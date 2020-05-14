Кінотеатри плануємо відкрити на 4-5 етапі пом'якшення карантину, десь у липні, - в.о. міністра культури Фоменко
В.о. міністра культури й інформаційної політики Світлана Фоменко заявляє, що, за прогнозами, відкриття для відвідувачів кінотеатрів, концертних організацій і театрів планується на 4-5-му етапах виходу з карантину, приблизно у липні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це вона повідомила в ефірі одного з українських телеканалів.
"Наразі ми, навіть не стільки ми, скільки головний санітарний лікар, не бачимо можливим відкрити для відвідування ні кінотеатри, ні концертні організації, ні театри. За підрахунками і нашими дискусіями, ми думаємо, що це вже приблизно четвертий-п'ятий етапи виходу з карантину, коли вже майже всі обмеження будуть скасовані", - сказала керівниця Мінкульту і додала: "Ми плануємо, що це - липень".
Однак, за словами Фоменко, все залежатиме від того, як розвиватиметься сценарій захворюваності COVID-19 і яким буде навантаження на медичну систему.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А скільки ж там тих етапів!
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -
Этапы большого пути.