Священник УПЦ МП помер від COVID-19 у Вінниці, його дружина і троє дітей інфіковані
На Вінниччині зафіксовано сьому смерть від коронавірусу – помер 49-річний священник УПЦ МП, COVID-19 діагностували у його дружини і трьох дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин.
"Сьогодні зафіксовано сьому смерть пацієнта з коронавірусом. Хворобу йому було діагностовано ще 5 травня. Це 49-річний мешканець Вінниці, у якого був важкий перебіг захворювання. Це священнослужитель", - розповів він.
За його словами, родина померлого також інфікована - COVID-19 виявили у його дружини, а після повторного тестування – у трьох дітей.
Вінницька єпархія УПЦ МП висловила співчуття сім'ї, а також духовенству і прихожанам храму священномученика Володимира митрополита Київського у місті Вінниця, де за життя священик був настоятелем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
😇
Вопрос в другом,что на шестом году войны в Украине делают РПЦ-ФСБшные попы?
==================
Давайте называть вещи своими именами: в УПЦ МП нет священников, там - сектанты.
Советую посмотреть это видео как он жил а как живет его паства.
https://pershij.com.ua/istoriia-zakarpatskoho-barona-zhyv-iak-boh-pomer-iak-zvychaina-liudyna-foto-video/
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 13 ТРАВНЯ, 2020
Но в любом случае, механизм «бомбы» впервые был продемонстрирован китайцами. Французское издание не упоминает сходку «христиан» в Южной Корее, которая стала локальной бомбой и привела к вспышке эпидемии в этой стране, но это произошло до того, как рвануло во Франции.
А следующая бомба сработала 15 февраля на христианской сходке из 2000 человек в Мюлузе. Она оказалась локальным кластером, который после окончания мероприятия раскидал инфицированных участников по всей Франции и за ее пределы. Этот инцидент, умноженный на халатность Макрона, привел к чудовищным результатам, которые пожинала не только Франция, но и соседняя Германия.
Здесь, как и в Китае, можно прямо говорить о некомпетентности и преступной халатности высшего руководства страны, поскольку местный минздрав, ровно за месяц до этой сходки, 15 января, достаточно четко определил характер угрозы и выдал своим лечебным учреждениям рекомендации по переходу в особый режим работы, но карантинные мероприятия, в том числе и запрещающие сходки типа той, что произошла в Мюлузе, лежат в зоне ответственности президента Франции, но он никак не отреагировал на предупреждение. Более того, даже после инцидента в Мюлузе он еще почти месяц благодушно валял дурака, пока не стали вырисовываться масштабы катастрофы. Итого, Франция потеряла почти два месяца с момента первого и вполне конкретного предупреждения собственных медиков. Если Макрон не попадет за это под суд, то значит, что во Франции не смогли сделать соответствующих выводов.
Ну и классической биологической бомбой, которая обязательно войдет как в учебники по эпидемиологии, так и в специальные наставления по борьбе с терроризмом, стал тот самый футбольный матч Лиги чемпионов между Аталантой Бергамо и Валенсией от 19 февраля. Это событие стало катализатором последствий просто континентального масштаба. Только в Испании и Италии, на сегодня, он унес жизни 57 831 человек и зараженными 490 736 человек.
А ведь за этот матч Италию может благодарить Германия и особенно - Швейцария, которая черпнула все это просто потому, что оказалась рядом с такой страной, где публика легко избирает беспечное, тупоголовое и криворукое правительство, которое даже не понимает того, что происходит.
Ограничимся этими примерами «биологических бомб» и просто посмотрим, ради чего были принесены эти, и не только эти, жертвы. В первом случае - китайское правительство не захотело портить людям настроение и дать им возможность побухать, пожарить шашлыки и мотнуться к родственникам. Останови они это в январе, мы бы сейчас не сидели в карантине и не матерились в пробках, когда с неработающим метро легли все мосты в Киеве, а пробки стали просто чудовищными. Но это - отдельная история.
Во втором случае, христианские бестолочи уложили всю свою страну, поскольку им хотелось покрасоваться и показать свою верность религии. Ну что же, я не знаю, сколько там жертв принесли ацтеки во славу своего Кетцалькоатля, но они уложили на свой алтарь 27 тыс трупов только во Франции. Они могут гордиться такой своей верностью.
Ну и конечно же - футбольные тиффози, которые вбухали две страны в такое заключение, которое наверное и при эпидемии чумы никто не видел. Оно того стоило! Чего уж там, «Го-о-о-л!» - важнее. Просто интересно, если выложить все трупы, которые после этого зарыли в землю и сожгли в крематории просто на землю, прямоугольником, сколько футбольных полей они бы заняли?
Итого, пандемия стала возможной по двум причинам. Первая - инфантильность и полная никчемность первых лиц, которых себе выбирает публика в качестве руководителей. Вторая - желание повеселиться религиозным, спортивным или просто - бытовым способом. Оказалось, что это желание стоит того, чтобы уложить всю цивилизацию в хлам. Ведь коронавирус не последний, и уж точно - не самый смертельный вирус из тех, что могут накрыть планету.
А теперь, посмотрим на наших «христиан», «шашлычников», «спортсменов» и главное - правительство. Посмотрим, и сделаем свои выводы.
це він баранів по Вінниці водив? Не допомогло курва, склеїв ласти.