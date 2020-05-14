З України вивезуть немовлят від сурогатних матерів, народжених під час карантину, - Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства під час карантину, вивезуть з України.
Про це омбудсмен заявила на пресконференції в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні я була на робочій нараді представників МЗС, ДМС, і ми напрацювали дієвий механізм розв’язання цієї проблеми. Оскільки це питання має гуманітарний характер, то батьки можуть звернутися до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, щоб я допомогла їм вирішити це питання. Я, у свою чергу, звертаюся до МЗС і пропоную вирішити це питання, і вони видають такий документ", - сказала Денісова.
З її словами, перелік документів, які батькам дітей потрібно надати омбудсмену, щоб вирішити це питання, буде оприлюднено згодом.
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Заразом и любительниц в хороший кабак на красивой машине-тоже самое,услуга за поддержку,помощь.
Ким Кардашьян
Криштиану Роналду
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Роберт Де Ниро.....
итд.
Вышли им обвинение в торговле людьми...
Покупатель закон не нарушает, ибо клиент всегда прав, а вот продавец...
Гуманитарочкой завалим Ивропу
наверняка за долю немалую
4 ч.
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ДА... у нас этот рынок не урегулирован, а что не запрещено - то разрешено. Но вопрос в ином. Я ТРЕБУЮ ПУБЛИЧНО назвать фамилии тех, кто владеет этим МЕГАприбыльным рынком. А еще рынок яйцеклеток...
Там где отбор происходит на борту чартера над нейтральными водами, а перед тем девочек из бедных семей кировограда и кривого рога и подобных городишек стимулируют гормонами... по МНОГО раз, хотя предел всего 1-2...
Я знаю как происходило его открытие и потом передел... угрозы, уголовные преследования, отжим, монополизация...
ПОРОШЕНКО... назови фамилии! Или тебе помочь? Советую поискать в замах АП времен Порошенко.
Я не прав? В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ!
Даю маячек... как там проект "наш край" поживает? )))) Кто курировал? Чем там жена занимаитсо?