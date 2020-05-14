У Львові на COVID-19 захворіли вже 100 медиків, 56 із них - співробітники швидкої допомоги, - Садовий

Навантаження на хірургічні відділення зросло втричі.

Про це в Telegram повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 - це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоча ця лікарня не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів. Наприклад, навантаження на хірургію зросло втричі", - зазначив мер.

За його словами, місто виділяє по 20 тис. грн на медпрацівників, які захворіли коронавірусом.

Читайте також: Влада Львова ухвалить рішення про пом'якшення карантину 15 травня, - Садовий