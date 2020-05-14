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Новини Коронавірус і карантин
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Священник УПЦ МП помер від COVID-19 у Вінниці, його дружина і троє дітей інфіковані

Священник УПЦ МП помер від COVID-19 у Вінниці, його дружина і троє дітей інфіковані

На Вінниччині зафіксовано сьому смерть від коронавірусу – помер 49-річний священник УПЦ МП, COVID-19 діагностували у його дружини і трьох дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин.

"Сьогодні зафіксовано сьому смерть пацієнта з коронавірусом. Хворобу йому було діагностовано ще 5 травня. Це 49-річний мешканець Вінниці, у якого був важкий перебіг захворювання. Це священнослужитель", - розповів він.

За його словами, родина померлого також інфікована - COVID-19 виявили у його дружини, а після повторного тестування – у трьох дітей.

Вінницька єпархія УПЦ МП висловила співчуття сім'ї, а також духовенству і прихожанам храму священномученика Володимира митрополита Київського у місті Вінниця, де за життя священик був настоятелем.

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Автор: 

Вінниця (627) карантин (18172) священник (161) смерть (6789) УПЦ МП (1216) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
Кот хоть выжил?
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14.05.2020 17:22 Відповісти
+27
Не вірив в коронавірус ?
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14.05.2020 17:25 Відповісти
+24
він в групі ріска: морбідноє ожирєнійє, курєнійє, алкоголь, чрєвоугодійє, блуд, ПГМ, отсуцтвійє томоса і благословєнія - сказано Вєрховним Патріархом, шо тут Одна Православна помісна Свята Церква освячена, а всьо остальне - єрєтікі і раскольнікі
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14.05.2020 17:31 Відповісти
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Кот хоть выжил?
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14.05.2020 17:22 Відповісти
надіюся піп не зжер кота...
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14.05.2020 18:43 Відповісти
Не вірив в коронавірус ?
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14.05.2020 17:25 Відповісти
цинічний бєзбожнік
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14.05.2020 17:27 Відповісти
він в групі ріска: морбідноє ожирєнійє, курєнійє, алкоголь, чрєвоугодійє, блуд, ПГМ, отсуцтвійє томоса і благословєнія - сказано Вєрховним Патріархом, шо тут Одна Православна помісна Свята Церква освячена, а всьо остальне - єрєтікі і раскольнікі
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14.05.2020 17:31 Відповісти
Помер кацапський поп - та й матір його ***!
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14.05.2020 19:08 Відповісти
вірив не вірив. але місце для храму одне з кращих. якщо не помиляюсь там дитяча лікарня .а ради дітей , нічого не жалко . бабло рубав , як міг щитати .в архітектурі українського нічого немає. попик москаль мабудь .був ))
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14.05.2020 20:59 Відповісти
поверил своим же кацапским тролям
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14.05.2020 21:51 Відповісти
Не вмер, а переїхав у П...нський рай!
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14.05.2020 17:26 Відповісти
ота казявка шо і в мікроскоп не побачиш, а служить Богу
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14.05.2020 17:26 Відповісти
Помер, да и хрен с ним.
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14.05.2020 17:28 Відповісти
Предлагаю это дело обмыть
Священник УПЦ МП умер от COVID-19 в Виннице, его жена и трое детей инфицированы - Цензор.НЕТ 2467
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14.05.2020 17:29 Відповісти
Чем меньше в Украине будет смердеть кацапами, тем быстрее все мы избавимся от коронавируса. Тут и к Зебилу не ходи, и так всё ясно.
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14.05.2020 17:35 Відповісти
На одного мракобеса меньше…
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14.05.2020 17:58 Відповісти
В Киеве все места заняли подельники из Почаева и Лавры?! Не фортануло...
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14.05.2020 17:28 Відповісти
Бути атеїстом-гігієнічно!
😇
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14.05.2020 17:29 Відповісти
Проте Пасху відсвяткував у Соборі !!))
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14.05.2020 17:31 Відповісти
Жалко конечно... Чего упирались, безбожники УПЦ МП?
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14.05.2020 17:32 Відповісти
Сколько парафиян он "наградил" ?
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14.05.2020 17:33 Відповісти
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14.05.2020 20:52 Відповісти
а шо тут удивительного?
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14.05.2020 17:32 Відповісти
Ох как СМИ беспокоятся об московских СФБешниках.А об школах-интернатах все забыли а это вам не школьники которых разогнали по домам а там хоть подыхай.А этим сиротам некуда деваться и уже начали заболевать пачками у нас только по подтвержденным данным уже заболело больше 13-ти детей,а их там находится более 80-ти не считая инфраструктуры а крайним хотят сделать директора который только выполнял предписания минобразования.
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14.05.2020 17:32 Відповісти
Да много о ком забыли, а дома престарелых?
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14.05.2020 17:34 Відповісти
Понятие "соболезнование" на врагов не распространяется
Священник УПЦ МП умер от COVID-19 в Виннице, его жена и трое детей инфицированы - Цензор.НЕТ 8590
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14.05.2020 17:33 Відповісти
попи, що освячують зброю перестають бути служителями Бога.
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14.05.2020 18:17 Відповісти
вони ніколи не були служителями Бога
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14.05.2020 18:46 Відповісти
Священник УПЦ МП умер от COVID-19 в Виннице, его жена и трое детей инфицированы - Цензор.НЕТ 3404кацапському собаці собаче
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14.05.2020 17:34 Відповісти
О покойнике говорить ничего не буду, а вот громаде не мешало бы подумать о своем будущем в Православной церкви Украины
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14.05.2020 17:36 Відповісти
Думаю что эту ,,громаду,,только могила исправит,время выбора уже было предостаточно.
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14.05.2020 17:48 Відповісти
Дай бох ему здоровья, коту.
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14.05.2020 17:38 Відповісти
Good!
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14.05.2020 17:39 Відповісти
Да не называйте вы кремлевских чекистов священниками. Хватит пропаганду распространять
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14.05.2020 17:40 Відповісти
Бабы еще наплодят
Вопрос в другом,что на шестом году войны в Украине делают РПЦ-ФСБшные попы?
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14.05.2020 17:42 Відповісти
Так он уже трех попят наплодил,ватники будут.
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14.05.2020 19:06 Відповісти
усіка з кадилом туди шоб помахав ....
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14.05.2020 17:47 Відповісти
Священник УПЦ МП...

