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Новини
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Інформація про витік персональних даних із державного сервісу застосунку "Дія" не підтвердилася, - Нацполіція

Інформація про витік персональних даних із державного сервісу застосунку

Поліцейські в межах розслідування кримінального провадження провели низку оперативно-слідчих дій, а відтак не виявили фактів кібератак на автоматизовану інформаційно-пошукову систему "Дія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У рамках досудового розслідування проведені первинні оперативно-слідчі дії. За їх результатами встановлено, що інформація, поширена у соціальних мережах, зокрема і в телеграм-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи Опендатабот – сервіс, який працює в популярних месенджерах і дозволяє отримати актуальні дані про компанії.

При цьому варто відзначити, що інформація про нібито кібератаки і кібервразливість системи "ДIЯ", не підтвердилася: співробітники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком "Дія" і стався більш ніж пів року тому, - Шмигаль

Також встановлено, що актуальність інформації кількох баз відповідає наповненню більш ніж річної давності. Проте остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій, в тому числі і спеціальної комп'ютерно-технічної експертизи.

Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

Автор: 

Нацполіція (15329) Дія (1152)


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Топ коментарі
+12
за сутки определили? вы серьезно?
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14.05.2020 14:37 Відповісти
+8
Свою зашей, отсвечивает.
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14.05.2020 14:50 Відповісти
+7
тебе зебарашек не понять все равно.
один тезис (самый простой) - база распространялась через даркнет. это закрытый раздел интернета - фактически это своя сеть "над" интернетом, куда попасть можно но довольно трудно. а уж вычислить источник быстро вообще не реально. достаточно или продолжить на более профессиональном уровне?
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14.05.2020 14:43 Відповісти
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А де текло знайшли? Кого покарали і чи заткнулі дірку?
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14.05.2020 14:37 Відповісти
Монтажной пеной задули и покрасили в зеленый цвет.
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14.05.2020 15:06 Відповісти
за сутки определили? вы серьезно?
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14.05.2020 14:37 Відповісти
А сколько нужно времени?
Как раньше - лет 5-ть?
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14.05.2020 14:39 Відповісти
тебе зебарашек не понять все равно.
один тезис (самый простой) - база распространялась через даркнет. это закрытый раздел интернета - фактически это своя сеть "над" интернетом, куда попасть можно но довольно трудно. а уж вычислить источник быстро вообще не реально. достаточно или продолжить на более профессиональном уровне?
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14.05.2020 14:43 Відповісти
не трудно
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14.05.2020 17:28 Відповісти
Но так-то да, как-то быстро "определили". Впечатление, что просто глянули записи в базах и на основании штампов определили устаревшие данные
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14.05.2020 17:29 Відповісти
Даже с доступом к исходникам, такой анализ займет не день и не два! И то если ты ищешь известные уязвимости! В случае, когда ты понятия не имеешь как слили данные (это как раз такая ситуация) искать будешь месяцами и не факт, что найдешь!!!
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14.05.2020 14:45 Відповісти
Тут подробно
https://youtube.com/watch?v=-V6fN5cUfiE
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14.05.2020 14:46 Відповісти
Вполне серьёзно.

Информация об утечке персональных данных из приложения "Дія" не подтвердилась, - Нацполиция
не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія". Источник: https://censor.net/n3195533

Это как сны и сноведения. Бывают атаки без утечек, бывают утечки без атак. А мы что то да подтвердили.
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14.05.2020 15:14 Відповісти
ну если ты видишь сноведения без снов то это к психиатру
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14.05.2020 15:43 Відповісти
Но осадочек остался.
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14.05.2020 14:38 Відповісти
А кто сказал, что это была кибератака или уязвимость?!
Они вполне могли самостоятельно слить эти данные без всяких атак! Основной аргумент, что в Дие на хранятся данные, не стоит и выеденного яйца! Главное, что само приложение имеет доступ ко всем этим базам и этого более чем достаточно для слива
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14.05.2020 14:42 Відповісти
Если госслужащие настолько продажны, искать дыры в программе - потеря времени
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14.05.2020 14:50 Відповісти
ага...верим... быстро то как разобрались...и кто ж виновен? вот конкретно - кто?
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14.05.2020 14:46 Відповісти
Тот кто подслушивал Гончарука. Тогда совсем дело Труба.
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14.05.2020 15:17 Відповісти
Какие вам утечки нужны, когда все ваши отпечатки, а теперь уже и фейсы в базах производителей смарфонов, а значит и спецслужб стран их производящих? Все дано всем известно, а нас какие то дятлы пугают чипизацией...
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14.05.2020 14:46 Відповісти
Не тільки фейски а і багато чого іншого))))
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14.05.2020 16:50 Відповісти
По ходу, зря пецяботи сраку собі рвали))) Очірідной фейк ніудался...
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14.05.2020 14:47 Відповісти
Свою зашей, отсвечивает.
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14.05.2020 14:50 Відповісти
Интересно, почему всякая ***** в никнейме содержит слово Днепр? Дискредитация днепрян?
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14.05.2020 14:55 Відповісти
Цікаво, чому кожен новий бот після приходу на цензор, починає з рассуждєній на тєму мого ніка? За 16 років нічого не змінилося, ні боти ні нік)))
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14.05.2020 15:27 Відповісти
Ну потому, что вы сейчас, как домбабвийцы в 2014-м.
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14.05.2020 15:54 Відповісти
Молодцы эксперты нашей полиции!
Каких-нибудь 10 часов и провели все экспертизы.
Теперь надо бы еще рост Антоненка определить.
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14.05.2020 14:51 Відповісти
В Украине пойманные коррупционеры проходят через суды мелкими мошенниками, а в этом случае фокусники и мошенники
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14.05.2020 14:56 Відповісти
А что они могли сказать кроме этого???
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14.05.2020 15:01 Відповісти
Хроника одного Президента ...
14.05.2020 г.

