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Медзаклади поки отримуватимуть кошти, які нараховувалися їм до старту другого етапу медреформи, - "слуга народу" Радуцький

Медзаклади поки отримуватимуть кошти, які нараховувалися їм до старту другого етапу медреформи, -

Медична реформа в Україні змінюватиметься, насамперед, із перерахунком тарифів на надання послуг у бік ринкових.

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що медична реформа однозначно триватиме, але над нею потрібно попрацювати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, тарифи перерахують у бік ринкових, щоб у медиків були стимули працювати.

При цьому перехід на нову систему фінансування проходитиме поступово з урахуванням інтересів лікарів, місцевих органів влади і пацієнтів.

"Поки триватиме аудит, медустанови будуть отримувати старі кошти, які нараховувалися їм до старту другого етапу реформи 1 квітня. Також у них залишиться і те фінансування, яке було визначено НСЗУ (Національна служба здоров'я України, - ред.)", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав переглянути медичну реформу.

Читайте також: Тарифи на медпослуги НСЗУ занижені і будуть переглянуті, - Шмигаль

Автор: 

лікарня (1368) охорона здоров’я (293) медицина (2145) Радуцький Михайло (285) медреформа (129)


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Экспорт спирта ж разрешили, Радуцкий, давай новую партию масок отправляй
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14.05.2020 16:45 Відповісти
Плач по монобільшості
Що за бісова рахуба?
Де коріння інцидента?
Монобільшість , «дала дуба»
На очах у ПреЗЕдента!

П'ятдесят «штиків» злиняло -
Це розкол чи ірредента?
Монобільшості не стало
На очах у ПреЗЕдента.

Спілка «Слуг» , народу люба,
Хабарів не сміла брати.
Монобільшість «дала дуба» -
Винен Вірус в тім проклятий!

Лікарі не відволали
( Де їх клятва Гіппократа??)
То ж ,,в Зеленського" сказали:
- Шиш їм всім, а не доплата!
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14.05.2020 16:45 Відповісти
Радуцкий, как лох, до сих пор рассекает по Киеву на Мерсе!
Сбрось маску и купи приличный членовоз....
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14.05.2020 16:55 Відповісти
 
 