Україна отримає макрофінансову допомогу ЄС на суму 500 млн євро відразу після рішення МВФ, - єврокомісар Варгеї

Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 млн євро й отримає її відразу після схвалення МВФ рішення про подальшу співпрацю з Києвом.

Про це заявив комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї під час Відеозустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що міністр поінформував єврокомісара про прогрес євроінтеграційних реформ в Україні, прийнятті важливих законодавчих рішень, зокрема закону про банківську діяльність.

"Єврокомісар привітав це рішення українського парламенту і додав, що Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС. Як тільки Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку і схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро негайно", - сказано в повідомленні.

Глава МЗС України подякував за ініціативу Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро спеціальної макрофінансової допомоги для стабілізації економіки у зв'язку з пандемією.

У свою чергу Варгеї високо оцінив рішучість України в реагуванні на пандемію COVID-19, зазначивши, що українська сторона діяла швидко, і це мало критично важливе значення.

Читайте також: Усі гроші МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Смолій