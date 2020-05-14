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Новини Газова війна
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Польська компанія PGNiG вимагає від Газпрому повернути $1,5 млрд переплати за газ

Польська компанія PGNiG вимагає від Газпрому повернути $1,5 млрд переплати за газ

Польська компанія PGNiG веде переговори з Газпромом про повернення російською компанією $1,5 млрд компенсації за отриманий з 2014 року газ по завищених цінах у відповідності до рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня цього року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі Tvp.info заявив голова PGNiG Єжи Квєцінський.

"Зараз ведемо переговори щодо повернення Газпромом переплати, яку ми зробили з листопада 2014 року до лютого цього року. Ми оцінюємо, що ця переплата становить 1,5 млрд дол.",- заявив Квєцінський, додавши, що не хоче вдаватися у деталі.

Водночас він поінформував, що Газпром врешті почав виставляти польській компанії менші рахунки за газ з урахуванням рішення Стокгольмського арбітражу від 30 березня цього року.

Як відомо, наприкінці березня PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ "Газпром" щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ.

Наприкінці квітня польська компанія інформувала, що Газпром не виконує рішення арбітражу і надалі продовжує виставляти рахунки, спираючись на вже неіснуючу, завищену цінову формулу. У PGNiG це назвали грубим порушенням умов Ямальського контракту, оскільки з моменту оголошення рішення арбітражного суду у березні нова цінова формула автоматично стала частиною цього контракту. За оцінками компанії, дії Газпрому, який не виконував вирок арбітражу, "мали ознаки зловживання домінуючою позицією".

У липні минулого року Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Нинішня ціна на російський газ не відповідає ринковій, а тому в 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражного суду.

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.

Читайте також: Польща отримала всі дозволи для будівництва газопроводу з Норвегії в обхід Росії. Користуватися ним зможе й Україна

Автор: 

Газпром (3401) Польща (8674)


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Топ коментарі
+8
Я би на місці тих кацапів, тим другим кацапам, щей авто спалив.Записка то дійсно мало...

Польская компания PGNiG требует от Газпрома вернуть $1,5 млрд переплаты за газ - Цензор.НЕТ 4642
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14.05.2020 17:16 Відповісти
+7
польша готовится оттрахать кацапов на 1,5 лярдов, а в Украине зеленский увольняет того, кто оттрахал кацапов на 2 лярда. просто нескончаемый цирк от зе-команды.
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14.05.2020 17:31 Відповісти
+4
А у нас за теке з роботи "скорочують"
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14.05.2020 17:20 Відповісти
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Я би на місці тих кацапів, тим другим кацапам, щей авто спалив.Записка то дійсно мало...

Польская компания PGNiG требует от Газпрома вернуть $1,5 млрд переплаты за газ - Цензор.НЕТ 4642
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14.05.2020 17:16 Відповісти
А у нас за теке з роботи "скорочують"
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14.05.2020 17:20 Відповісти
польша готовится оттрахать кацапов на 1,5 лярдов, а в Украине зеленский увольняет того, кто оттрахал кацапов на 2 лярда. просто нескончаемый цирк от зе-команды.
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14.05.2020 17:31 Відповісти
К концу текущего года кассовый разрыв в бюджете Газпрома составит не менее 10 млрд долларов, полагает Блумберг.
Причина - непомерные накопленные расходы на бессмысленные гигантские стройки при падении объемов экспорта и рухнувших ценах на газ. На европейском направлении Газпром получит не более половины обычной выручки, при этом потеря европейского рынка составит примерно 20%.
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14.05.2020 17:41 Відповісти
можна здати на метлолом дві гілки недобудованого турецького потоку,"Сілу сібірі" і "Північний потік два".. Буде бабло ))))))))))))
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14.05.2020 19:02 Відповісти
Тут два варианта: пусть возвращают деньги или сотню кубов газа запустят в бункер руссо-фюрера!
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14.05.2020 17:43 Відповісти
Проснулись блин . Новости сто лет в обед
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14.05.2020 17:47 Відповісти
Медведь-бизнесмен
Медведь-шалун вдруг стал реветь:
- Мне бизнес в руку …то есть в лапу!
Не плачь, жена, добуду и на мед,
И на курортную Анапу!
Деревья тащит на базар,
Аж со спины струится пар…
Огромен на колоды спрос:
Мошна трещит, убытку с гулькин нос,
Хоть и болит слегка спина…
Прошло три дня - торговая война:
Бобер вышатывает пень,
Колоды тащит в дол Олень,
На рынок ствол
Вниз тянет Вол
И даже хиленький Зайчишко
Волочит на базар бревнишко…
Цена на лес-кругляк упала,
Спина трещит, копилка отощала…

Медведь, кто продает одно сырье,
Получит медный грошик за свое.
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14.05.2020 17:48 Відповісти
12 Мая 2020 14:36«С учетом драматического состояния глобального нефтяного рынка»Сечин попросил у Путина отсрочку по налоговым платежам. Путин ответил «договорились»




На 1 марта 2020 года в Фонде национального благосостояния было накоплено $123 млрд.

Текущий долг "Роснефти", по моим очень приблизительным оценкам, - 5 трлн руб., или $67 млрд. Также приблизительно текущий долг "Газпрома" - 4 трлн руб., или $53 млрд. Причем большая часть долга обеих этих компаний деноминирована в валюте.

Складываем две цифры вместе - получаем $120 млрд, что равно всему ФНБ.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/rabinovich/dolg-rosnefti-i-gazproma-raven-vsemu-fondu-nacionalnogo-blagosostoyaniya-rf-1497261.html
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14.05.2020 18:57 Відповісти
Бацька теж скаржиться на "Газпром"...
ОБДИРАЄ КАЖЕ,БІЛОРУСЬ, "як липку"... :

Диктатор отметил, что уже поднимал вопрос о разнице в ценах на газ для Беларуси и стран Европы на видеоконференции в рамках ЕАЭС, но получил информацию о сохранении статус-кво.
«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси», - заявил диктатор.
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/14/376437/
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14.05.2020 19:00 Відповісти
Перепрошую за технічну помилку...Польська компанія PGNiG вимагає від Газпрому повернути $1,5 млрд переплати за газ - Цензор.НЕТ 5449
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14.05.2020 19:11 Відповісти
и что? выручка у роснефти аочти 10 трлн в год.
вот если бы у тебя был долг в 50 тыс долларов. но в год ты бы получал 100 тыс долларов. ты бы сильно переживал бы???
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15.05.2020 01:58 Відповісти
грязьпром постепенно превращается в остров невезения , на очереди " роснефть"
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14.05.2020 20:35 Відповісти
 
 