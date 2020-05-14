В Черновцах выздоровела болевшая коронавирусом 5-летняя девочка, которая была подключена к аппарату ИВЛ

Болевшая коронавирусом 5-летняя девочка из Черновцов, которая с подтвержденным коронавирусом почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ, выздоровела. Ребенка перевели из реанимации в соматическое отделение.

Об этом "Укринформу" рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской клинической больницы Оксана Знак, передает Цензор.НЕТ.

"Девочке уже гораздо лучше, она уверенно идет на поправку. Со вчерашнего дня ее перевели из реанимации в соматическое отделение. Сейчас она восстанавливается от последствий тяжелого состояния. Она уже получила два подряд отрицательных результата ПЦР-исследований. То есть, вируса в ее организме уже нет", - сказала врач.

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