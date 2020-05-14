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Новини Агресія Росії проти України
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Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб

Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб

Вчора, 13 травня, під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил загинуло двоє військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб Об'єднаних сил.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з'ясовуються.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 30-ї ОМБр Олександр Карпика загинув 13 травня в зоні ООС від кулі ворожого снайпера. ФОТО

Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Обєднаних сил, - штаб 01

Автор: 

смерть (6789) військовослужбовці (4841) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+37
на передовую всю эту мразь!
Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб - Цензор.НЕТ 4576
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14.05.2020 14:53 Відповісти
+15
Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 7076
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14.05.2020 15:08 Відповісти
+11
что за плановые занятия такие?
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14.05.2020 14:49 Відповісти
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что за плановые занятия такие?
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14.05.2020 14:49 Відповісти
Дійсно цікаво, чим це вони займалися ??
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14.05.2020 14:52 Відповісти
Якщо цікаві, як ви, та кацапи, дізнаються, це краще буде?
Наприклад, тренувалися вибухівку закладати. Підходить?
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15.05.2020 13:21 Відповісти
Планы по боевой подготовке, а ты как думал, они там в куколки играют?
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14.05.2020 14:53 Відповісти
ничо се подготовились...
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14.05.2020 15:27 Відповісти
для того навіть і в мирний час людям в погонах платять вдвіччі більшими окладами, ніж "гражданскім"; і вже не кажучи про воєний час. Всяке буває в арміях всіх країн світу...
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14.05.2020 16:04 Відповісти
Це армія...,
А не дитячий садок

Так, ЧП, винні мають відповівісти, але істерити не треба

RIP Воїнам !
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14.05.2020 16:16 Відповісти
Войны нам мало ? Пусть генералы ответят .
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14.05.2020 14:50 Відповісти
Та ти шо? Ломпасня недоторкана !!
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14.05.2020 14:53 Відповісти
Они такие , потому что мы такие .
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14.05.2020 14:54 Відповісти
Однозначно !!!
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14.05.2020 15:01 Відповісти
без слов... как????
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14.05.2020 14:50 Відповісти
Слов нет -дни междуметия !!
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14.05.2020 14:54 Відповісти
,..........................................................................................!
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14.05.2020 20:23 Відповісти
чи не забагато Смертей на сьогодні вчора....- а , потрібно просто перестати стріляти по-Ворогу....
ну ну...
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14.05.2020 14:51 Відповісти
https://censor.net/user/470337 фєдя ти козломордий, такої нації, як руSSькій в природі немає. Є ненці, кряшени, мішари, мордва, лакци, хакасія, ненці, чукчі. А ті вилупки які себе називають срускіми це поголовно пянь підзаборна, срань, садисти. В москвабаді живуть поважні мусульмани. Назву росії видумав сифилітик Петька в 1721 році. Московія це улус монголів, який ви в дупу цілували. Так тобі тварі підзаборній сюда https://www.google.com.ua/search?sa=N&biw=827&bih=386&sxsrf=ALeKk02UcipZqFnSy-625crxwvwPrMqYjg:1589461813141&source=univ&tbm=isch&q=нищая+россия&ved=2ahUKEwia_YXWtrPpAhXVvosKHVcaACY4ChCwBHoECAoQAQ
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14.05.2020 16:12 Відповісти
на передовую всю эту мразь!
Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб - Цензор.НЕТ 4576
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14.05.2020 14:53 Відповісти
а этих?

Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 5552
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14.05.2020 15:34 Відповісти
А ты можешь объяснить, что такое руский язык, и когда он появился?
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14.05.2020 15:44 Відповісти
А на цьому фото - на передовій були чи не всі. Третій зліва - генерал, Герой України; на колясці - заслужений волонтер... І так - чи не про кожного.
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14.05.2020 15:59 Відповісти
А серед цих вже багато з передової,
Або помічників армії
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14.05.2020 16:18 Відповісти
Они там и нах не нужны, а вот у стенки- очень даже.
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14.05.2020 16:11 Відповісти
Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 7076
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14.05.2020 15:08 Відповісти
А інфа "https://censor.net/news/3195517/zamestitel_komandira_81yi_desantnoshturmovoyi_brigady_andreyi_suprigan_pogib_v_rayione_provedeniya_oos" - не пов'язана з цією?
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14.05.2020 15:09 Відповісти
Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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14.05.2020 15:41 Відповісти
перші потробиці :
13 травня під час планових занять в районі проведення операції Об'єднаних сил загинули два військовослужбовця.

Вони виконували навчальне завдання поблизу Краматорська.
Загинули під час десантування у воду.

Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 135 Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 9632

Загиблі - заступник командира 81 десантно-штурмової бригади, майор Андрій Супріган та сержант Дмитро Кузьменко зі складу ССО
(Царство Небесне!!!)
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14.05.2020 15:42 Відповісти
Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 7204

Что бы снизить потери ВСУ , надо больше убивать русских оккупантов !Убей всех русских захватчиков украинской земли.
Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 5270
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14.05.2020 16:09 Відповісти
Гірші ніж корона-вірус, вони ще більше шкоди приносять.
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14.05.2020 17:52 Відповісти
То от разрыва миномёта на учениях То на каких-то плановых занятиях Кто нибудь хоть раз из ХЕнеРалОВ лишится должности за такое головотяпство
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14.05.2020 16:26 Відповісти
К сожалению даже в мирное время никто не застрахован от несчастных случаев среди военнослужащих на занятиях по боевой подготовке и тактических учениях.Иметь дело с боевой техникой и оружием всегда опасно для жизни.
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14.05.2020 17:15 Відповісти
Небезпечно навіть на своїм авто їздити, і дорогу переходити.
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14.05.2020 17:54 Відповісти
Царство Небесне! земля пухом !!!! горе батькам та родичам
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14.05.2020 16:27 Відповісти
це часом не як в "Позивний Бандерас" було?
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14.05.2020 17:28 Відповісти
кто же разрабатывает такие плановые операции от которых гибнут солдаты?
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14.05.2020 17:37 Відповісти
то кацапські обстріли тепер називаються "плановіє занятія"???? це так само, як криваві чекісти перейменували "взрив газу" на "хлопок газової суміші" чи як воно там називається???? це так само, як ЗАЛУ ПУТІН називає "падіння економіки" "негативним ростом"???? МДААААААА!!! КАЦАПСТАН МАЄ БУТИ РОЗВАЛЕНИЙ!!!!! ********* ПОВИННА ПЕРЕСЕЛИТИСЬ НА СМІТТЄЗВАЛИЩЕ ІСТОРІЇ!!!
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14.05.2020 17:45 Відповісти
Царство Небесне...
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14.05.2020 17:58 Відповісти
Слава Україні!
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14.05.2020 19:20 Відповісти
Герої не вмирають!
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14.05.2020 19:21 Відповісти
Смерть москалям та гнидам-колаборантам.
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16.05.2020 19:02 Відповісти
Соболезную родным и близким.
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14.05.2020 20:32 Відповісти
 
 