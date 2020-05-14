Підозр мені не вручали, і це питання навіть не обговорювалося, - заступник голови Нацполіції Одеської області Іщенко

Заступник глави ГУ Нацполіції в Одеській області не отримував від ДБР підозри з приводу подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Підозри мені не вручали і це питання навіть не обговорювалося. Кілька тижнів тому одна громадська активістка написала про це в фейсбуці. Але це питання насправді навіть не порушувалося ніким", - зазначив він.

З приводу розслідування трагедії 2 травня 2014 року в Одесі і свого фігурування у справі Іщенко сказав:

"Раніше ГПУ мене кілька разів запрошувала. Потім питань не виникало. На той час (2 травня 2014 роки) я не займав ніяких посад - це перевірялося багато разів. Я тоді просто проходив стажування і не міг ухвалювати ніяких рішень".

Читайте також: Цензор.НЕТ перевіряє інформацію про оголошення підозри заступнику голови Нацполіції Одеської області Іщенку у зв'язку з подіями 2 травня 2014 року

Звинувачення в своїй бездіяльності з боку очевидців і активістів він спростовує:

"Я бачив цей стопкадр (на якому Іщенко стоїть спиною до проросійських демонстрантів, які стріляють в проукраїнських активістів. - Ред). Тоді багато всього відбувалося. Хто справді хотів розібратися в ситуації, той зрозумів, що я тоді проходив стажування і ніяких рішень не міг приймати з юридичної точки зору".

Як повідомлялося, з'явилася інформація, що ДБР було готове вручити підозру Іщенку. Цензор.НЕТ перевіряє ці факти.