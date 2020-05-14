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Новини
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Миколаївський бронетанковий завод передав Міноборони партію техніки для президентського полку. ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" передало Міністерству оборони України партію з п'яти капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДК "Укроборонпром".

"Це чергова партія техніки, відновлена фахівцями МБТЗ вже в рамках державного оборонного замовлення 2020 року. Бронемашини пройшли військову прийомку та відбули у розпорядження Окремого президентського полку", - зазначається в повідомленні.

Під час капітального ремонту було покращено тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, встановлено новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійну систему нічного керування; змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки.

"Попри доволі пізнє контрактування та особливості роботи підприємства під час карантину, ми рухаємося за графіком та вчасно передаємо техніку нашим військовим для виконання бойових завдань. Ми регулярно спілкуємося з ними та спираємося на їх бойовий досвід, покращуючи ті чи інші характеристики бронетехніки", – зазначає директор МБТЗ Юрій Кравченко.

Миколаївський бронетанковий завод передав Міноборони партію техніки для президентського полку 01
Миколаївський бронетанковий завод передав Міноборони партію техніки для президентського полку 02
Миколаївський бронетанковий завод передав Міноборони партію техніки для президентського полку 03
Миколаївський бронетанковий завод передав Міноборони партію техніки для президентського полку 04

Автор: 

Міноборони (7527) Миколаїв (1822) техніка (1876)


