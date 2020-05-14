У Сумській області коронавірус найбільше вразив людей ​​віком від 31 до 60 років, - ОДА

У Сумській області хворих на коронавірус найбільше серед людей віком від 31 до 60 років.

Про це під час брифінгу 14 травня повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Михайло Мацюк, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше хворих на коронавірус на Сумщині у віковій групі 31 - 60 років. Таких взагалі 84, або 53% від загальної кількості", - розповів Мацюк.

За його словами, серед людей віком старше 60 років підтверджено 28 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, також хвороба виявлена ​​у 22 дітей, зокрема у двох віком до 4 років. Половина неповнолітніх вже вилікувалася.

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