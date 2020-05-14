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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість осіб, які перехворіли на COVID-19, в Іспанії та Франції не перевищує 5%. Для колективного імунітету потрібно 65%, - дослідження

Кількість осіб, які перехворіли на COVID-19, в Іспанії та Франції не перевищує 5%. Для колективного імунітету потрібно 65%, - дослідження

У Франції на COVID-19 перехворіли 4,4% населення, в Іспанії - близько 5%. Цього не достатньо для колективного імунітету.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані загальнонаціональних досліджень, передає Цензор.НЕТ.

В Іспанії в дослідженні, проведеному Інститутом здоров'я Карлоса ІІІ і Національним інститутом статистики, взяли участь 60 000 осіб. Антитіла до коронавірусу були знайдені у приблизно 5% протестованих. Це означає, що загалом в Іспанії коронавірусну інфекцію могли перенести до 2,3 млн осіб, тоді як на цей момент офіційно підтверджено дещо більш ніж 271 000 випадків.

У Франції дослідження Інституту Пастера, опубліковане в журналі Science, показало близько 4,4% осіб, які перехворіли на коронавірус. У масштабах країни це дає близько 2,8 млн випадків інфікування, тоді як за офіційною статистикою - 178 000.

Вчені зазначають, що в обох країнах показники осіб, які перехворіли на COVID-19, значно нижчі, ніж необхідно для формування колективного імунітету - 65%, який ефективно запобігав би поширенню інфекції.

Також читайте: Кількість померлих від COVID-19 в Італії перевищила 31 тисячу осіб

Автор: 

