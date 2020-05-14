УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5331 відвідувач онлайн
Новини
2 702 56

В Україні є близько 100 дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину, - Денісова

В Україні є близько 100 дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину, - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на території України перебуває понад сто дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину.

Про це вона повідомила під час пресконференції в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За інформацією клінік, які написали до мене звернення, зараз на території України перебуває понад сто дітей, які були народжені під час карантину. Вони чекають на виїзд до іншої держави", - сказала вона.

За словами Омбудсмана, лише у Києві є шість приватних клінік, які надають послуги сурогатного материнства.

Денісова повідомила, що на початку поточного року до неї надійшов лист від Мін'юсту, у якому її повідомили про наявність застережень щодо можливих порушень прав людини під час надання послуг сурогатного материнства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва. ВIДЕО

"Треба законодавчо врегулювати це питання. Ми не можемо простежити, як дотримуються права громадян України, які виїжджають з батьками в інші держави, що далі відбувається. Треба вивчити питання, скільки таких дітей народжується в Україні, чи не є дитина жертвою... Потрібно вивчити цей процес з відповідним реагуванням. Може, взагалі розглянути питання, що сурогатне материнство може бути тільки для громадян України, а не іноземців", - зазначила Омбудсман.

Відповідаючи на запитання журналістів, посадовець зазначила, що наразі до клініки "Біотех", де перебувають 46 новонароджених дітей, немає претензій, проте два роки тому "була порушена кримінальна справа, яка нічим не завершилася".

"Зараз, я думаю, що Національна поліція буде цим займатися", - резюмувала вона.

Також читайте: З України вивезуть немовлят від сурогатних матерів, народжених під час карантину, - Денісова

Раніше повідомлялося, що 46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства під час карантину, перебувають в одному з готелів Києва. Відеоролик про стан дітей розмістила клініка "Біотех". Денісова повідомила, що через це Україна знову потрапила в епіцентр скандалів щодо захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства.

Автор: 

