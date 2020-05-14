Детсады начнут открывать на третьем этапе смягчения карантинных мер, - Мандзий
Врио главы Минобразования Любомира Мандзий заявила, что для того, чтобы дети и воспитатели, значительная часть которых в зоне риска, имели возможность вернуться в учреждения образования, детсады должны отвечать всем требованиям безопасности.
Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Учреждения дошкольного образования смогут возобновить работу в соответствии с разработанной правительственной дорожной картой выхода страны из карантина и в случае положительной динамики - снижение показателей заболеваемости", - отметила Мандзий.
По ее словам, сараз Минобразования совместно с Минздравом работает над тем, чтобы сделать безопасным возвращение детей в учреждения дошкольного образования.
"Общенациональное открытие детсадов будет возможным на 3 этапе дорожной карты с учетом решений комиссий ТЭБ и ЧС территориальных единиц", - подчеркнула Мандзий.
Для того, чтобы дети и воспитатели, значительная часть которых в зоне риска, имели возможность вернуться в учреждения образования, детсады должны отвечать всем требованиям безопасности.
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