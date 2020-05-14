Миколаївський бронетанковий завод передав Міноборони партію техніки для президентського полку. ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" передало Міністерству оборони України партію з п'яти капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДК "Укроборонпром".

"Це чергова партія техніки, відновлена фахівцями МБТЗ вже в рамках державного оборонного замовлення 2020 року. Бронемашини пройшли військову прийомку та відбули у розпорядження Окремого президентського полку", - зазначається в повідомленні.

Під час капітального ремонту було покращено тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, встановлено новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійну систему нічного керування; змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки.

"Попри доволі пізнє контрактування та особливості роботи підприємства під час карантину, ми рухаємося за графіком та вчасно передаємо техніку нашим військовим для виконання бойових завдань. Ми регулярно спілкуємося з ними та спираємося на їх бойовий досвід, покращуючи ті чи інші характеристики бронетехніки", – зазначає директор МБТЗ Юрій Кравченко.