Денісова Людмила (883) сурогатне материнство (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Кожний може розпоряджатися своїм тілом на свій розсуд..
Проблеми кожної тваринки-її проблеми..))
показати весь коментар
14.05.2020 17:10 Відповісти
+2
Вже була ця тема. Нехай батьки при сприянні їхніх країн організовують чартерні рейси і забирають малюків. А цій шмарі треба дивитись, що коїться по дитбудинках і сім"ях малозабезпечених та соціально неблагонадійних громадян.
показати весь коментар
14.05.2020 17:29 Відповісти
+2
Не трогайте детей, у них есть шанс жить в цивилизации, а не у нас, где шоколадные воры сменили синих, а зелёные воры-шоколадных!
показати весь коментар
14.05.2020 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так карантин, зря время не теряли
показати весь коментар
14.05.2020 17:05 Відповісти
Сначала подняла срач для необразованных рагулей, теперь запела по другому.
показати весь коментар
14.05.2020 17:10 Відповісти
Кожний може розпоряджатися своїм тілом на свій розсуд..
Проблеми кожної тваринки-її проблеми..))
показати весь коментар
14.05.2020 17:10 Відповісти
Своїм-так.
показати весь коментар
14.05.2020 17:53 Відповісти
Вже була ця тема. Нехай батьки при сприянні їхніх країн організовують чартерні рейси і забирають малюків. А цій шмарі треба дивитись, що коїться по дитбудинках і сім"ях малозабезпечених та соціально неблагонадійних громадян.
показати весь коментар
14.05.2020 17:29 Відповісти
Ну что в этом плохого приток валюты в страну . Вот у нас все любят на шару секс рождение детей . а потом эти дети выростают идите родину защищать безплатно. Никто никому ничего не должен.
показати весь коментар
14.05.2020 17:38 Відповісти
Убогий омбудсмен подняла дешевую тему. У нас свободные люди и они могут свободно распоряжаться своим телом. Тем более зарабатывая таким образом.
показати весь коментар
14.05.2020 18:12 Відповісти
Не трогайте детей, у них есть шанс жить в цивилизации, а не у нас, где шоколадные воры сменили синих, а зелёные воры-шоколадных!
показати весь коментар
14.05.2020 18:29 Відповісти
Дожилися, Україна вже експортує дітей. Всі діти, народжені в Україні автоматично стають громадянами України. Треба заборонити усиновлення українських дітей іноземцями та сурогатне материнство на користь іноземців.
показати весь коментар
14.05.2020 18:54 Відповісти
Генетически эти дети не относятся к Украине никак. Ребенок носит ген родителей,а родители инностранцы, а значит ребено к не украинец! Логично?
показати весь коментар
10.11.2021 19:30 Відповісти
А є точна гарантія, що ці діти, народжені в Україні, будуть жити у ******** батьків а не підуть як "запчастини" для тих виродків, яким потрібна, наприклад, нова нирка, або - печінка, або - серце? Походу, цим в нашій країні, ніхто з керівництва не займається. Головне - гешефт, прибуткове діло, баблоси. Блін! Шість приватних клінік тільки в столиці України!
показати весь коментар
14.05.2020 19:58 Відповісти
Не знаю как в других центрах, но в клинике о которой идет речь в статье такого беспредела точно нет! Там все официально и суррогатная мама, био. родители заключают официальный договор. Не думаю, что центры имеющие соответствующее имя и репутацию будут заниматься такими вещами!
показати весь коментар
02.11.2021 22:50 Відповісти
Слава Богу дети уже давным-давно со своими родителями и все нормально. Раздули панику не понятно из-за каких причин, я была в этой клинике на программе и осталась довольна. Самое главное это то, что получила деньги во время не смотря на все мелкие недочёты. Уверенна, что сотрудничество с этой клиникой у меня повториться.
показати весь коментар
28.04.2021 21:49 Відповісти
Интересно сколько еще будут мусолить эту тему. Все нормально с теми детьми. Было же даже видео как родители прилетали. Денисова молодец. Вот что выходит, когда государство и клиника слажено сработали.
Те, кто пишет, что непонятно что там за родители. Я была СМ и скажу так, то там все строго на уровне посольства. Так просто в программу не возьмут даже при деньгах. Там должны быть свои какие-то условия. Я не вникала. Я тоже приносила даже справку о не судимости. Так что будьте спокойны. Дети с любящими родителями которым проверяют. Да и на суррогатную маму не каждая подойдет далеко!
показати весь коментар
10.08.2021 12:24 Відповісти
Мне тоже повезло быть на программе в этом центре, остались приятные впечатления об этом месте. Не могу сказать, что суррогатной мамой быть проще простого работа, но и особых трудностей если ты человек ответственный не будет! Отношение ко мне со стороны центра было нормальное, выплаты пришли в указанные строки как полагается. Так ,что участием в программе суррогатного материнства я осталась довольна!
показати весь коментар
23.09.2021 00:55 Відповісти
Просто не все хорошо знают весь процесс сур материнства. Многие считают что эти дети относяться как-то к сур маме хотя это не так. Да. хорошая клиника с нориальным именем все будет контролировать . а если биологические родители иннострацы то тут еще и их страна принимает участие
показати весь коментар
12.11.2021 18:47 Відповісти
Это реально уже заезженная информация, наоборот верно центр поступил , что заявил на весь мир! Другие то клиники молчали , а в Киеве даже таких центров , что практикуют суррогатное материнство. Наоборот стоит доверять той, которая не побоялась огласки и разговоров, а приложила все усилия не смотря ни на что!!!
показати весь коментар
22.12.2021 22:15 Відповісти
