Кількість осіб, які перехворіли на COVID-19, в Іспанії та Франції не перевищує 5%. Для колективного імунітету потрібно 65%, - дослідження
У Франції на COVID-19 перехворіли 4,4% населення, в Іспанії - близько 5%. Цього не достатньо для колективного імунітету.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані загальнонаціональних досліджень, передає Цензор.НЕТ.
В Іспанії в дослідженні, проведеному Інститутом здоров'я Карлоса ІІІ і Національним інститутом статистики, взяли участь 60 000 осіб. Антитіла до коронавірусу були знайдені у приблизно 5% протестованих. Це означає, що загалом в Іспанії коронавірусну інфекцію могли перенести до 2,3 млн осіб, тоді як на цей момент офіційно підтверджено дещо більш ніж 271 000 випадків.
У Франції дослідження Інституту Пастера, опубліковане в журналі Science, показало близько 4,4% осіб, які перехворіли на коронавірус. У масштабах країни це дає близько 2,8 млн випадків інфікування, тоді як за офіційною статистикою - 178 000.
Вчені зазначають, що в обох країнах показники осіб, які перехворіли на COVID-19, значно нижчі, ніж необхідно для формування колективного імунітету - 65%, який ефективно запобігав би поширенню інфекції.
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В Сенегале разработали сверхдешевый тест на COVID-19Adoscam, CC BY-SA 4.0
Разработкой занимались исследователи из Пастеровского института в Дакаре совместно с представителями британской компании Mologic. Получившийся в результате диагностический прибор, напоминающий обычный тест на беременность, способен выявлять одновременно и антигены к коронавирусу в слюне у больных, и антитела в крови у тех, кто уже переболел. Сейчас он проходит испытания, и в случае успеха разработчики обещают начать производство уже в следующем месяце.
По словам директора Пастеровского института Амаду Салла, тест крайне прост, не требует лабораторных условий и может быть использован где угодно.
По поводу Испании заметно разногласии в заболеваниях - у одних 271 тысяча, у других 230 тысяч?
Практ ничего не изменится, добавится ещё одна хвороба в список "причина смерти", в развитых странах средн продолжительность жизни снизится на 1% за счет более ранней смерти 70+ и всё.
На 28,582 зараженных 3,529 скончавшихся.
это очень серъезное отклонение. Не все учили и немногие помнят мат статистику
(доверительные интервалы и все такое). Зато сказать "бред сивой кобылы" может каждый.
Беги математику подтягивай, а то ЗНО не сдашь!
Есть такой коэф инфицируемости - сколько здоровых в среднем заражает один больной, для разных болезней он разный. При коэф меньше единицы эпидемии не будет. У гриппа он ок 1,3, а у короновируса оч большой - 3-4. Этот коэф падает, если увеличивается %% населения невосприимчивая к заразе. Вот и подсчитали, что если 2/3 будет невоспримчиво, то пойдет самозатухание эпидемии. Кстати, карантин - это тоже способ снижение этого клятого коэф уменьшением контактов.
А шо тогда нам Степанов и Ляшко втирали?