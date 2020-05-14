Польська компанія PGNiG вимагає від Газпрому повернути $1,5 млрд переплати за газ
Польська компанія PGNiG веде переговори з Газпромом про повернення російською компанією $1,5 млрд компенсації за отриманий з 2014 року газ по завищених цінах у відповідності до рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня цього року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі Tvp.info заявив голова PGNiG Єжи Квєцінський.
"Зараз ведемо переговори щодо повернення Газпромом переплати, яку ми зробили з листопада 2014 року до лютого цього року. Ми оцінюємо, що ця переплата становить 1,5 млрд дол.",- заявив Квєцінський, додавши, що не хоче вдаватися у деталі.
Водночас він поінформував, що Газпром врешті почав виставляти польській компанії менші рахунки за газ з урахуванням рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня цього року.
Як відомо, наприкінці березня PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ "Газпром" щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ.
Наприкінці квітня польська компанія інформувала, що Газпром не виконує рішення арбітражу і надалі продовжує виставляти рахунки, спираючись на вже неіснуючу, завищену цінову формулу. У PGNiG це назвали грубим порушенням умов Ямальського контракту, оскільки з моменту оголошення рішення арбітражного суду у березні нова цінова формула автоматично стала частиною цього контракту. За оцінками компанії, дії Газпрому, який не виконував вирок арбітражу, "мали ознаки зловживання домінуючою позицією".
У липні минулого року Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Нинішня ціна на російський газ не відповідає ринковій, а тому в 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражного суду.
Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.
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Причина - непомерные накопленные расходы на бессмысленные гигантские стройки при падении объемов экспорта и рухнувших ценах на газ. На европейском направлении Газпром получит не более половины обычной выручки, при этом потеря европейского рынка составит примерно 20%.
Медведь-шалун вдруг стал реветь:
- Мне бизнес в руку …то есть в лапу!
Не плачь, жена, добуду и на мед,
И на курортную Анапу!
Деревья тащит на базар,
Аж со спины струится пар…
Огромен на колоды спрос:
Мошна трещит, убытку с гулькин нос,
Хоть и болит слегка спина…
Прошло три дня - торговая война:
Бобер вышатывает пень,
Колоды тащит в дол Олень,
На рынок ствол
Вниз тянет Вол
И даже хиленький Зайчишко
Волочит на базар бревнишко…
Цена на лес-кругляк упала,
Спина трещит, копилка отощала…
Медведь, кто продает одно сырье,
Получит медный грошик за свое.
На 1 марта 2020 года в Фонде национального благосостояния было накоплено $123 млрд.
Текущий долг "Роснефти", по моим очень приблизительным оценкам, - 5 трлн руб., или $67 млрд. Также приблизительно текущий долг "Газпрома" - 4 трлн руб., или $53 млрд. Причем большая часть долга обеих этих компаний деноминирована в валюте.
Складываем две цифры вместе - получаем $120 млрд, что равно всему ФНБ.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/rabinovich/dolg-rosnefti-i-gazproma-raven-vsemu-fondu-nacionalnogo-blagosostoyaniya-rf-1497261.html
ОБДИРАЄ КАЖЕ,БІЛОРУСЬ, "як липку"... :
Диктатор отметил, что уже поднимал вопрос о разнице в ценах на газ для Беларуси и стран Европы на видеоконференции в рамках ЕАЭС, но получил информацию о сохранении статус-кво.
«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси», - заявил диктатор.
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/14/376437/
вот если бы у тебя был долг в 50 тыс долларов. но в год ты бы получал 100 тыс долларов. ты бы сильно переживал бы???