Люди, ну не пишите бред что дети эти непонятно куда пойдут. Вы думаете что там все так просто? Я была тоже сурмамой и кстати в этой клинике где эти детки родились. Там столько инстанций пройти нужно чтобы родители вывезли их на родину. Да и не каждая пара может воспользоватся такими услугами. Так что не выдумывайте тут бред сивой кобылы!
показати весь коментар
26.08.2021 12:22 Відповісти
Поддерживаю, так же имела опыт в программе суррогатного именно в этом центре. Клиника действительно отвечает всем европейским стандартам и не только на словах, а и в действительности! А то была на консультации во многих клиниках когда выбирала "ту самую" и иногда рассказы об их условиях разнились очень с реальностью. Так, что нужно выбирать тщательно и ориентироваться на отзывы девочек, которые уже были на программе.
показати весь коментар
02.11.2021 22:47 Відповісти
Согласна с вами ,биотех действительно хороший вариант среди всех существующих клиник на мой взгляд. Была у них на программе и очень даже довольна! На всех этапах меня координировала куратор, договор подписала официальный, было юридическое сопровождение. А самое главное, это выплаты во время и без задержек! Не каждая клиника такими условия похвастаться!
показати весь коментар
22.12.2021 22:12 Відповісти
Не первую подобную статью встречаю в прессе. Мне кажется ,это уже какая-то закономерность делать пиар за счет бесплодия других людей! Ведь суррогатное материнство является для них последним шансом чтобы иметь ребенка! Не по наслышке знаю насколько хорошая эта клиника и с какой ответственностью подходит к ведению программ суррогатного материнства!
показати весь коментар
23.09.2021 00:10 Відповісти
Да, к сожалению бесплодные пары становятся наживой для клиник аферистов и других не добросовестных организаций. Люди которые решаются на суррогатное материнство видят в нем последний шанс стать родителями. Я была на программе суррогатного материнства, это было вынужденное мероприятие, денег таких не заработать.
показати весь коментар
04.11.2021 18:57 Відповісти
А какую клинику вы выбрали тогда, в Киеве их к примеру достаточно не мало. Я вот помнится долго сидела на форумах, читала и советовалась с девочка. Остановила свой выбор на центре Биотехком, он мне больше всего понравился оп выплатам и условиям. Прельщал еще тот факт ,что все довольно быстро происходит и после сдачи анализов буквально с разу вступаешь в протокол так как программа без ожидания!
показати весь коментар
09.11.2021 23:20 Відповісти
Скажу так. Не только пары но и сур мамы могут попасть в неприятную ситуацию. Вот поэтому нужно потратить не мало времени и сил чтобы найти нормальное место. Был же недавно громкий скандал в Зарькове кажись... ужас
показати весь коментар
16.11.2021 19:15 Відповісти
Ви мабудь Харків мали на увазі. Так там в короткий час і Київ фігурував. Начебто теж щось мутно біло
показати весь коментар
17.11.2021 18:45 Відповісти
А я вот ничего плохого в суррогатном материнстве не вижу абсолютно! Была на программе суррогатного материнства, выбрала клинику которая сотрудничает с иностранцами и соответственно имеет высокие выплаты. Получила почти 900000 гривен, это не малые деньги! Вот через пару лет планирую пойти на повторное участие, по возрасту еще буду успевать!
показати весь коментар
02.11.2021 21:20 Відповісти
Вы наверное были на программе суррогатного материнства в той же клинике что и я! Ту клинику трудно не узнать среди других центров так как только лишь она имеет такие большие выплаты! Мне долго выбирать не пришлось, хотела клинику такую чтобы были максимальные выплаты за программу, ведь на меньшее соглашаться не нужно.
показати весь коментар
04.11.2021 18:43 Відповісти
Кто не был в шкуре бесплодных пар, тот их не помет! В суррогатном материнстве - будущее, это же одна единственная надежда стать полноценной семьей! У меня вот очень сложная жизненная ситуация, с деньгами большие проблемы, приняла решение стать инкубатором для бесплодной семьи почти сразу, так как сумма очень даже хорошая за такую программу. И знаете, я абсолютно не пожалела ведь клиника была надёжная!!!
показати весь коментар
09.11.2021 23:18 Відповісти
Ох и сенсация тогда с этими детьми была. Их крутили все в новостях И ТСН и 1+1. Никто не предвидел что такое в мире будет. Центр хорошо спрвился с трудностями. Это показатель что у нас может быть такой вид деятельности. И ничего плохого в этом нет чтобы помочь бесплодной паре и себе компенсацию получить. Все счастливы и все замечательно
показати весь коментар
10.11.2021 19:28 Відповісти
Читала что детей забрали всех. Хорошо сработали и решили вопрос. Никто не был готов что границы закроют да и вообще что мы будем жить в такое время. Дети с родителями. Как говорится Хеппи Энд
показати весь коментар
12.11.2021 17:10 Відповісти
Дело каждого как и кем быть. Ну никто ж не знал что какой-то вирус парализует весь мир почти. Главное что детки здоровы и у них есть семья. А кто их родил то второстепенный вопрос.
показати весь коментар
16.11.2021 19:11 Відповісти
Так Біотех не едина клініка з сурогаткою а значить шо і у інших клініках також діти чекали на батьків. В чому резонанс тоді? Тоді було б справедливо брати всіх а не один заклад
показати весь коментар
17.11.2021 18:43 Відповісти
Так ні хто просто не наважився розповісти про свої проблеми, окрім біотехком. В Україні дуже багато клінік репродуктивної медицини, що займаються суррогатним материнстом, дивно що заявила про себе тоді лише одна. Але, мені здається, що тепер стало зрозуміло тим, хто вагався який центр обрати коли вирішуєш стати сурогатною мамою.
показати весь коментар
19.01.2022 15:55 Відповісти
Да, клиник не мало. Я была тоже в Биотехе. Это одна из не многих клиник которая берет с отрицательным резусом. Вы правы, клиник не мало. Искала не один месяц.