О скандале с "Дия". Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) данные выложенные в интернет телеграмм каналом UA Baza. Да , это по большей части компиляция нескольких реестров попавших в сеть в разное время. Но ест одно но... 245 988 реестрационных записей опубликованных в телеграмме внесены в реестры после 06.02.2020 года, то есть после официального представления и запуска приложения "Дия". В любых подобных системах главный вопрос безопасности этих систем - вопрос хранения ключей верификации (идентификации) пользователей. Где находятся сервера приложения "Дия", кто сертифицировал их для использования в этом виде и где данные сервера находятся физически - ответов на этот вопрос нет. Миллионы личных данных граждан Украины очутились в руках неизвестно где находящегося человека при полном попустительстве и молчании органов государственной безопасности.

Истерика устроенная нам Зеленским и К как то странно совпала по времени с оглашением нами появления в Украине Григория (Гечо) Харцилава. Разъясняем. Информация о его появлении попала к нам случайно. У нас нет возможности полного мониторинга въезда\выезда в\из Украины. Наблюдая за мероприятиями приема партии эвакуированных из Турции и соблюдением режима санации, мы случайно зацепились за эту фамилию. Одну из четырех которые есть в нашей базе на него. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Мы очень далеки от того, чтобы на основании этого строить какие то конспирологические теории - это просто информация. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - этокак раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.

Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К.

О выплатах "300% медикам". Полтавская область выплатила из средств областного бюджета. На второй раз таких подвигов денег нет. Остальных выплат нет.

Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) 21 украинских форумных ресурсов. Анализ показывает обвальное падение уровня доверия к Зеленскому лично. На темах его непосредственно касающихся уровень положительных и относительно отзывов составляет 16%. Негативных и резко негативных - 73 %

Шмыгаль пытается остановить процесс подачи в международный суд коллективного иска от инвесторов "зеленой" энергетики, собирая их на конференцию.

Зеленский продолжает тасовать колоду глав СБУ. Сменил еще троих.
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14.05.2020 15:16 Відповісти
Лохи! На банківських картках обов'язково нашкрябайте пін-код, номер моб. телефону, дату і суму останнього поповнення моб. рахунку. А на задній стінці мобільника - номер картки і CVV-код. І буде вам щастя!
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14.05.2020 15:16 Відповісти
Здрасти...
Шоб Аваков после того, как он носился с этой "Дией", шо дурак с писаной торбой, сам признался, что эпически обосрался?
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14.05.2020 15:53 Відповісти
зачем кибер атака если всё можно скачать и продать с помощью флешки и "своего" парня
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14.05.2020 17:19 Відповісти
TZinform сегодня пишет немножко не так, каким то боком дия все же причастна вроде бы.
Но кто будет разбираться?
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14.05.2020 17:19 Відповісти
"Информация об утечке персональных данных из приложения "Дія" не подтвердилась"
Информация представлена для 73% зенелохов)
Хавай-те!
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14.05.2020 18:02 Відповісти
Ну как всегда - БРЕШУТ!!!
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14.05.2020 18:11 Відповісти
Пустили козла капусту стеречь. Так и менты будут расследовать свои же преступления. В таком случае результат "расследования" зараннее известен.
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14.05.2020 19:02 Відповісти
мусора сами сливают всю информацию жулью которое покрывают
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17.05.2020 14:22 Відповісти
человек позвонил на 102 и сообщил о браконьере который расставлял сети на озере. через 2 дня у него были выбиты окна и порубана лодка. оказалось что этот браконьер снабжает ментов рыбой. г. Глухов. Сумская область.
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17.05.2020 14:23 Відповісти
 
 