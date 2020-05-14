13 поранених і хворих на туберкульоз військовослужбовців доставили з Харкова до Києва, двоє з них у важкому стані, - Командування Медсил. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 травня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові здійснена планова медична евакуація поранених і хворих на туберкульоз військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що поранені і хворі військовослужбовці проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували військовослужбовців до наступного етапу лікування.

"Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 "ВІТА" дев’ять поранених та чотири хворих військовослужбовці прибули до військового сектору аеродрому "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві" , - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зараз українські воїни розміщені у відділеннях центру і проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. В цей час хворі забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

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За словами військових медиків стан здоров'я одинадцяти пацієнтів задовільний, ще двоє - перебувають у важкому стані.



Фото: Командування Медсил/Facebook