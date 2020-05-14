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Новини Коронавирус и карантин
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В Черновцах выздоровела болевшая коронавирусом 5-летняя девочка, которая была подключена к аппарату ИВЛ

В Черновцах выздоровела болевшая коронавирусом 5-летняя девочка, которая была подключена к аппарату ИВЛ

Болевшая коронавирусом 5-летняя девочка из Черновцов, которая с подтвержденным коронавирусом почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ, выздоровела. Ребенка перевели из реанимации в соматическое отделение.

Об этом "Укринформу" рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской клинической больницы Оксана Знак, передает Цензор.НЕТ.

"Девочке уже гораздо лучше, она уверенно идет на поправку. Со вчерашнего дня ее перевели из реанимации в соматическое отделение. Сейчас она восстанавливается от последствий тяжелого состояния. Она уже получила два подряд отрицательных результата ПЦР-исследований. То есть, вируса в ее организме уже нет", - сказала врач.

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Автор: 

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ну то слава Іссу і Джа! Хай швидше одужує дитєтко і радіє життю
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14.05.2020 18:02 Відповісти
Єслі баальной хочєт жіть - врач бєссілєн
/з мордовської народної творчості/
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14.05.2020 18:02 Відповісти
Вероятность 20 процентов на ИВЛ, поэтому только ранняя диагностика. Где прц сделать? Смотришь как в Африке через дырку делают на улице, завидую. Вот повезло что не зелёная власть
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14.05.2020 18:03 Відповісти
Отлично!
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14.05.2020 18:13 Відповісти
умничка - живе нехай 100 літ!
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15.05.2020 05:41 Відповісти
 
 