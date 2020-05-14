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Новини Коронавірус і карантин
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Кінотеатри плануємо відкрити на 4-5 етапі пом'якшення карантину, десь у липні, - в.о. міністра культури Фоменко

Кінотеатри плануємо відкрити на 4-5 етапі пом'якшення карантину, десь у липні, - в.о. міністра культури Фоменко

В.о. міністра культури й інформаційної політики Світлана Фоменко заявляє, що, за прогнозами, відкриття для відвідувачів кінотеатрів, концертних організацій і театрів планується на 4-5-му етапах виходу з карантину, приблизно у липні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це вона повідомила в ефірі одного з українських телеканалів.

"Наразі ми, навіть не стільки ми, скільки головний санітарний лікар, не бачимо можливим відкрити для відвідування ні кінотеатри, ні концертні організації, ні театри. За підрахунками і нашими дискусіями, ми думаємо, що це вже приблизно четвертий-п'ятий етапи виходу з карантину, коли вже майже всі обмеження будуть скасовані", - сказала керівниця Мінкульту і додала: "Ми плануємо, що це - липень".

Однак, за словами Фоменко, все залежатиме від того, як розвиватиметься сценарій захворюваності COVID-19 і яким буде навантаження на медичну систему.

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Автор: 

карантин (18172) кіно (966) театр (160) Фоменко Світлана (8) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
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14.05.2020 16:13 Відповісти
Бо є така країна-зветься У........ !!!
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14.05.2020 16:32 Відповісти
Будут новый сезон скотов и слуг нариду показывать в кинотеатрах?
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14.05.2020 16:15 Відповісти
https://toloka.to/t95013

Кинотеатры планируем открыть на 4-5 этапе смягчения карантина, где-то в июле, - и.о. министра культуры Фоменко - Цензор.НЕТ 1531
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14.05.2020 16:17 Відповісти
Нє."Круті фараони","Прибулець Павло" і "Як втратити друзів..."-ото хітяри !
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14.05.2020 16:24 Відповісти
Тобто трошки пізніше за кварталівські концерти по Україні. https://kvartal-concert.com/
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14.05.2020 16:17 Відповісти
Тфаюмать!
А скільки ж там тих етапів!
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14.05.2020 16:19 Відповісти
Каховка, Каховка - родная винтовка,
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -
Этапы большого пути.
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14.05.2020 16:20 Відповісти
 
 