Медзаклади поки отримуватимуть кошти, які нараховувалися їм до старту другого етапу медреформи, - "слуга народу" Радуцький

Медична реформа в Україні змінюватиметься, насамперед, із перерахунком тарифів на надання послуг у бік ринкових.

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що медична реформа однозначно триватиме, але над нею потрібно попрацювати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, тарифи перерахують у бік ринкових, щоб у медиків були стимули працювати.

При цьому перехід на нову систему фінансування проходитиме поступово з урахуванням інтересів лікарів, місцевих органів влади і пацієнтів.

"Поки триватиме аудит, медустанови будуть отримувати старі кошти, які нараховувалися їм до старту другого етапу реформи 1 квітня. Також у них залишиться і те фінансування, яке було визначено НСЗУ (Національна служба здоров'я України, - ред.)", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав переглянути медичну реформу.

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