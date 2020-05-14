Польська компанія PGNiG вимагає від Газпрому повернути $1,5 млрд переплати за газ

Польська компанія PGNiG веде переговори з Газпромом про повернення російською компанією $1,5 млрд компенсації за отриманий з 2014 року газ по завищених цінах у відповідності до рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня цього року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі Tvp.info заявив голова PGNiG Єжи Квєцінський.

"Зараз ведемо переговори щодо повернення Газпромом переплати, яку ми зробили з листопада 2014 року до лютого цього року. Ми оцінюємо, що ця переплата становить 1,5 млрд дол.",- заявив Квєцінський, додавши, що не хоче вдаватися у деталі.

Водночас він поінформував, що Газпром врешті почав виставляти польській компанії менші рахунки за газ з урахуванням рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня цього року.

Як відомо, наприкінці березня PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ "Газпром" щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ.

Наприкінці квітня польська компанія інформувала, що Газпром не виконує рішення арбітражу і надалі продовжує виставляти рахунки, спираючись на вже неіснуючу, завищену цінову формулу. У PGNiG це назвали грубим порушенням умов Ямальського контракту, оскільки з моменту оголошення рішення арбітражного суду у березні нова цінова формула автоматично стала частиною цього контракту. За оцінками компанії, дії Газпрому, який не виконував вирок арбітражу, "мали ознаки зловживання домінуючою позицією".

У липні минулого року Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Нинішня ціна на російський газ не відповідає ринковій, а тому в 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражного суду.

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.

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