Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб

Вчора, 13 травня, під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил загинуло двоє військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб Об'єднаних сил.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з'ясовуються.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

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