==================
Давайте называть вещи своими именами: в УПЦ МП нет священников, там - сектанты.
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14.05.2020 17:55 Відповісти
кота в заложники взял, сволочь!
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14.05.2020 17:56 Відповісти
Да на Закарпатье умер от коронавируся пастор и барон Подвиноградовских бадных цыган которые попрошайничают по всей Украине.
Советую посмотреть это видео как он жил а как живет его паства.
https://pershij.com.ua/istoriia-zakarpatskoho-barona-zhyv-iak-boh-pomer-iak-zvychaina-liudyna-foto-video/
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14.05.2020 17:59 Відповісти
P.S.Королева Великобритании по сравнению нищая.
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14.05.2020 18:02 Відповісти
Хронология пандемии (Часть 5)

https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 13 ТРАВНЯ, 2020
Но в любом случае, механизм «бомбы» впервые был продемонстрирован китайцами. Французское издание не упоминает сходку «христиан» в Южной Корее, которая стала локальной бомбой и привела к вспышке эпидемии в этой стране, но это произошло до того, как рвануло во Франции.
А следующая бомба сработала 15 февраля на христианской сходке из 2000 человек в Мюлузе. Она оказалась локальным кластером, который после окончания мероприятия раскидал инфицированных участников по всей Франции и за ее пределы. Этот инцидент, умноженный на халатность Макрона, привел к чудовищным результатам, которые пожинала не только Франция, но и соседняя Германия.
Здесь, как и в Китае, можно прямо говорить о некомпетентности и преступной халатности высшего руководства страны, поскольку местный минздрав, ровно за месяц до этой сходки, 15 января, достаточно четко определил характер угрозы и выдал своим лечебным учреждениям рекомендации по переходу в особый режим работы, но карантинные мероприятия, в том числе и запрещающие сходки типа той, что произошла в Мюлузе, лежат в зоне ответственности президента Франции, но он никак не отреагировал на предупреждение. Более того, даже после инцидента в Мюлузе он еще почти месяц благодушно валял дурака, пока не стали вырисовываться масштабы катастрофы. Итого, Франция потеряла почти два месяца с момента первого и вполне конкретного предупреждения собственных медиков. Если Макрон не попадет за это под суд, то значит, что во Франции не смогли сделать соответствующих выводов.
Ну и классической биологической бомбой, которая обязательно войдет как в учебники по эпидемиологии, так и в специальные наставления по борьбе с терроризмом, стал тот самый футбольный матч Лиги чемпионов между Аталантой Бергамо и Валенсией от 19 февраля. Это событие стало катализатором последствий просто континентального масштаба. Только в Испании и Италии, на сегодня, он унес жизни 57 831 человек и зараженными 490 736 человек.
А ведь за этот матч Италию может благодарить Германия и особенно - Швейцария, которая черпнула все это просто потому, что оказалась рядом с такой страной, где публика легко избирает беспечное, тупоголовое и криворукое правительство, которое даже не понимает того, что происходит.
Ограничимся этими примерами «биологических бомб» и просто посмотрим, ради чего были принесены эти, и не только эти, жертвы. В первом случае - китайское правительство не захотело портить людям настроение и дать им возможность побухать, пожарить шашлыки и мотнуться к родственникам. Останови они это в январе, мы бы сейчас не сидели в карантине и не матерились в пробках, когда с неработающим метро легли все мосты в Киеве, а пробки стали просто чудовищными. Но это - отдельная история.
