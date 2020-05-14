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Детсады начнут открывать на третьем этапе смягчения карантинных мер, - Мандзий

Детсады начнут открывать на третьем этапе смягчения карантинных мер, - Мандзий

Врио главы Минобразования Любомира Мандзий заявила, что для того, чтобы дети и воспитатели, значительная часть которых в зоне риска, имели возможность вернуться в учреждения образования, детсады должны отвечать всем требованиям безопасности.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Учреждения дошкольного образования смогут возобновить работу в соответствии с разработанной правительственной дорожной картой выхода страны из карантина и в случае положительной динамики - снижение показателей заболеваемости", - отметила Мандзий.

По ее словам, сараз Минобразования совместно с Минздравом работает над тем, чтобы сделать безопасным возвращение детей в учреждения дошкольного образования.

"Общенациональное открытие детсадов будет возможным на 3 этапе дорожной карты с учетом решений комиссий ТЭБ и ЧС территориальных единиц", - подчеркнула Мандзий.

Для того, чтобы дети и воспитатели, значительная часть которых в зоне риска, имели возможность вернуться в учреждения образования, детсады должны отвечать всем требованиям безопасности.

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Автор: 

детсад (361) карантин (18172) Минобразования (1412) COVID-19 (19765) коронавирус (19923) Мандзий Любомира (54)


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Для того, чтобы дети и воспитатели, значительная часть которых в зоне риска, имели возможность вернуться в учреждения образования, детсады должны отвечать всем требованиям безопасности.

Это, как украинские больницы сейчас?
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14.05.2020 17:56 Відповісти
Забрехалися остаточно і в етапах заплуталися. В плато і піках заблукали.
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14.05.2020 18:15 Відповісти
Детсады начнут открывать на третьем этапе смягчения карантинных мер, - Мандзий - Цензор.НЕТ 7658
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14.05.2020 18:19 Відповісти
В средние века окончание чумы отмечали оргиями. Когда можно начинать?
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14.05.2020 18:32 Відповісти
Детсады откроют тогда, когда мамочки с детьми будут протестовать против этих абсолютно абсурдных мер. Так что то, что вы сидите и помалкиваете, и есть ваше согласие на жизнь в маске и без работы.
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14.05.2020 18:36 Відповісти
 
 