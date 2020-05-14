Сержант Сил спеціального призначення Дмитро Кузьменко загинув 13 травня в районі проведення ООС

Учора, 13 травня, біля Краматорська трагічно загинув військовослужбовець зі складу Сил спеціального призначення сержант Дмитро Кузьменко.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби львівського Ліцею ім. Героїв Крут, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 13 травня, біля Краматорська трагічно загинули два військовослужбовці: наш випускник, заступник командира військової частини майор Супріган Андрій Валерійович, а також ще один військовослужбовець зі складу Сил спеціального призначення сержант Кузьменко Дмитро Павлович", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб

Раніше штаб ОС повідомив, що два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник командира 47-го окремого загону спеціального призначення Андрій Супріган загинув у районі проведення ООС.