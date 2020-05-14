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У Генштабі ЗСУ підготували законопроєкти про призов резервістів без оголошення мобілізації на термін до 6 місяців

У Генштабі ЗСУ підготували законопроєкти про призов резервістів без оголошення мобілізації на термін до 6 місяців

У Генеральному штабі ЗС України, з ініціативи Ради резервістів Збройних Сил України відбулася робоча нарада з використанням відеоконференцзв'язку про внесення змін до чинного законодавства з питань проходження військової служби в резерві.

У нараді взяли участь представники органів військового управління, рад резервістів різних видів, окремих родів військ, оперативних командувань ЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІnform.

Під час заходу йшлося про запровадження нового виду військової служби за призовом осіб з числа резервістів без оголошення мобілізації на термін до 6-ти місяців. Пропозиції стосуються найперше резервістів, які уклали контракт з бойовими військовими частинами про проходження служби у військовому резерві.

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Відповідні зміни до законодавства розроблено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні" і враховують досвід проведення в Україні 6-ти черг часткової мобілізації. Зміни спрямовані на вдосконалення та унормування надважливих для обороноздатності України питань пов’язаних у тому числі й з реформуванням системи військових комісаріатів, ефективністю та автоматизацією процесу функціонування в державі системи військового обліку людських мобілізаційних ресурсів та оперативним доукомплектуванням в особливий період Збройних Сил України та інших військових формувань мотивованими та підготовленими резервістами у разі раптово виникаючої кризової ситуації, яка загрожуватиме національній безпеці України.

Законопроєктами також передбачено норми, що поширюють весь комплекс чинних соціальних пільг та гарантій для мобілізованих осіб, на резервістів, які можуть бути призвані на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Окрім того передбачається запровадження і податкових пільг на самозайнятих осіб (фізичних осіб — підприємців) у разі їх призову на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Загалом законопроєкти передбачають внесення змін до 37 Законів України, у тому числі до 6 Кодексів України.

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У ході обговорення питань порядку денного учасники наради висловили консолідовану позицію щодо важливості для національної безпеки реалізації запропонованих змін законодавства та надали конструктивні пропозиції. Зокрема, представники Рад резервістів зазначили про необхідність активізації роботи з цих питань та сподіваються на підтримку їхніх ініціатив керівництвом держави і народними депутатами України.

Автор: 

Генштаб ЗС (6899) призов (433) мобілізація (3145) ЗСУ (7723) резервісти (71)


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Топ коментарі
+24
Зрештою, є обіцянка, якої дотримався Зеленський, він чесно не призначив у владу жодного армійського друга.
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14.05.2020 14:57 Відповісти
+9
- от шо ты пристал к сыначке???
- В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев - Цензор.НЕТ 6173

..
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14.05.2020 15:12 Відповісти
+8
Так это новость как раз про Зеленского ! Четырежды уклонист получит 4 призыва по полгода .))
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14.05.2020 15:01 Відповісти
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Прям как "милуим"
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14.05.2020 14:55 Відповісти
Зрештою, є обіцянка, якої дотримався Зеленський, він чесно не призначив у владу жодного армійського друга.
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14.05.2020 14:57 Відповісти
Ні. Принципово. Під керівництвом уклоніста служить не буду. І я вже на пенції брехунець ти підзеленкуватий.
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14.05.2020 15:02 Відповісти
Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?
"Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014-го года. Однако, была ли действительно контузия, при каких обстоятельствах это произошло, и получена ли эта контузия в ходе боевых действий - достоверной информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО как многие, его пребывания у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал к своим знакомым и друзьям на несколько дней, и принимал участие в окопной войне."
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14.05.2020 15:06 Відповісти
И шо? Мало таких "участников" с 2014-го появилось?
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14.05.2020 15:08 Відповісти
и принимал участие в окопной войне."

