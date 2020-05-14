Гончаренко: дипломатия от Зеленского похожа на ликвидационную комиссию украинского суверенитета
Пассивная международная политика Зеленского приводит к тому, что Украина превращается из субъекта в объект на мировой арене.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом написал в Фейсбуке народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, комментируя переговоры в Германии по Донбассе, в которых принял участие заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак.
"Вчера замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел переговоры в Берлине с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации в Донбассе. Да, все правильно, сепаратные переговоры о ситуации в Украине без Украины. Интереса этой встрече придает тот факт, что Дмитрий Козак находится под санкциями и въезд в ЕС ему запрещен. Как видим, из каждого правила есть исключение. Официально, Германия не прокомментировала ни течения, ни результатов переговоров", - отмечает Гончаренко.
"Наш глава МИД Кулеба заявил, что власти знали, что эти переговоры должны состояться. Вроде бы речь не идет о переговорах за спиной и наши партнеры никаких игр не ведут. Тогда возникает логичный вопрос: если знали об этом визите Козака в Берлин, как можно было это допустить? Почему не протестовали наши дипломаты? Любую попытку проведения переговоров о решении ситуацию в Украине без участия Украины нужно пресекать сразу. Иначе перевод статуса из субъекта в объект неизбежен", - предостерегает Гончаренко.
"Русские - мастера подковерных игр. Это их поле. Поэтому Козак и ищет возможности подобных встреч с Германией и Францией в одиночку. Если не реагировать на подобные попытки, то "поиск конструктивной позиции" по Украине превратит Нормандский формат в Мюнхенский сговор. Еще несколько таких кулуарных переговоров и нашего участия там вообще не потребуется", - отметил Алексей Гончаренко.
"Казалось бы, такие очевидные вещи, но приходится их повторять снова и снова. Дипломатия от Зеленского - это некая ликвидационная комиссия украинского суверенитета ", - резюмирует депутат.
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Ликвидация суверенитета, точнее - обмен суверенитета на безвиз и Ассоциацию - произошел лет 5 тому, при Порохе, ттак что Горчаренко слегка опоздал в констатации сего факта.
Сейчас идет юридическое оформление этого, процесс юр оформления отстранения властей Украины от реального управления начался в 2014. Напр, в 2014 был образован Нафтогаз Украины, который теоретически на 100% принадлежит правительству Украины, но факт ему не подчиняется. Сейчас подобное распространили на остальные сферы гос управления, в тч и на внеш политику. Результат, который не понравился пану Гончаренко, естественнен: какой смыл в договорах с укр властью, если реально рулит не она?