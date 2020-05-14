Тищенко і Ткаченко в пулі кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва, але є і сильніші, - заступник голови ОП Трофімов

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов упевнений, що від влади на виборах мера Києва буде сильний кандидат.

"Відсутність лави запасних є у всіх ешелонах, в тому числі, в кандидатах у мери. Займаються активно пошуком партійці, колеги зі "Слуги народу". Тому, думаю, це буде якоюсь певною несподіванкою для нас всіх. Ніхто не буде виставляти слабких кандидатів - це точно. Це буде сильна кандидатура, є варіанти", - сказав він в інтерв'ю програмі "В гостях у Дмитра Гордона", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, Трофімов зазначив, що це може бути і не заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, і не глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. "Вони в пулі всіх кандидатів, які розглядаються. Але я вважаю, що є кандидати, які сильніші", - вказав він.

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Трофімов вважає, що чинний мер Києва Віталій Кличко - серйозна особистість, грамотний менеджер і дуже популярна в країні людина, а хороший він мер чи ні, на його думку, потрібно оцінювати в певній системі координат.

"Це якась повинна бути формула і калька оцінки, хороший чи ні. Що ми маємо на увазі під "хороший"? Напевно, як він дбає про місто і його жителів, як працює все комунальне господарство тощо", - пояснив він.