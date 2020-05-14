З України вивезуть немовлят від сурогатних матерів, народжених під час карантину, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства під час карантину, вивезуть з України.

Про це омбудсмен заявила на пресконференції в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні я була на робочій нараді представників МЗС, ДМС, і ми напрацювали дієвий механізм розв’язання цієї проблеми. Оскільки це питання має гуманітарний характер, то батьки можуть звернутися до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, щоб я допомогла їм вирішити це питання. Я, у свою чергу, звертаюся до МЗС і пропоную вирішити це питання, і вони видають такий документ", - сказала Денісова.

З її словами, перелік документів, які батькам дітей потрібно надати омбудсмену, щоб вирішити це питання, буде оприлюднено згодом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва. ВIДЕО