Інформація про витік персональних даних із державного сервісу застосунку "Дія" не підтвердилася, - Нацполіція

Поліцейські в межах розслідування кримінального провадження провели низку оперативно-слідчих дій, а відтак не виявили фактів кібератак на автоматизовану інформаційно-пошукову систему "Дія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У рамках досудового розслідування проведені первинні оперативно-слідчі дії. За їх результатами встановлено, що інформація, поширена у соціальних мережах, зокрема і в телеграм-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи Опендатабот – сервіс, який працює в популярних месенджерах і дозволяє отримати актуальні дані про компанії.

При цьому варто відзначити, що інформація про нібито кібератаки і кібервразливість системи "ДIЯ", не підтвердилася: співробітники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів.

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Також встановлено, що актуальність інформації кількох баз відповідає наповненню більш ніж річної давності. Проте остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій, в тому числі і спеціальної комп'ютерно-технічної експертизи.

Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.