Іспанія (934) Італія (1591) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Все верно. Швеция вам об этом говорила. И Белоруссь.
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14.05.2020 15:11 Відповісти
+3
Так что им теперь, импортировать больных из других стран теперь?
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14.05.2020 15:12 Відповісти
+3
Бред. Это скорее всего 12,3% от госпитализованных с короной. По всем последним исследованиям 90% вообще никак этот вирус не замечают и ни в какую статистику не входят. Поэтому эту цифру нужно делить как минимум на 10
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14.05.2020 15:23 Відповісти
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Все верно. Швеция вам об этом говорила. И Белоруссь.
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14.05.2020 15:11 Відповісти
Сенегальские инфекционисты совместно со своими британским коллегами создали дешевый и быстрый тест для выявления коронавирусной инфекции. Он стоит всего один доллар и выдает результат в течение десяти минут.
В Сенегале разработали сверхдешевый тест на COVID-19Adoscam, CC BY-SA 4.0
Разработкой занимались исследователи из Пастеровского института в Дакаре совместно с представителями британской компании Mologic. Получившийся в результате диагностический прибор, напоминающий обычный тест на беременность, способен выявлять одновременно и антигены к коронавирусу в слюне у больных, и антитела в крови у тех, кто уже переболел. Сейчас он проходит испытания, и в случае успеха разработчики обещают начать производство уже в следующем месяце.
По словам директора Пастеровского института Амаду Салла, тест крайне прост, не требует лабораторных условий и может быть использован где угодно.
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14.05.2020 15:16 Відповісти
Сєнєгал - століца біоінженерії ... ага. Ура сінегальскькому прориву ( совмєсно з ким там... подставте самі) так йо.. мля... Інститут Пастера.. в Дакарі.... мля.... да....
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14.05.2020 16:50 Відповісти
Очень необычным выглядят цифры в Швеции 28582 заболело и 3529 умерло,в Белоруссии 26772 заболело и 151 умер.При населении 10,23 и 9,985 млн соответственно.Получается что в Швеции окружающая среда и здравоохранение гораздо хуже ,чем в Белоруссии.
По поводу Испании заметно разногласии в заболеваниях - у одних 271 тысяча, у других 230 тысяч?
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14.05.2020 15:54 Відповісти
Питання в тому, як рахують
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14.05.2020 17:10 Відповісти
Такі експерименти по виробленню масового імунітету можна робити коли буде ефективне лікування,а не приректи на смерть міліон людей в Іспанії, наприклад,на смерть допустивши масову пошесть
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14.05.2020 16:00 Відповісти
Так что им теперь, импортировать больных из других стран теперь?
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14.05.2020 15:12 Відповісти
Значит смертность от коронавируса около одного процента
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14.05.2020 15:12 Відповісти
Похоже, скоро о перенаселении планеты париться уже не будут.
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14.05.2020 15:13 Відповісти
Не настолько вирус смертельный всего один процент получается
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14.05.2020 15:14 Відповісти
Хто вижив, стерильні інваліди...
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14.05.2020 15:16 Відповісти
Доказательств нет. Есть подозрения только и то в некоторых случаях
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14.05.2020 15:24 Відповісти
Похоже, скоро о перенаселении планеты париться уже не будут.
Практ ничего не изменится, добавится ещё одна хвороба в список "причина смерти", в развитых странах средн продолжительность жизни снизится на 1% за счет более ранней смерти 70+ и всё.
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14.05.2020 15:29 Відповісти
В Швеции скорее коллективно отправляются на кладбища. Смертность от вируса 12,3%. Но это не значит что карантин эффективен. Не справляется именно "лучшая в мире" медицина.
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14.05.2020 15:16 Відповісти
Бред. Это скорее всего 12,3% от госпитализованных с короной. По всем последним исследованиям 90% вообще никак этот вирус не замечают и ни в какую статистику не входят. Поэтому эту цифру нужно делить как минимум на 10
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14.05.2020 15:23 Відповісти
Абсолютно верно и об этом в этой статья вообщем-то и написано
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14.05.2020 15:25 Відповісти
Значит они скрывают количество зараженных. В любом случае это полная лажа.
На 28,582 зараженных 3,529 скончавшихся.
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14.05.2020 15:27 Відповісти
Нет симптомов у людей вот их и не обнаруживают. Проведут в Швеции тесты на антитела и картина будет схожей с итальянской. А скрывают количество погибших свинособаки о чем уже писали
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14.05.2020 15:29 Відповісти
Даже если применить эту абсурдную методику американских журналистов, то есть записать всех умерших как погибших от вируса, все равно их количество будет смешным. Они только подтвердили что на масковии нет никаких тысяч погибших от вируса.
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14.05.2020 15:37 Відповісти
Тысячи уже есть по официальным кацапским данным. Реально уже перевалило за 10000
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14.05.2020 15:48 Відповісти
Американцы вычислили "отклонение о нормы" в апреле 1400 человек в Москве и С-Петербурге. Какая может быть норма смертности в месяц, даже с точностью до тысячи человек, среди 20 миллион человек? Это же полный бред. Даже если всех их прибавить получится меньше 4-х тысяч.
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14.05.2020 16:01 Відповісти
То есть они уверяют что каждый месяц должно умирать допустим ровно 30 тысяч человек, но никак не 31,5 тысяч или 29 тысяч, типа это аномалия. Это бред сивой кобылы.
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14.05.2020 16:06 Відповісти
На 10 миллионах населения и 10 тыс ожидаемых смертей в месяц плюс 2.000 в месяц
это очень серъезное отклонение. Не все учили и немногие помнят мат статистику
(доверительные интервалы и все такое). Зато сказать "бред сивой кобылы" может каждый.
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14.05.2020 19:10 Відповісти
В Москве и С-Петербурге живут 10 миллион? Сразу начинаете врать.
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15.05.2020 10:15 Відповісти
Вы наверно из Нью-Йорк Таймс.)
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15.05.2020 10:16 Відповісти
Видели людей с аллергией на пыль? Это у них антитела на ошметки живых организмов - мертвых и живых клещей, тихоходок, их экскрементов и тп. Мертвые вирусы не испаряются и тоже попадают на слизистую людей с пылью. И вызывают выработку антител. Вот и все.
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14.05.2020 15:43 Відповісти
Бред. В Италии 60 миллионов умерло 30 тысяч. Смертность 0.0005 процентов. Учись считать иди в школу
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14.05.2020 15:42 Відповісти
Тебе ж уже писали, что 30000*100/60000000=0,05%

