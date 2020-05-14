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Новини Коронавірус і карантин
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У Львові на COVID-19 захворіли вже 100 медиків, 56 із них - співробітники швидкої допомоги, - Садовий

У Львові на COVID-19 захворіли вже 100 медиків, 56 із них - співробітники швидкої допомоги, - Садовий

Навантаження на хірургічні відділення зросло втричі.

Про це в Telegram повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 - це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоча ця лікарня не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів. Наприклад, навантаження на хірургію зросло втричі", - зазначив мер.

За його словами, місто виділяє по 20 тис. грн на медпрацівників, які захворіли коронавірусом.

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У Львові на COVID-19 захворіли вже 100 медиків, 56 із них - співробітники швидкої допомоги, - Садовий 01

Автор: 

карантин (18172) Львів (3103) Садовий Андрій (536) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кому потрібна тая допомога! Вірусу не існує. Здихайте вдома, сидячи в пейсбухе!
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14.05.2020 16:24 Відповісти
Во Львове COVID-19 заболели уже 100 медиков, 56 из них - сотрудники скорой помощи, - Садовый - Цензор.НЕТ 1381
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14.05.2020 16:24 Відповісти
странно
в Тернополе - 0, а в 2-х часах езды аж целых 100
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14.05.2020 16:26 Відповісти
ну вот..."скорая" не опорная больница...значит им никаких 300 процентов не будет? или таки будет (про 20 тыс для больных медиков я прочел...но я о здоровых, но рискующих заболеть)
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14.05.2020 16:26 Відповісти
27% ожидали такого, а вот 73% почему-то не ожидали
У Львові COVID-19 захворіли вже 100 медиків, 56 із них - співробітники швидкої допомоги, - Садовий - Цензор.НЕТ 8115
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14.05.2020 16:31 Відповісти
ЮРІЙ ПОЛІЩУК
Це - вітчизняний "апарат штучної вентиляції легень". Новатор називається. Ви не помилились - це механічна рука, котра натискає на мішок Амбу (грушу, що качає повітря). Ще він може: а) нарізати ковбасу; б) натискати кнопку у Верховній Раді; в) махати в слід надіям на поліпшення в медичній галузі; г) ставити печатки на наказах МОЗ про закупівлю всякого лайна; д)....
Та багато чого може ця унікальна річ за 20 тисяч гривень, яких до бєніної мами готове закупити МОЗ...
Господи, де ж ми так нагрішили?...У Львові COVID-19 захворіли вже 100 медиків, 56 із них - співробітники швидкої допомоги, - Садовий - Цензор.НЕТ 9487
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14.05.2020 16:38 Відповісти
Андрійку, народ скоро поламає тобі хребет за один великий корок в котрий ти перетворив Львів жовтими лініями! А лікарі мля всі хворі!
Він дійсно таки кретин! Всі масово хворіють на корону ,а навантаження на хірургів ,котрі з мікроскопами вирізають віруси з клітин?
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14.05.2020 16:50 Відповісти
 
 