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Повышение железнодорожных тарифов усугубит кризис на энергорынке, – Донбассэнерго

Повышение железнодорожных тарифов усугубит кризис на энергорынке, – Донбассэнерго

Транспортировка угля украинскими железными дорогами заложена в тариф электроэнергии и составляет до 5% от всех затрат тепловой генерации.

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки усугубит кризис на энергорынке и приведет к повышению финансовой нагрузки на электростанции, работающие на угле. Об этом заявил коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов в комментарии интернет-изданию ICC Ukraine, передает Главком.

"С точки зрения тепловой генерации любое повышение тарифов в смежных с электрогенерацией отраслях промышленности, как правило, влечет за собой повышение себестоимости конечной продукции. Транспортировка угля украинскими железными дорогами заложена в тариф электроэнергии и составляет до 5% от всех затрат тепловой генерации", - объяснил Ларионов.

Он подчеркнул, повышение тарифов на грузоперевозки железной дорогой увеличит финансовую нагрузку для работающие на угле электростанции, которые и без того несут убытки, а также усугубит кризис на энергорынке.

"Компания "Донбассэнерго" неоднократно заявляла, что в настоящее время отечественные теплоэлектростанции работают с колоссальным убытком. Повышение тарифов на железнодорожные перевозки еще более усугубит ситуацию на рынке электроэнергии, переживающем сегодня самый масштабный кризис со времен независимости Украины, и станет дополнительной финансовой нагрузкой для электростанций, работающих на угле", - сказал Ларионов.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В то же время в Первой энергетической ассоциации Украины заявили, что повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге увеличит логистические расходы угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год, что негативно повлияет на работу энергетической системы страны. 

Автор: 

железная дорога (1505) перевозки (1008) Донбассэнерго (83)


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Топ коментарі
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УЗ це гальмо,державний монополіст, там ефективністю і не пахне,очікуйте постійне підвищення тарифів та дотацій з держбюджету.
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14.05.2020 18:11
+1
100% Ну не может госмонополист эффективно развивать сферу ж/д перевозок. Отсутствие конкуренции не даёт никаких стимулов работать лучше и эффективнее.
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15.05.2020 12:20
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Да ладно? Ето говорит Донбасенерго Ахметова? А как же тот самый Ахметов утверждает что с кризисом нужно бороться только повышением тарифов, особенно по електроенергии? Вот мускай теперь свой уголь и метал и возить по *зеленым тарифам* с***ка.
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14.05.2020 18:05 Відповісти
Ну, справедливости ради, он держит далеко не весь энергорынок, да и повышение тарифов идёт только после отмашки НКРЭКУ. Но опять же - за это повышение тарифов УЗ мы заплатим из своего кармана, а не Ахметов, так чему вы тогда радуетесь? Да и прибыль УЗ между собой поделят смотрящие.
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15.05.2020 12:14 Відповісти
Заройте вы уже етого Ахметова в землю и поглубже. Сколько можно так нагло грабить страну и людей. Доля грузоперевозок в тарифе всего 5% а цену на електроенергию подымает на все 500%
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14.05.2020 18:09 Відповісти
Ето вообще пздц. Гудок хочет чтобы ему еще и на ТЕС дотации от государства были. Не умеешь работать или убыточные предприятия то закрывай их нах. и вали в свое Монако в свой замок
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14.05.2020 18:11 Відповісти
помимо Ахметова есть множество среднего и малого бизнеса, которые пользуются услугами железки и теперь представьте, какие убытки будут у них...
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15.05.2020 09:46 Відповісти
Цену на электроэнергию поднимает не Ахмет, а правительство и энергоблоки на АЭС то-же правительство останавливает. А 5%, я вижу, для вас не деньги?))) Вот так по процентику и голожопыми мы и останемся. Пороху хватило и 1,5% со всей налички страны.)))
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15.05.2020 18:49 Відповісти
А нифига!
Наши поезда по поездатости самые поездатые поезда в мире, которые всегда перепоездят любые поезда, которые не умеют так поездато везде поездить!
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14.05.2020 18:09 Відповісти
Вся поездатость УЗ в том и заключается что все их дороги ведут
Повышение железнодорожных тарифов усугубит кризис на энергорынке, – Донбассэнерго - Цензор.НЕТ 9893
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15.05.2020 19:01 Відповісти
УЗ це гальмо,державний монополіст, там ефективністю і не пахне,очікуйте постійне підвищення тарифів та дотацій з держбюджету.
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14.05.2020 18:11 Відповісти
Так они постоянно и повышают цены, для того чтоб пополнить карманы руководству. Ну и мелкие пешки там неплохо зарабатывают, знаю одного такого, вся семья жирует за счет его "заработков"
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15.05.2020 11:40 Відповісти
100% Ну не может госмонополист эффективно развивать сферу ж/д перевозок. Отсутствие конкуренции не даёт никаких стимулов работать лучше и эффективнее.
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15.05.2020 12:20 Відповісти
Тю. А разве в тариф не заложена транспортировка угля с Роттердама? А по факту везти гораздо ближе, так что уменьшение расстояния вполне покрывает увеличение стоимости.
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14.05.2020 18:26 Відповісти
У нас ведь иная арифметика и экономика. Весь фокус в том, что при уменьшении расстояния транспортировки цена в разы повышается. Даже если вагоны У будут просто стоять, а тепловозы не выезжать из депо, стоимость их содержания для страны будет колоссальной и не подьемной.)))
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15.05.2020 19:04 Відповісти
а нахера повышать тарифы для перевозки угля...?Предателя Геруса за експорт рашистской енергии на пожизненные государственные харчи и востановить в полном обьеме украинску атомную генерацию...зачем наваривать на карманах украинцев навар для часных карманов .спонсируюющих терроризм в Украине покупая в ордло угли...
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14.05.2020 18:27 Відповісти
Слишком все просто у вас. Газ ведь рашисткий покупали и продолжаем. Различные материалы и сырье, торговля хоть и слабее, но идет полным ходом. А всех причастных не пересажаешь да и не прокормишь.)))
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15.05.2020 19:07 Відповісти
А вас не смущает, что атомные станции в большинстве своем на РФских ТВЭЛах? Какая разница что покупать в РФ ТВЭЛы или уже эл.энергию?
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15.05.2020 19:20 Відповісти
зачем покупать рашистские ТВЭЛы и поддерживать монетами окупанта Украины,когда их можно покупать у США "таблетки" ,и не покупать у рашиста ни електричества ,ни ТВЕЛов?
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15.05.2020 19:35 Відповісти
так с ТВЭЛов переводят же, или не? мне казалось, шо уже давно тенденция об отказе от них идет
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15.05.2020 20:40 Відповісти
а вы думаете им есть до этого дело? тарифы повышают каждый год под одним и тем же предлогом, мол убытки огромные)) а там временем руководство компании получает миллионы
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15.05.2020 09:45 Відповісти
Вопрос в том, что за всё время УЗ ни разу не обосновывала повышение тарифов. Даже схематически. Даже состряпанное на коленке обоснование подошло. Просто "хочется больше денег" - это не обоснование. Они каждый год хвастаются, что они вышли на чистую прибыль и каждый год говорят, что денег не хватает. При этом затраты не растут, ремонты делаются кое-как, никаких закупок, которые бы глобально опустошали их бюджет, у них нет. Но из-за постоянных повышений, от услуг железной дороги вынуждена отказываться часть бизнеса, а ещё для части - это обязательное повышение себестоимости продукции, что делают наши украинские товары неконкурентоспособными.
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15.05.2020 12:10 Відповісти
 
 