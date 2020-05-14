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Україна отримає макрофінансову допомогу ЄС на суму 500 млн євро відразу після рішення МВФ, - єврокомісар Варгеї

Україна отримає макрофінансову допомогу ЄС на суму 500 млн євро відразу після рішення МВФ, - єврокомісар Варгеї

Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 млн євро й отримає її відразу після схвалення МВФ рішення про подальшу співпрацю з Києвом.

Про це заявив комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї під час Відеозустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що міністр поінформував єврокомісара про прогрес євроінтеграційних реформ в Україні, прийнятті важливих законодавчих рішень, зокрема закону про банківську діяльність.

"Єврокомісар привітав це рішення українського парламенту і додав, що Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС. Як тільки Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку і схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро негайно", - сказано в повідомленні.

Глава МЗС України подякував за ініціативу Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро спеціальної макрофінансової допомоги для стабілізації економіки у зв'язку з пандемією.

У свою чергу Варгеї високо оцінив рішучість України в реагуванні на пандемію COVID-19, зазначивши, що українська сторона діяла швидко, і це мало критично важливе значення.

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Автор: 

МВФ (3086) допомога (8496) Варгеї Олівер (32)


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Мне деньги в долг не нужны.
Я не предоставлял разрешение президентам и депутатам брать в долг валюту под процент.
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14.05.2020 17:05 Відповісти
А им надо... Президентство не вечно, выборы на носу всякие, олигархи разные на глотку наступают. И главное, чтобы срок до конца досидеть мало в ТВ трепаться, надо чтобы экономика работала. А они ее и убивают
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14.05.2020 17:11 Відповісти
Помощь - это когда бесплатно и навсегда. МВФ не благотворительная организация и деньги не раздает. Только дает в кредит. Так что свистеть про "помощь" не надо
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14.05.2020 17:07 Відповісти
Так звана макрофінансова допомога - це кредит, який треба повертати із відсотками. Україні цей кредит непотрібний.
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14.05.2020 18:52 Відповісти
 
 