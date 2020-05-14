Священник УПЦ МП помер від COVID-19 у Вінниці, його дружина і троє дітей інфіковані

На Вінниччині зафіксовано сьому смерть від коронавірусу – помер 49-річний священник УПЦ МП, COVID-19 діагностували у його дружини і трьох дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин.

"Сьогодні зафіксовано сьому смерть пацієнта з коронавірусом. Хворобу йому було діагностовано ще 5 травня. Це 49-річний мешканець Вінниці, у якого був важкий перебіг захворювання. Це священнослужитель", - розповів він.

За його словами, родина померлого також інфікована - COVID-19 виявили у його дружини, а після повторного тестування – у трьох дітей.

Вінницька єпархія УПЦ МП висловила співчуття сім'ї, а також духовенству і прихожанам храму священномученика Володимира митрополита Київського у місті Вінниця, де за життя священик був настоятелем.

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