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Топ коментарі
+25
Потєшний полк?
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14.05.2020 17:59 Відповісти
+20
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка - Цензор.НЕТ 7385
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14.05.2020 18:03 Відповісти
+18
Ни хрена себе. Президентский полк. Наполеновская гвардия.
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14.05.2020 18:00 Відповісти
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Потєшний полк?
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14.05.2020 17:59 Відповісти
там скорее всего у всех убд
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14.05.2020 22:15 Відповісти
Ни хрена себе. Президентский полк. Наполеновская гвардия.
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14.05.2020 18:00 Відповісти
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка - Цензор.НЕТ 7385
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14.05.2020 18:03 Відповісти
Щоб ОЦЕ захищати т1льки Бардаки й потр1бн1.
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14.05.2020 19:09 Відповісти
не унижайте Старую гвардию !
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14.05.2020 18:04 Відповісти
Куда им в украинский Таганрог прорываться?
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14.05.2020 18:03 Відповісти
Та не-это от рашни отбиваться,когда она из таганрога ломанётся в Украину от голодухи..ха-ха-ха-ха-ха..
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14.05.2020 20:24 Відповісти
Нарид душить?
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14.05.2020 18:04 Відповісти
Да-а-а ! Без цих бардаків Вовочка як голий був.
Раніше хоч трохи серед натовпу тусувався,а зараз ховається.
Видно,справді дохріна додалося тих,що йому бажають зовсім не здоров'я....
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14.05.2020 18:05 Відповісти
ха-ха-ха,это взамен тех,что на Майдане сожгли..Теперь клоун думает что будет в безопасности..ха-ха-ха-ха
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14.05.2020 20:25 Відповісти
для зелиного полка лисапеты трехколесные нужны
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14.05.2020 18:05 Відповісти
Зачем президентскому полку бронетехника? Неужто Зеля в зону ООС собрался?
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14.05.2020 18:08 Відповісти
Не, думаю в свой кортеж добавит. А то 26 машин маловато для мирового политика. Имхо, надо бы добавить Ольху с Нептуном. Да и Град не помешает. Беречь надо Главнокомандующего
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14.05.2020 18:20 Відповісти
Эти бээрдээмки ещё в 85-ом,во время моей службы в армии считались безнадежно устаревшим черметом.
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14.05.2020 18:35 Відповісти
Домой с работы ездить будет,новый кортеж,а то дюже страшно становится.
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14.05.2020 19:10 Відповісти
В дозор
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14.05.2020 19:11 Відповісти
Образцы техники 50х годов прошлого века . Посмотрели бы какие бмп купила маленькая Эстония . Какой главнокомандующий такая и техника .
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14.05.2020 18:08 Відповісти
Опять старьё.
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14.05.2020 18:09 Відповісти
Не хотят платить конструкторам пусть єто овно их и защищает, вместе Наемом, Сивохо и Аваковом внутри.
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14.05.2020 19:14 Відповісти
БРДМы - это для социологов которые будут проводить опросы населения об уровне доверия Зеленскому ? Так страшно ? ))
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14.05.2020 18:10 Відповісти
Один президент посылал БТР против народа. Чем это закончилось все знают
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка - Цензор.НЕТ 1510
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14.05.2020 18:11 Відповісти
Вот этим закончилось:
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка - Цензор.НЕТ 5377
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14.05.2020 18:18 Відповісти
Мадам! А вы не подскажете кто был тогла министром МВД? И какое отношение имеют палаточные "активисты" грузина к Революции Достоинства.?
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14.05.2020 18:28 Відповісти
В отличие от тебя, "мадам", те люди, которых поставили в снег на колени, прошли войну против рашизма. А полицаи их паковали за то, что они против твоего божества свыночолого гэтьмана посмели выступить
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14.05.2020 18:57 Відповісти
Смешно. читать этот бред. Особенно смешно, как сторонница беглого прохфессора Януковича с рашитами "борется". .. Я ведь помню, мадам, как вы против Пети, Сени, Виталика топили. Топили тогда, когда о Зеленском и разговора не было. Что, Мертветчука в президентах видите? Тогда нечего прикрываться патриотзмом. Вы с руцькими оккупантами одна свора. Так кто был министром ВД? Память отшибло?
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14.05.2020 19:11 Відповісти
"Мадам", т.е. по вашему, если против свыночолого гэтьмана, то обязательно агент Крымля и адепт руцкага мира? Так по чьему указу министр ВД дал команду тогда разгонять дубинками "агентов Крымля и Курченко "(что никто так и не доказал, но главное обосрать)?
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14.05.2020 22:55 Відповісти
А теперь про расстрел Майдана. расскажите сударыня. Интересно, что я нигде не писал про связь грузина и мажора. Что на воре шапка горит? Ну так оно и понятно - какой пахан - такой и лехторат
Миколаївський бронетанковий завод передав Міноборони партію техніки для президентського полку - Цензор.НЕТ 3914
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15.05.2020 05:39 Відповісти
"Сударыня", с ваших слов выходит, что Аваков руководил страной, а не Порошенко.
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15.05.2020 06:37 Відповісти
Отмазка дешевле БСМ или БСК, Да и что можно ожидать от рыговской титушни
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16.05.2020 09:59 Відповісти
мадам ха ха ха если вы решили перейти на французкий то базывайте Бастурму
la poule или la putain
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14.05.2020 19:28 Відповісти
это мусора там орудовали на этом бтре а причем тут этот полк .призывники срочники в основном служат там
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14.05.2020 22:53 Відповісти
какая разница кого в полк призывает. Главное кто им командует и кому он подчиняется. Ни у одного предыдущего президента Украины на вооружении полка не было бронетехники, а при клоуне появилась. Почему?
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15.05.2020 05:44 Відповісти
скажу большебыла тамтехника бтры .авто и даже автобусы есть парк даже при полке незнаеш не пиши чушь
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16.05.2020 09:28 Відповісти
Рот закрой, дегенерат. Зеленый муфлон, про БТР в през-ском полку гони источник, иначе ты дешевый фуфломет
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16.05.2020 09:54 Відповісти
дуройоб .ты полный не иначе .там служил мой сын в свое время а больше такому придурку знать не полагается
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17.05.2020 12:16 Відповісти
В зеркало давно смотрел ослячья вагина, вонючая быдлятина, Гнойный додик, ты мне еще сказки про соседского барана расскажи. Нет ссылки - ты фуфломет и твое место на дальнике. С такими не общаются. В падаль
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17.05.2020 14:48 Відповісти
больной на голову где находишся в какой клинике .ДЕБИЛ ?или кацап немытый ?
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18.05.2020 10:43 Відповісти
півник, твоє місце під шконкою Це все
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18.05.2020 11:20 Відповісти
школота невоспитанная ты походу с трудной семьи ......
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19.05.2020 09:27 Відповісти
нельзя зайти в дважды в одну и ту же реку и убежать в Ростов
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14.05.2020 18:12 Відповісти
в иерусалим убежит
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14.05.2020 18:18 Відповісти
В Герцлию.Беня в своем имении спрячет.
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14.05.2020 18:37 Відповісти
Старые корыта. Сдыдоба за презедентскый полк.
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14.05.2020 18:32 Відповісти
Какой презедент,такие и корыта.
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14.05.2020 18:38 Відповісти
Интересно, зачем президентскому полку БРДМы?
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14.05.2020 18:41 Відповісти
Да, дійсно... Нехай на конях їздять.
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14.05.2020 18:54 Відповісти
плац таптать там асфальт кривой...можно еще покрасить-здалека сойдет за новый)))
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14.05.2020 19:20 Відповісти
Охранная функция. Нормально. Да и Николаевскому заводу работа.
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14.05.2020 19:47 Відповісти
Не розумію, чого така реакція повально.
Якщо можна зекономити, чому ні?
Броньовані, нові двигуни, апгрейд ... і т.д і т.п. ...
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14.05.2020 18:56 Відповісти
тем более для президентского полка и такие сойдут
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14.05.2020 22:30 Відповісти
Брдм сами по себе это хлам.Там не на чём экономить.Это деньги на ветер.Лучше бы средства направили вместо этих брдм, 2 танка улучшили или 2 Козака сделали.
И тут даже не в том что они старые, а в том что сама их конструкция крайне неудачная.В современных реалиях это вообще даже для перевозки военнослужащих не годиться.
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14.05.2020 23:34 Відповісти
зеленский будет давить лохов ?
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14.05.2020 18:56 Відповісти
Если народ выйдет на улицы, то никакой полк со своей бронетехникой не спасет это зеленое чмо.
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14.05.2020 19:19 Відповісти
шел 2020 год...давайте еще кареты латать...карету мне карету во дворец..))
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14.05.2020 19:19 Відповісти
Ага, конец света, не закупили Пумы с Намерами для полка охраны. Да и без Палладинов они как то не полноценны.
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14.05.2020 19:49 Відповісти
Короче - ЗРАДА...
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14.05.2020 19:24 Відповісти
Модернизация полка для парадов???

