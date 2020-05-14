Минобразования разработало рекомендации по дистанционному проведению сессии и аттестации студентов

Министерство образования и науки разработало методические рекомендации учреждениям профессионального и высшего образования по проведению семестрового оценивания студентов, а также защиты дипломных работ и прохождения аттестационных экзаменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Отмечается, что соответствующее письмо министерство направило руководителям заведений 14 мая 2020.

"Дистанционная коммуникация участников образовательного процесса может осуществляться через средства коммуникации, встроенные в систему управления обучением (LMS), электронную почту, мессенджеры (Viber, Telegram и другие), видеоконференции (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype и другие), форумы, чаты", - говорится в сообщении.

Минобразования рекомендует заведениям использовать единый инструмент коммуникаций при проведении оценки и аттестации студентов и закрепить его в собственных нормативных документах. А ученым советам стоит внести изменения и дополнения в положения об организации образовательного процесса и положения об экзаменационной комиссии и предусмотреть в этих документах применения предложенных мероприятий для дистанционного проведения оценки.

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В письме Минобразования обращает внимание на важности обеспечения надлежащего контроля, в частности использования авторизованного доступа к коммуникационным инструментам, фиксации времени начала и окончания выполнения студентом задания, использование алгоритмов случайного выбора задач и тому подобное.

В методических рекомендациях ведомство предоставило алгоритмы проведения текущего и семестрового контроля, а также аттестации и ее документального сопровождения. Министерство предлагает заведениям проводить защиты квалификационных работ с использованием видеосвязи, а бумажный экземпляр квалификационной работы с собственноручной подписью соискателя может быть направлен по почте заранее в экзаменационную комиссию, или же, при использовании в заведении электронного документооборота, электронный экземпляр, заверенный электронной цифровой подписью.

Отмечается, что методические рекомендации являются перечнем предложений, которые не ограничивают учебные заведения в пределах их академической автономии в поиске и реализации других подходящих решений по организации дистанционного обучения.

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