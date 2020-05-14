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У Львові на COVID-19 захворіли вже 100 медиків, 56 із них - співробітники швидкої допомоги, - Садовий
Навантаження на хірургічні відділення зросло втричі.
Про це в Telegram повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 - це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоча ця лікарня не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів. Наприклад, навантаження на хірургію зросло втричі", - зазначив мер.
За його словами, місто виділяє по 20 тис. грн на медпрацівників, які захворіли коронавірусом.
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в Тернополе - 0, а в 2-х часах езды аж целых 100
Це - вітчизняний "апарат штучної вентиляції легень". Новатор називається. Ви не помилились - це механічна рука, котра натискає на мішок Амбу (грушу, що качає повітря). Ще він може: а) нарізати ковбасу; б) натискати кнопку у Верховній Раді; в) махати в слід надіям на поліпшення в медичній галузі; г) ставити печатки на наказах МОЗ про закупівлю всякого лайна; д)....
Та багато чого може ця унікальна річ за 20 тисяч гривень, яких до бєніної мами готове закупити МОЗ...
Господи, де ж ми так нагрішили?...
Він дійсно таки кретин! Всі масово хворіють на корону ,а навантаження на хірургів ,котрі з мікроскопами вирізають віруси з клітин?