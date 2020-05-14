Сержант Сил спеціального призначення Дмитро Кузьменко загинув 13 травня в районі проведення ООС
Учора, 13 травня, біля Краматорська трагічно загинув військовослужбовець зі складу Сил спеціального призначення сержант Дмитро Кузьменко.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби львівського Ліцею ім. Героїв Крут, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора, 13 травня, біля Краматорська трагічно загинули два військовослужбовці: наш випускник, заступник командира військової частини майор Супріган Андрій Валерійович, а також ще один військовослужбовець зі складу Сил спеціального призначення сержант Кузьменко Дмитро Павлович", - йдеться в повідомленні.
Раніше штаб ОС повідомив, що два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник командира 47-го окремого загону спеціального призначення Андрій Супріган загинув у районі проведення ООС.
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