Во втором случае, христианские бестолочи уложили всю свою страну, поскольку им хотелось покрасоваться и показать свою верность религии. Ну что же, я не знаю, сколько там жертв принесли ацтеки во славу своего Кетцалькоатля, но они уложили на свой алтарь 27 тыс трупов только во Франции. Они могут гордиться такой своей верностью.
Ну и конечно же - футбольные тиффози, которые вбухали две страны в такое заключение, которое наверное и при эпидемии чумы никто не видел. Оно того стоило! Чего уж там, «Го-о-о-л!» - важнее. Просто интересно, если выложить все трупы, которые после этого зарыли в землю и сожгли в крематории просто на землю, прямоугольником, сколько футбольных полей они бы заняли?
Итого, пандемия стала возможной по двум причинам. Первая - инфантильность и полная никчемность первых лиц, которых себе выбирает публика в качестве руководителей. Вторая - желание повеселиться религиозным, спортивным или просто - бытовым способом. Оказалось, что это желание стоит того, чтобы уложить всю цивилизацию в хлам. Ведь коронавирус не последний, и уж точно - не самый смертельный вирус из тех, что могут накрыть планету.
А теперь, посмотрим на наших «христиан», «шашлычников», «спортсменов» и главное - правительство. Посмотрим, и сделаем свои выводы.
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14.05.2020 18:03 Відповісти
5 травня. Відлуння Пасхи.
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14.05.2020 18:06 Відповісти
Священник УПЦ МП помер від COVID-19 у Вінниці, його дружина і троє дітей інфіковані - Цензор.НЕТ 2341
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14.05.2020 18:36 Відповісти
Священник УПЦ МП помер від COVID-19 у Вінниці, його дружина і троє дітей інфіковані - Цензор.НЕТ 3599

це він баранів по Вінниці водив? Не допомогло курва, склеїв ласти.
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14.05.2020 18:54 Відповісти
швидку допомогу не пропустили .
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14.05.2020 21:01 Відповісти
Священник умер от остановки сердца.Корона,как бы усугубила...Ему на операцию паства собирала деньги,собрала нужные 37000 тыс.Но он умер.Болезный был...
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15.05.2020 07:47 Відповісти
с Новинским общался? может таки Новинский - патриот?
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14.05.2020 19:06 Відповісти
історія покаже , якщо багато їх , ласти склеють , то такі да , патріот .
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14.05.2020 21:02 Відповісти
полетел к вурдалакам...опять харя как жопа с бородой видно голодал долго
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14.05.2020 19:23 Відповісти
Священник УПЦ МП помер від COVID-19 у Вінниці, його дружина і троє дітей інфіковані - Цензор.НЕТ 4983
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14.05.2020 19:36 Відповісти
Яке горе, яке горе на гундяївському перетрахаті, хоча по гундяю, це благодать ,,божья''.
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14.05.2020 19:50 Відповісти
Содомит-спидоносец не выдержал инфекции?
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14.05.2020 21:13 Відповісти
Блин, как реагировать? Вроде священник, семьянин. И его же начальство призывало - ходите, причащайтесь... Лично он, возможно, и не виноват в этом РПЦэшном дурдоме, но субординация...
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14.05.2020 21:43 Відповісти
про мертвих - добре або нічого
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14.05.2020 21:51 Відповісти
В следующей жизни он родится на кацапии)))
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15.05.2020 01:03 Відповісти
 
 