А насчет детей..а что с ними не так? Они в тепле, за ними смотят. Другие клиники видимо скрыли тот факт, что у них тоже дети рождаються или просто у Биотекса много деток и это логично ведь там столько женщин в программах
показати весь коментар
21.01.2022 18:15 Відповісти
Ой, я в Биотехе была 1 раз сур мамой. Потом набрала прилично и когда хотела в ним вов торой раз то меня уже не взяли. Всего 4 кг а мне в отказ.

Странные они. Критерии отбора такие. А насчет детей, то куда их было девать?! Не в роддомах же оставлять. Вот и нашли выход.
показати весь коментар
01.12.2021 12:35 Відповісти
Просто если есть лишний вес, то и для суррогатной мамы это риск. Они ж и о вас заботятся.
показати весь коментар
15.12.2021 19:31 Відповісти
Смотря конечно в какой клинике, но в моей были строгие ограничения по весу. Кандидаток на роль замещающей мамы с весом более 100кг в программу не берут. Центр в праве иметь свои определенные требования, особенно если клиника серьезная то отбор суррогатных мам и доноров естественно там более тщательный.
показати весь коментар
19.01.2022 18:54 Відповісти
Я також вважаю, що клініка вчинила правильно надавши тимчасовий притулок та догляд дітям, які народили сурогатні мами! Та й для біологічним батькам так було напевно легше, вони знали ,що їхні діти вбезпеці. Особисто я, проти суррогатного материнства не маю нічого проти, навпаки це і людям допомога, і чимала фінансова підтримка для жінки.
показати весь коментар
19.01.2022 15:41 Відповісти
Будто других проблем в стране мало уроме суррогатного материнства. А вот для некоторых это возможность заработать. Особенно где работы шаром покати.

