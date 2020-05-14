Україна і ЄС домовилися прискорити спільну роботу над укладенням "промислового безвізу", - МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варга в ході відеозустрічі домовилися прискорити спільну роботу над укладенням "промислового безвізу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Співрозмовники домовилися пришвидшити спільну роботу з підготовки до укладення "промислового безвізу" між Україною та ЄС (Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), після того як переговорні процеси сповільнилися через пандемію коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Окрему увагу співрозмовники приділили підтримці ЄС українського малого та середнього бізнесу.
"Дмитро Кулеба та Олівер Варгеї погодилися надати додатковий імпульс роботі з оновлення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір, інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС, участі України як невід’ємної складової у реалізації Європейської зеленої угоди", - зазначили в уряді.
Кулеба окремо відзначив гуманітарну допомогу ЄС для вразливих верств населення у східних регіонах держави, які найбільше постраждали у результаті російської агресії.
Співрозмовники обмінялися думками щодо майбутнього "Східного партнерства" в контексті підготовки до саміту ініціативи цього року.
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