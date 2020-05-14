Кількість осіб, які перехворіли на COVID-19, в Іспанії та Франції не перевищує 5%. Для колективного імунітету потрібно 65%, - дослідження

У Франції на COVID-19 перехворіли 4,4% населення, в Іспанії - близько 5%. Цього не достатньо для колективного імунітету.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані загальнонаціональних досліджень, передає Цензор.НЕТ.

В Іспанії в дослідженні, проведеному Інститутом здоров'я Карлоса ІІІ і Національним інститутом статистики, взяли участь 60 000 осіб. Антитіла до коронавірусу були знайдені у приблизно 5% протестованих. Це означає, що загалом в Іспанії коронавірусну інфекцію могли перенести до 2,3 млн осіб, тоді як на цей момент офіційно підтверджено дещо більш ніж 271 000 випадків.

У Франції дослідження Інституту Пастера, опубліковане в журналі Science, показало близько 4,4% осіб, які перехворіли на коронавірус. У масштабах країни це дає близько 2,8 млн випадків інфікування, тоді як за офіційною статистикою - 178 000.

Вчені зазначають, що в обох країнах показники осіб, які перехворіли на COVID-19, значно нижчі, ніж необхідно для формування колективного імунітету - 65%, який ефективно запобігав би поширенню інфекції.

Також читайте: Кількість померлих від COVID-19 в Італії перевищила 31 тисячу осіб