Если оставить суррогатное для украинцев то его просто не будет. Стоит наверное таких денег чо у наших людей нет. Вы видели суммы оплаты сур мамам?
показати весь коментар
15.12.2021 19:29 Відповісти
Им по барабану есть у вас деньги или нет. Вон уже опять тарифы растут. Сейчас будут толпами холить еще больше. Ведь как простым смертным жить при таких доходах и ценах? да год из жизни выпадает но зато суммы выплат стоят этого.
показати весь коментар
24.12.2021 14:17 Відповісти
Ну, я б не сказала что прям год ты не живешь нормальной жизнью. Это просто беременность, а не болезнь! Я была в программе и ни какого особого дискомфорта не ощущала. Жила со совей семьей до последних недель, просто на плановые осмотры нужно в клинику было ехать в Киев. Что именно вы имеете ввиду говоря, что год из жизни выпадает!
показати весь коментар
19.01.2022 18:47 Відповісти
Яка кому узагалі різниця хто і яким чином під час карантину заробляє гроші! Що поганого тому, що жінки просто виконують свою функцію-народжують дітей! Тим паче вся ця історія дуже добре оплачується, якщо не помиляюсь то є клініки які до 900 000 гривень пропонують сурогатним мамам!
показати весь коментар
19.01.2022 15:31 Відповісти
Да какая разница каким путем были рожденные эти дети! Они имеют такие же права, как и малыши зачатые естественным путём! Наоборот, огромное счастье что люди не смотря на диагноз бесплодие имеют шанс стать родителями! Суррогатное материнство ломает все шаблоны и конечно же, это отличная возможность заработать для тех женщин которые имеют проблемы с деньгами, но могут выносить и родить! Благо в нашей стране есть центры в которых такая услуга хорошо оплачивается, можно до 900 000 гривен получить!!!
показати весь коментар
19.01.2022 18:44 Відповісти
Полностью с вами согласна, нет совершенно ни какой разницы каким путём был рожденный ребенок, главное что он генетически твой родной! Почему уже довольно давно не возникало по поводу ЭКО баталий! Ведь это тоже не рожденные естественным путём дети! Я была суррогатной мамой и абсолютно ни о чём не жалею, даже наоборот рада такому опыту в своей жизни!
показати весь коментар
26.01.2022 19:10 Відповісти
Представляю как тем бедным родителям. Они наверное во все двери стачались. Ведь брать сур маму это наверное крайняя мера. Что прослеживать? дети - иннострацы и за их благополучием должны следить их страны. Почему мы должны волноватся за их судьбы? Как бы это жестого не звучало. В Украине есть свои дети из-за которых наши женщины и идут на такие программы.
показати весь коментар
21.01.2022 18:08 Відповісти
Я исключительно ЗА суррогатное материнство, оно дает возможность женщинам заработать достойную сумму денег. И при этом не нужно ехать за сотни километров, покидать семью, родных и близких. Для меня возможность стать суррогатной мамой, это словно было получить билет в новую жизнь.
показати весь коментар
26.01.2022 19:04 Відповісти
Согласна с вами абсолютно, эта сфера имеет право на существование. Я как суррогатная мама с опытом, это шанс для многих женщин стать финансово независимыми. И к тому же, они делают счастливыми людей которые долгие годы мечтают о ребенке!
показати весь коментар
11.02.2022 00:06 Відповісти
Я, как раз вынашивала ребенка для иностранной пары в одной из известных клиник Киева. Деньги были нужны очень, я была в финансовой яме и не видела другого выходы. Сейчас понимаю, что не решившись бы тогда на этот шаг, я даже не знаю как бы я жила сейчас! По началу суррогатное мне казалось какой-то диковинкой, но потом я совершенно по-другому взглянула на эту современную технологию репродуктивной медицины.
показати весь коментар
11.02.2022 00:05 Відповісти
Понимаю вас как ни кто! К сожалению в странах с низким социальным уровнем, в частности в Украине нет нормальной работы. Часто суррогатное материнство является последним шансом на нормальную жизнь! Мне срочно нужно были деньги, хотим взять ипотеку и гонорар будет прекрасным первым взносом!
показати весь коментар
14.02.2022 20:33 Відповісти
Думаю, что не все адекватно воспринимают суррогатное материнство, из-за того, что не проинформированы должным образом! Проще вообще не воспринимать суррогатное, чем разбираться в тонкостях как именно происходит эта процедура. Я это говорю по собственному опыту, особенно старшее поколение категорически против этой сферы как способ заработка.
показати весь коментар
14.02.2022 20:32 Відповісти
 
 