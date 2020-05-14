Окупанти в Донецьку відправили в СІЗО фігуранта справи МН17 Харченка, побоюючись полювання на нього українських спецслужб, - ЗМІ

В окупованому РФ Донецьку заарештовано українця Леоніда Харченка - одного із чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського рейсу МН17 над Донбасом.

Про це повідомили джерела "Російської служби Бі-бі-сі", передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, 11 березня Харченка затримали біля його будинку в Донецьку. Він був заарештований і досі перебуває в СІЗО "міністерства юстиції" самопроголошеної "ДНР" у Донецьку.

"Обвинувачення смішні - нібито участь у незаконному обшуку в 2014 році і незаконне зберігання зброї. Щодо першого пункту в потерпілих до нього претензій немає. Щодо другого - цей пістолет йому в 2019 році видали в міністерстві держбезпеки для гарантування особистої безпеки у зв'язку зі справою МН17", - розповіло одне із джерел.

На його думку, Харченка заарештували, щоб ізолювати. Це було зроблено, щоб унеможливити варіант його викрадення спецслужбами України, зазначає інший співрозмовник видання.

Зараз, за ​​словами співрозмовників "Бі-бі-сі", Харченка тримають у СІЗО "мін'юсту ДНР", яке розташоване в Донецьку на вулиці Кобозєва, 4.

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В Україні Харченка оголосили в розшук у липні 2015 року. Йому заочно висунули обвинувачення в створенні терористичної групи, в 2019 році проти Харченка порушено кримінальну справу за підозрою в причетності до катастрофи "Боїнга" МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.