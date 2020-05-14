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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Окупанти в Донецьку відправили в СІЗО фігуранта справи МН17 Харченка, побоюючись полювання на нього українських спецслужб, - ЗМІ

Окупанти в Донецьку відправили в СІЗО фігуранта справи МН17 Харченка, побоюючись полювання на нього українських спецслужб, - ЗМІ

В окупованому РФ Донецьку заарештовано українця Леоніда Харченка - одного із чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського рейсу МН17 над Донбасом.

Про це повідомили джерела "Російської служби Бі-бі-сі", передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, 11 березня Харченка затримали біля його будинку в Донецьку. Він був заарештований і досі перебуває в СІЗО "міністерства юстиції" самопроголошеної "ДНР" у Донецьку.

"Обвинувачення смішні - нібито участь у незаконному обшуку в 2014 році і незаконне зберігання зброї. Щодо першого пункту в потерпілих до нього претензій немає. Щодо другого - цей пістолет йому в 2019 році видали в міністерстві держбезпеки для гарантування особистої безпеки у зв'язку зі справою МН17", - розповіло одне із джерел.

На його думку, Харченка заарештували, щоб ізолювати. Це було зроблено, щоб унеможливити варіант його викрадення спецслужбами України, зазначає інший співрозмовник видання.

Зараз, за ​​словами співрозмовників "Бі-бі-сі", Харченка тримають у СІЗО "мін'юсту ДНР", яке розташоване в Донецьку на вулиці Кобозєва, 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у справі MH17 українець Харченко в юності відбував покарання за групове зґвалтування, - СБУ

В Україні Харченка оголосили в розшук у липні 2015 року. Йому заочно висунули обвинувачення в створенні терористичної групи, в 2019 році проти Харченка порушено кримінальну справу за підозрою в причетності до катастрофи "Боїнга" МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Автор: 

Донецьк (950) Харченко (23) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+11
придушать"хероя" по тихому. Мабуть клятий короновірус буде причиною смерті
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14.05.2020 15:35 Відповісти
+3
Пусть подохнет мразь...
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14.05.2020 15:34 Відповісти
+3
Бей своих, чтоб чужие боялись. Бутылка ждёт своего хероя.
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14.05.2020 15:36 Відповісти
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Пусть подохнет мразь...
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14.05.2020 15:34 Відповісти
...сразу после суда в Гааге
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14.05.2020 16:30 Відповісти
подохне, подохне. І скоро. Для нього проблема - якою смертю: легкою в потилицю, чи з бутилкою в сраці... Свідків там не залишають.
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14.05.2020 17:06 Відповісти
придушать"хероя" по тихому. Мабуть клятий короновірус буде причиною смерті
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14.05.2020 15:35 Відповісти
"нет человека - нет проблемы"
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14.05.2020 16:36 Відповісти
Бей своих, чтоб чужие боялись. Бутылка ждёт своего хероя.
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14.05.2020 15:36 Відповісти
А чому не писати повну фразу:
«По его мнению, Харченко арестовали, чтобы изолировать. Это было сделано, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины, ЯК НАДВАЖЛИВОГО СВІДКА УЧАСТІ росссіі, у вбивстві 298 людей літака рейсу МН17 на Донбасі» ?!
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14.05.2020 15:58 Відповісти
Точнее будет "СОУЧАСТНИКА убийства росией" и далее по тексту.
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14.05.2020 16:43 Відповісти
Не понимаю, почему столько лет не провелось нигде нормального расследования? Всё как то неопределённо, всё мутно. Ну виновата раша - пусть назовут - раша виновата, кто там расследование проводит - Нидерланды?
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14.05.2020 15:37 Відповісти
Могли бы просто позвать Бубочку, 100% Бубочкиного прокурора и Незаменимого министра и те на пресс-конференции всех виновных бы еще в 2014 назвали.
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14.05.2020 15:48 Відповісти
Суд идет, и много чего интересного всплыло. Вот здесь человек внятно и доходчиво все поясняет: https://www.youtube.com/channel/UC4qnd1VXAyk02gG34f_pGyw
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14.05.2020 15:50 Відповісти
Баран винторогий,ты все таки статейку то прочти,прочти предложения из буковок,прочти ,там все написано кто и как сбивал ,а суд в Гааге только начался ,было первое заседание ,а тут короновирус. Ты реально олигофрен или все таки рашистский пропаГандон Сявкало ?
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14.05.2020 16:35 Відповісти
Навіщо? Віддали би його бубочці, а бубочка зорганізував би чартер до мацкви. Та ще й ланку винищувачів для безпечного супроводу.
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14.05.2020 15:44 Відповісти
В "Изоляцию" на "самоликвидацию".
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14.05.2020 15:45 Відповісти
А Украина расследование проводить не в состоянии в своей стране?
Прийдет Медведчук и скажет сам все видел своими глазами,хунта виновата
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14.05.2020 15:48 Відповісти
Ослан,внимание,собери остатки пропитопрокуренного мозга до кучи ! Украина в составе международной команды (Австралия,Нидерланды,Малайзия и Бельгия) проводит расследование этого преступления , а росися *почему то* отказалась. Статью попробуй осилить сначала,чтобы не выглядеть тупым бараном...
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14.05.2020 16:43 Відповісти
А в Гаагской тюрьме была бы красная рыба на ужин...
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14.05.2020 15:54 Відповісти
У смысл украинским спецслужбам на него охотиться и рисковать людьми, если Галабародька сразу же его отдаст рашке, как, впрочем, и всю Украину. Радуйтесь , зебилы!
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14.05.2020 15:55 Відповісти
Тут ще хитрий пас лугандона, хитро поданий «партіі мірних зєбілов»: «Смотрітє ОРДЛО арестовпло возможного участніка, теракта на Донбассє ! »
І 73,22% вже чешуть макітру, «Ти диви, як воно...»
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14.05.2020 16:05 Відповісти
дед-пабед убирает свидетелей
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14.05.2020 16:04 Відповісти
В Донецке арестован Леонид Харченко - фигурант уголовного дела о крушении в 2014 году малазийского «Боинга», сообщает «Русская служба BBС» со ссылкой на свои источники. Ранее Харченко предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.
Харченко был арестован властями ДНР в марте. Отмечается, что он находится в СИЗО Донецка. Один из собеседников BBC отмечает, что Харченко изолировали специально, чтобы его не смогли выкрасть представители украинских спецслужб. Сослуживец Харченко подтвердил информацию о его помещении в СИЗО. Он также отметил, что выдвинутые обвинения в хранении оружия и незаконном обыске абсурдны. Потому что пистолет был выдан МГБ, а со стороны обыскиваемых претензий не было.
«Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека», - отметил источник.
Харченко под позывным «Крот» служил в войсках ДНР. Был одним из командиров разведподразделений. Власти Нидерландов назвали его основным свидетелем трагедии 2014 года.
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14.05.2020 16:30 Відповісти
а в кыеве в сизо отправили Кузьменко и Антоненко,
и далеко не для обеспечения безопасности ...
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14.05.2020 16:37 Відповісти
зеленский охметовская перхоть
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14.05.2020 16:43 Відповісти
Живий він більша загроза для Путіна та його ОЗУ ніж мертвий...Так, що він вже однією ногою в Аду...
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14.05.2020 17:25 Відповісти
нужно убивать всех функционеров ОРДЛО, чтобы в руки украинских спецслужб не попали
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14.05.2020 23:00 Відповісти
 
 