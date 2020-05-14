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Новини Коронавірус і карантин
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У Сумській області коронавірус найбільше вразив людей ​​віком від 31 до 60 років, - ОДА

У Сумській області хворих на коронавірус найбільше серед людей віком від 31 до 60 років.

Про це під час брифінгу 14 травня повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Михайло Мацюк, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше хворих на коронавірус на Сумщині у віковій групі 31 - 60 років. Таких взагалі 84, або 53% від загальної кількості", - розповів Мацюк.

За його словами, серед людей віком старше 60 років підтверджено 28 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, також хвороба виявлена ​​у 22 дітей, зокрема у двох віком до 4 років. Половина неповнолітніх вже вилікувалася.

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Автор: 

карантин (18172) Сумська область (3976) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Не правильный вирус! Должен был поразить после 70ти. Перезапустить!
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14.05.2020 17:23 Відповісти
Молодежь в соцсетях, пенсионеры в домашних заботах.
Пострадал рабочий класс.
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14.05.2020 17:23 Відповісти
Вот так бы рассказывали о тех, кого карантин лишил работы и денег. Коронопсихоз сеют 3 месяц подряд
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14.05.2020 17:31 Відповісти
главное, после 100 никого не поразил.
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14.05.2020 17:45 Відповісти
Изучите что такое ПЦР, коронаверы) вы знаете, что он не годится для диагностики им можно только исследования проводить) вас жёстко дурят глобалисты) Как не понимать очевидного. Если увеличить число аппликаций то и статистика попрет вверх. Учите матчасть. Организм большинства людей имеет в себе купу вирусов и ПЦР находит частицу и при 30 аппликациях может ещё показать негативный результат а если сделать 60 будет позитивным. Это афера 21 века. Тем более ПЦР не измеряет нагрузку вируса. Потому что что бы вышло заболевания должно быть много вируса. По-этому и есть много позитивных и безсимптомных. Потому что ПЦР находит кусочек вируса которых в каждого человека особенно коронавирусов практически у каждого есть. По-этому вся эта пандемия это фейк чистой воды. По этому и жертвы в основном пенсионеры м кучей болячек! ПЦР даже походу реагирует на эндоземы. Учите матчасть, салабоны. Вас нагнули глобалисты
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14.05.2020 17:59 Відповісти
Ампликаций*
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14.05.2020 18:02 Відповісти
Тем более кто изолировал вирус ковид-19? Да никто. Вас жёстко макаронят глобалисты. Но слава богу их фишку все больше и больше людей понимают.
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14.05.2020 18:05 Відповісти
Это и объясняет возможно рисовать смерти от Ковид. И ноль процентную смертность детей от ковида. Потому что нельзя умереть от слабенького вируса который находится в организме. И плюс 96% умерших в Италии имели от одного до трёх хронических заболеваний. И средний возраст 80лет. Вирус не вирус короче. И пандемии нет. И симптомы точ в точ совпадают с грипозными. Плюс добавили проблемы сердечников и пишут типа он коварный 🤪
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14.05.2020 18:13 Відповісти
Так у нас якраз і найбільше людей у віці від тридцяти одного до шестидесяти...Одні вже померли,другі ще не народились...кого ж тут поражати?..
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14.05.2020 18:00 Відповісти
 
 