Воистину, Клоун есть Клоун.....

Надо модернизировать и ремонтировать технику для фронта, а не для клоунов и их развлекухе!
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14.05.2020 21:33 Відповісти
для фронта тоже модернизируется техника и много, новостей чтоль не видишь.
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14.05.2020 22:29 Відповісти
ага, клоунский полк - основа армии???
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15.05.2020 17:59 Відповісти
это полк не клоунский, а президентский, был один президент, теперь другой, затем будет третий. Это же не ЗЕ его сформировал. Ну и да. Этот полк принимал участие в АТО (ООС). Так, что это даже не паркетники, это кое-какая сила.
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16.05.2020 00:54 Відповісти
зеленский будет лохов давить ?
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14.05.2020 22:16 Відповісти
почему этот полк президентский ? зеле пох на этот полк на тех срочников нещастных что тупают часами по плацу под солнцем никаких привелегий они не имеют так название еще непонятно с каких времен
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14.05.2020 22:57 Відповісти
Есть старая техника которую переделали и дополнили и её много и она будет её служить верой и правдой нашим ВСУ и она хорошая но брдм ЭТО ХЛАМ на колёсах там нечего переделывать и дополнять.
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14.05.2020 23:28 Відповісти
чушь, двигло поставить хорошее и начинку поменять и нормально ездить можно. А на многие еще и ставят ПТРК.
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16.05.2020 00:56 Відповісти
Так би й сказав: "акуєть..." Але коли дочитав до БРДМ, то зрозумів - "нєхай клєвєщут".
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15.05.2020 01:07 Відповісти
нет не бутафория, этот полк воевал в АТО частью состава.
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16.05.2020 00:55 Відповісти
 
 