Беги математику подтягивай, а то ЗНО не сдашь!
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14.05.2020 15:46 Відповісти
А заболело 60 миллионов? Откуда у тебя такая уверенность чурка неотесанная
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14.05.2020 15:49 Відповісти
Шо за бред про 65%? Этого хватит? А остальные, что не заразятся! Я не хочу даже в 5%-это рулетка!
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14.05.2020 15:17 Відповісти
Шо за бред про 65%? Этого хватит? А остальные, что не заразятся!
Есть такой коэф инфицируемости - сколько здоровых в среднем заражает один больной, для разных болезней он разный. При коэф меньше единицы эпидемии не будет. У гриппа он ок 1,3, а у короновируса оч большой - 3-4. Этот коэф падает, если увеличивается %% населения невосприимчивая к заразе. Вот и подсчитали, что если 2/3 будет невоспримчиво, то пойдет самозатухание эпидемии. Кстати, карантин - это тоже способ снижение этого клятого коэф уменьшением контактов.
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14.05.2020 15:37 Відповісти
дык..а зачем карантинили???)))
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14.05.2020 15:17 Відповісти
Оказывается коллективный иммунитет важнее, чем карантин.
А шо тогда нам Степанов и Ляшко втирали?
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14.05.2020 15:24 Відповісти
Неужели не понятно? Чтобы растянуть пик заболеваний во времени, иначе если больные хлынут лавинообразно сотнями и тысячами это парализует больницы, просто не хватит койкомест, оборудования и врачей.
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14.05.2020 15:27 Відповісти
если в стране пик, то не хватит негде!, если его нет, то даже в бедной и не оборудованной стране медициной Украине все проходит более-менее....
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14.05.2020 15:36 Відповісти
Ну да, ненужно фантазировать. Если бы у нас началось как в Италии, наши больницы заткнулись бы в течении двух-трех дней. Так хоть за месяц смогли что-то дополнительно развернуть, докупить. Оно и сейчас еще не все прошло, в Черновцах например врачей таки не хватает.
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14.05.2020 15:43 Відповісти
Это еще нас только ждет. Как транспорт откроют так и пойдет распостранение.
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14.05.2020 16:06 Відповісти
Я так понял, когда переболевших не менее 65%, то дальгнйшее распространение вируса затухает само по себе.
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14.05.2020 15:21 Відповісти
Да. Когда большинство уже с иммунитетом, тогда вирусу очень сложно распространяться по причине отсутствия подходящих носителей
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14.05.2020 15:24 Відповісти
Стабилизируется число заболевших и потом медленно снижается.
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14.05.2020 15:39 Відповісти
Ну да, а те у кого аллергия на котов - они котами переболели? У них же есть антитела к кошачьей шерсти?
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14.05.2020 15:38 Відповісти
Надо поднажать.
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14.05.2020 15:43 Відповісти
А кладбищ и угля для крематориев у вас хватит если еще переболеют остальные 95%?
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14.05.2020 16:06 Відповісти
хто сказав за якеісь 65%???? що за брєд???? який стадний імунітет????? це байда... ти сам - стрічаєш заразу і бореся з тією заразою. Якщо мав би щеплення то - твій організм знає, що то за зараза... не якесь ефемерне стадо - ТИ!!!!! все.
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14.05.2020 16:56 Відповісти
Что теперь делать просидевшим дома и не встретившихся с вирусом? Правильный ответ - сидеть дома дальше. Переболевшие , как я например, могут спокойно жить а верующие в Ковид будут умирать от страха.
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14.05.2020 17:09 Відповісти
Значить мета всієї компанії досягнута
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14.05.2020 17:21 Відповісти
 
 