Україна отримає макрофінансову допомогу ЄС на суму 500 млн євро відразу після рішення МВФ, - єврокомісар Варгеї
Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 млн євро й отримає її відразу після схвалення МВФ рішення про подальшу співпрацю з Києвом.
Про це заявив комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї під час Відеозустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Зазначається, що міністр поінформував єврокомісара про прогрес євроінтеграційних реформ в Україні, прийнятті важливих законодавчих рішень, зокрема закону про банківську діяльність.
"Єврокомісар привітав це рішення українського парламенту і додав, що Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС. Як тільки Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку і схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро негайно", - сказано в повідомленні.
Глава МЗС України подякував за ініціативу Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро спеціальної макрофінансової допомоги для стабілізації економіки у зв'язку з пандемією.
У свою чергу Варгеї високо оцінив рішучість України в реагуванні на пандемію COVID-19, зазначивши, що українська сторона діяла швидко, і це мало критично важливе значення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я не предоставлял разрешение президентам и депутатам брать в долг валюту под процент.