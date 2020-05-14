У Генштабі ЗСУ підготували законопроєкти про призов резервістів без оголошення мобілізації на термін до 6 місяців

У Генеральному штабі ЗС України, з ініціативи Ради резервістів Збройних Сил України відбулася робоча нарада з використанням відеоконференцзв'язку про внесення змін до чинного законодавства з питань проходження військової служби в резерві.

У нараді взяли участь представники органів військового управління, рад резервістів різних видів, окремих родів військ, оперативних командувань ЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІnform.

Під час заходу йшлося про запровадження нового виду військової служби за призовом осіб з числа резервістів без оголошення мобілізації на термін до 6-ти місяців. Пропозиції стосуються найперше резервістів, які уклали контракт з бойовими військовими частинами про проходження служби у військовому резерві.

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Відповідні зміни до законодавства розроблено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні" і враховують досвід проведення в Україні 6-ти черг часткової мобілізації. Зміни спрямовані на вдосконалення та унормування надважливих для обороноздатності України питань пов’язаних у тому числі й з реформуванням системи військових комісаріатів, ефективністю та автоматизацією процесу функціонування в державі системи військового обліку людських мобілізаційних ресурсів та оперативним доукомплектуванням в особливий період Збройних Сил України та інших військових формувань мотивованими та підготовленими резервістами у разі раптово виникаючої кризової ситуації, яка загрожуватиме національній безпеці України.

Законопроєктами також передбачено норми, що поширюють весь комплекс чинних соціальних пільг та гарантій для мобілізованих осіб, на резервістів, які можуть бути призвані на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Окрім того передбачається запровадження і податкових пільг на самозайнятих осіб (фізичних осіб — підприємців) у разі їх призову на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Загалом законопроєкти передбачають внесення змін до 37 Законів України, у тому числі до 6 Кодексів України.

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У ході обговорення питань порядку денного учасники наради висловили консолідовану позицію щодо важливості для національної безпеки реалізації запропонованих змін законодавства та надали конструктивні пропозиції. Зокрема, представники Рад резервістів зазначили про необхідність активізації роботи з цих питань та сподіваються на підтримку їхніх ініціатив керівництвом держави і народними депутатами України.