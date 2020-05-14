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Новини Трагедія в Одесі
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Підозр мені не вручали, і це питання навіть не обговорювалося, - заступник голови Нацполіції Одеської області Іщенко

Підозр мені не вручали, і це питання навіть не обговорювалося, - заступник голови Нацполіції Одеської області Іщенко

Заступник глави ГУ Нацполіції в Одеській області не отримував від ДБР підозри з приводу подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Підозри мені не вручали і це питання навіть не обговорювалося. Кілька тижнів тому одна громадська активістка написала про це в фейсбуці. Але це питання насправді навіть не порушувалося ніким", - зазначив він.

З приводу розслідування трагедії 2 травня 2014 року в Одесі і свого фігурування у справі Іщенко сказав:

"Раніше ГПУ мене кілька разів запрошувала. Потім питань не виникало. На той час (2 травня 2014 роки) я не займав ніяких посад - це перевірялося багато разів. Я тоді просто проходив стажування і не міг ухвалювати ніяких рішень".

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Звинувачення в своїй бездіяльності з боку очевидців і активістів він спростовує:

"Я бачив цей стопкадр (на якому Іщенко стоїть спиною до проросійських демонстрантів, які стріляють в проукраїнських активістів. - Ред). Тоді багато всього відбувалося. Хто справді хотів розібратися в ситуації, той зрозумів, що я тоді проходив стажування і ніяких рішень не міг приймати з юридичної точки зору".

Як повідомлялося, з'явилася інформація, що ДБР було готове вручити підозру Іщенку. Цензор.НЕТ перевіряє ці факти.

Автор: 

ДБР (3596) Іщенко Іван (3)


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Клетчатое одеяльце могёт помочь..
Насралов чудово себе почуває і..тишина..
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14.05.2020 15:50 Відповісти
ГБР так зайшли,чаю попить. А те,що він займав посаду начальника Торутинського району і проходячи стажування особисто допомагав Фучиджі,вислуговуючись і одразу,після 2 травня сів в Одеське крісло ГУНП,вам не сказав. Практикант бл...Це говорить людина,яка мала відношення до органів поліції і мала стати на захист!Це справа честі!
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14.05.2020 15:51 Відповісти
Да,злость и зависть так и прет.ты,наверно,обычный неудачник по жизни
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15.05.2020 09:36 Відповісти
Всю мусарню адескую разогнать-там сплошная мафия.
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14.05.2020 16:33 Відповісти
охотно верю
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14.05.2020 23:01 Відповісти
А разве он чисто гражданским человеком был на то момент? Т.е. рядом происходит преступление - покушение на убийство, а он отворачивается, типа я стажёр (с улицы только пришел в милицию чтобы просто посмотреть), значит меня это не касается? Ну, конечно, сейчас он смелый герой с погонами и большой зарплатой, а тогда был трусливым гражданским (ой ли!) стажером.
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14.05.2020 17:02 Відповісти
Думаю ДБР прочитавши ахінею та зізнання в ЗМІ іщенка в злочинній бездіяльності повинні самі завести ще одне єрдр!
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14.05.2020 19:58 Відповісти
Достали эти активисты.пошли бы поработали бы на благо Украины. сами эти беспорядки создают.Одесса- город мирный,без их участия точно до таких трагедий не доходило бы.безмозглые,пляшущие под чью- то дудку и творящие бардак.
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15.05.2020 09:31 Відповісти
 
 