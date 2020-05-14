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Новини Агресія Росії проти України
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13 поранених і хворих на туберкульоз військовослужбовців доставили з Харкова до Києва, двоє з них у важкому стані, - Командування Медсил. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 травня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові здійснена планова медична евакуація поранених і хворих на туберкульоз військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що поранені і хворі військовослужбовці проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували військовослужбовців до наступного етапу лікування.

13 поранених і хворих на туберкульоз військовослужбовців доставили з Харкова до Києва, двоє з них у важкому стані, - Командування Медсил 01

"Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 "ВІТА" дев’ять поранених та чотири хворих військовослужбовці прибули до військового сектору аеродрому "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві" , - сказано в повідомленні.

13 поранених і хворих на туберкульоз військовослужбовців доставили з Харкова до Києва, двоє з них у важкому стані, - Командування Медсил 02

Зазначається, що зараз українські воїни розміщені у відділеннях центру і проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. В цей час хворі забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

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13 поранених і хворих на туберкульоз військовослужбовців доставили з Харкова до Києва, двоє з них у важкому стані, - Командування Медсил 03

За словами військових медиків стан здоров'я одинадцяти пацієнтів задовільний, ще двоє - перебувають у важкому стані.

13 поранених і хворих на туберкульоз військовослужбовців доставили з Харкова до Києва, двоє з них у важкому стані, - Командування Медсил 04
Фото: Командування Медсил/Facebook

13 поранених і хворих на туберкульоз військовослужбовців доставили з Харкова до Києва, двоє з них у важкому стані, - Командування Медсил 05

Автор: 

Київ (19799) поранення (2825) Харків (5760) військовослужбовці (4841) лікування (608) реабілітація (328) операція Об’єднаних сил (6725)


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А Шут гороховый об этом знает?
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14.05.2020 14:58 Відповісти
Оно ему надо? Это же не груз для "Эпицентра"....
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14.05.2020 15:03 Відповісти
Говнокомандующий встречает?
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14.05.2020 15:06 Відповісти
зезвизент как всегда другим занят - в моргалы уйла всматривается.
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14.05.2020 15:15 Відповісти
Выздоравливайте, ребятки!!!
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14.05.2020 15:13 Відповісти
Повного одужання нашим хлопчикам
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14.05.2020 15:15 Відповісти
Найшвидшого одужання.
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14.05.2020 16:20 Відповісти
 
 