А как же на войне без наркомовских...
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14.05.2020 15:11 Відповісти
я себе розумним не вважаю, як і хоробрим, так коли ти підеш на контракт до ЗСУ?
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14.05.2020 15:32 Відповісти
Тонко
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14.05.2020 15:05 Відповісти
А зеля обещал добровольную армию . За деньги , по желанию .
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14.05.2020 14:58 Відповісти
Ага, и тюрма платная, хошь 1 звездочка, хошь 5.
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14.05.2020 15:01 Відповісти
А зеля обещал добровольную армию . За деньги , по желанию .

Из обещальщиков можно собрать целую армию...
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14.05.2020 15:05 Відповісти
можешь эти сказочки на хлеб намазывать
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14.05.2020 15:16 Відповісти
Если зеленского призовут и отбудет не в тылу то и мы пойдём.
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14.05.2020 15:00 Відповісти
партизанов перетряхнут
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14.05.2020 15:01 Відповісти
Так это новость как раз про Зеленского ! Четырежды уклонист получит 4 призыва по полгода .))
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14.05.2020 15:01 Відповісти
- от шо ты пристал к сыначке???
- В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев - Цензор.НЕТ 6173

..
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14.05.2020 15:12 Відповісти
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14.05.2020 15:14 Відповісти
😁
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14.05.2020 15:14 Відповісти
тю..."просто перестать стрелять" как бы...не помогло?
и в глазах х.ло ...как бы... оказалось... не окончание войны плескалось?
ой...как то все мимо ссценария... и не-паприкольно ваще ))
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14.05.2020 15:01 Відповісти
Да блин - сначала насрать в душу, а потом звать на помощь...
ОТ многих, в том числе от "убийц" Шеремета вам с кисточкой...
В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев - Цензор.НЕТ 5360
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14.05.2020 15:11 Відповісти
Україні потрібна повністю контрактна армія.А щоб йшли люди на контракт.потрібні умови.І не кажіть.що грошей немає.В олігархів вони є.Так Україна ніколи не буде сильна і технологічно розвинена країна.Хоча багато хто цього не розуміє і вірить різним псевдо стратегам і політологам.
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14.05.2020 15:18 Відповісти
- У каждого призывника есть право, минимум, четыре раза уклониться от призыва! (В.А.Зеленский)
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14.05.2020 15:22 Відповісти
И шо недосолдат Бубочка НелохОманский тоже будет призван?????))))))
Бляха муха,ради такого цирка даже пригощу по сотке местную алкашню)))
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14.05.2020 15:25 Відповісти
он не в терробороне, он у охметова в найме
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14.05.2020 17:30 Відповісти
А это значит что проект контрактная армия, о которой нам долго втирал шоколадный гавнокомандующий, накрылся медным тазиком и человеческий ресурс иссяк. Желающих пополнить ряды паперово-бирочной армии - жопа.
К сожалению.
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14.05.2020 15:29 Відповісти
Дедушка, ты воевал? Да, внучек...А расскажи, как там на войне. Значит, сижу я в окопе, а пуля в окошко шкряб, шкряб.
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14.05.2020 15:30 Відповісти
Трызда вавию он боится того что ветераны как его подобие в Риме в клоаку запихнут с его 95 сенаторами и слугами
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14.05.2020 15:46 Відповісти
Походу уставшим от войны опять подфартило.
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14.05.2020 15:51 Відповісти
нового вида военной службы по призыву лиц из числа резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев

Что это за новый вид службы, какая цель преследуется? Под ружье к сабакову? ишак дрыщет карантин снимать, ждет что придут люди и начнут спрашивать с него за все и в частности?
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14.05.2020 16:55 Відповісти
зеленский нарезал по двести тыщ гектаров,
теперь нужны рабы для охраны ...
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14.05.2020 17:32 Відповісти
интересно , а оружие будут давать,
эти люди ведь могут и про присягу
вспомнить ...
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14.05.2020 17:33 Відповісти
 
 