задній план. Все тепер у руках людини, яка ще рік тому викладала цивільне право в університеті", - написав він.

Венедіктова забрала під себе департамент реформ, відсунувши Мамедова, який стримував їхній відкат, - Лємєнов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова почала згортати реформу прокуратури і готує кримінальне переслідування Уляни Супрун, - "Atlantic Council"

Венедіктова забрала під себе департамент реформ, відсунувши Мамедова, який стримував їхній відкат, - Лємєнов 02

Автор: 

реформи (3217) Венедіктова Ірина (829) Лємєнов Олександр (51) Офіс Генпрокурора (3309)


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Топ коментарі
+19
до чего ж баба противная!
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14.05.2020 14:26 Відповісти
+12
Прочитал "до чего жаба противная! ".
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14.05.2020 14:28 Відповісти
+8
Оманське Брехло знайшло собі відданого цербера.
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14.05.2020 14:28 Відповісти
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до чего ж баба противная!
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14.05.2020 14:26 Відповісти
Прочитал "до чего жаба противная! ".
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14.05.2020 14:28 Відповісти
+ 1
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14.05.2020 14:32 Відповісти
Собственно, какая разница, в случае этой тупорылой сосалки?
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14.05.2020 15:58 Відповісти
...а может большинство с мозгами не дружат ?
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14.05.2020 14:28 Відповісти
Подтверждено прошлыми выборами.
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14.05.2020 14:54 Відповісти
Урряяя вот она жизнь с технократами -- преподша тупорылая у нас и главный прокурор и жнець и на дудке игрець
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14.05.2020 14:29 Відповісти
и на рожу тоже....
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14.05.2020 14:53 Відповісти
Когда выборы ? За кого голосовать ?
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14.05.2020 14:27 Відповісти
Тільки не за слуг та ЗАЖОП.
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14.05.2020 14:38 Відповісти
_Ты ещё не вкурил? Олигархи распоряжаются страной. И никого кроме своих марионеток - на любой вкус и цвет - к выборам не допустят. Никого, кто может избавить от них Украину.
Выбирай...
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14.05.2020 14:41 Відповісти
олігарх олігарху - є різниця. Бо є і патріотичні олігархи, справжні патріоти України.
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14.05.2020 15:13 Відповісти
_Олигархи - непримиримый враг конкуренции, источник коррупции и криминала, монополисты. Их интересы антогонистичны интересам Украины и народа.
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14.05.2020 23:51 Відповісти
В Україні є олігархи, які працюють в зоні жорстокої конкуренції.
Як ти думаєш, на ринку сільгосппродукції є конкуренція? А на ринку пива? а на ринку солодощів?
Так от, назову двох проукраїнських олігархів, які там працюють: Порошенко і Слободян. Я ще, щоправда, не розібрався з братами Мацолами, наскільки вони проукраїнські...
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15.05.2020 00:11 Відповісти
Оманське Брехло знайшло собі відданого цербера.
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14.05.2020 14:28 Відповісти
Венедиктова забрала под себя "департамент реформ", отодвинув Мамедова, который сдерживал их откат, - Леменов - Цензор.НЕТ 3379
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14.05.2020 14:31 Відповісти
Вот *****. Дави контру!
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14.05.2020 14:38 Відповісти
Остался один вопрос в отношении ГПУ: почему Бубочка до сих пор не заменил Венедиктову каким-нибудь дружком из своего КВ-95, который в каком-нибудь 5-минутном ролике роль прокурора сыграл? Без этого наш дурдом не полный и не окончательный.
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14.05.2020 14:40 Відповісти
отправьте её в отставку!
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14.05.2020 14:40 Відповісти
З часом всі її "реформування" реформуються у зЭлень матеріальну....- спитайте у баби яги лУценко - вона класний експерт із цих питань...
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14.05.2020 14:41 Відповісти
Венедиктова потомок шарикова.
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14.05.2020 14:45 Відповісти
Ну а значит и взяла полную ответственность за Все .
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14.05.2020 14:49 Відповісти
Сам назначаю, сам себя и проверяю
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14.05.2020 15:16 Відповісти
Венедиковщина!
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14.05.2020 21:07 Відповісти
Гюндуз Мамедов должен зарезать тупая овца
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14.05.2020 23:14 Відповісти
Венедіктова забрала під себе "департамент реформ", відсунувши Мамедова, який стримував їхній відкат, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 9057
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15.05.2020 01:28 Відповісти
 
 