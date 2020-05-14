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Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб
Вчора, 13 травня, під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил загинуло двоє військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб Об'єднаних сил.
На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з'ясовуються.
Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.
Топ коментарі
+37 Злой Карлик
показати весь коментар14.05.2020 14:53 Відповісти Посилання
+15 Чайка Київ
показати весь коментар14.05.2020 15:08 Відповісти Посилання
+11 Скромный Кролик
показати весь коментар14.05.2020 14:49 Відповісти Посилання
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Наприклад, тренувалися вибухівку закладати. Підходить?
А не дитячий садок
Так, ЧП, винні мають відповівісти, але істерити не треба
RIP Воїнам !
ну ну...
Або помічників армії
13 травня під час планових занять в районі проведення операції Об'єднаних сил загинули два військовослужбовця.
Вони виконували навчальне завдання поблизу Краматорська.
Загинули під час десантування у воду.
Загиблі - заступник командира 81 десантно-штурмової бригади, майор Андрій Супріган та сержант Дмитро Кузьменко зі складу ССО
(Царство Небесне!!!)
Что бы снизить потери ВСУ , надо больше убивать русских оккупантов !Убей всех русских захватчиков украинской земли.