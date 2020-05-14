В Україні є близько 100 дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину, - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на території України перебуває понад сто дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину.

Про це вона повідомила під час пресконференції в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За інформацією клінік, які написали до мене звернення, зараз на території України перебуває понад сто дітей, які були народжені під час карантину. Вони чекають на виїзд до іншої держави", - сказала вона.

За словами Омбудсмана, лише у Києві є шість приватних клінік, які надають послуги сурогатного материнства.

Денісова повідомила, що на початку поточного року до неї надійшов лист від Мін'юсту, у якому її повідомили про наявність застережень щодо можливих порушень прав людини під час надання послуг сурогатного материнства.

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"Треба законодавчо врегулювати це питання. Ми не можемо простежити, як дотримуються права громадян України, які виїжджають з батьками в інші держави, що далі відбувається. Треба вивчити питання, скільки таких дітей народжується в Україні, чи не є дитина жертвою... Потрібно вивчити цей процес з відповідним реагуванням. Може, взагалі розглянути питання, що сурогатне материнство може бути тільки для громадян України, а не іноземців", - зазначила Омбудсман.

Відповідаючи на запитання журналістів, посадовець зазначила, що наразі до клініки "Біотех", де перебувають 46 новонароджених дітей, немає претензій, проте два роки тому "була порушена кримінальна справа, яка нічим не завершилася".

"Зараз, я думаю, що Національна поліція буде цим займатися", - резюмувала вона.

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Раніше повідомлялося, що 46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства під час карантину, перебувають в одному з готелів Києва. Відеоролик про стан дітей розмістила клініка "Біотех". Денісова повідомила, що через це Україна знову потрапила в епіцентр скандалів щодо захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства.