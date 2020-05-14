Підозр мені не вручали, і це питання навіть не обговорювалося, - заступник голови Нацполіції Одеської області Іщенко
Заступник глави ГУ Нацполіції в Одеській області не отримував від ДБР підозри з приводу подій 2 травня 2014 року в Одесі.
Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
"Підозри мені не вручали і це питання навіть не обговорювалося. Кілька тижнів тому одна громадська активістка написала про це в фейсбуці. Але це питання насправді навіть не порушувалося ніким", - зазначив він.
З приводу розслідування трагедії 2 травня 2014 року в Одесі і свого фігурування у справі Іщенко сказав:
"Раніше ГПУ мене кілька разів запрошувала. Потім питань не виникало. На той час (2 травня 2014 роки) я не займав ніяких посад - це перевірялося багато разів. Я тоді просто проходив стажування і не міг ухвалювати ніяких рішень".
Звинувачення в своїй бездіяльності з боку очевидців і активістів він спростовує:
"Я бачив цей стопкадр (на якому Іщенко стоїть спиною до проросійських демонстрантів, які стріляють в проукраїнських активістів. - Ред). Тоді багато всього відбувалося. Хто справді хотів розібратися в ситуації, той зрозумів, що я тоді проходив стажування і ніяких рішень не міг приймати з юридичної точки зору".
Як повідомлялося, з'явилася інформація, що ДБР було готове вручити підозру Іщенку. Цензор.НЕТ перевіряє ці факти.
Будь ласка, зачекайте...
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Насралов чудово себе почуває і..тишина..