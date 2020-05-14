Дефицит маневренных мощностей можно полностью покрыть до 2026 года, - глава "Укргидроэнерго" Сирота

Дефицит маневренных мощностей можно полностью покрыть до 2026 года, - глава "Укргидроэнерго" Сирота
Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота убежден, что достройка Днестровской, Каневской и других ГАЭС до 2026 года покроет дефицит маневренных мощностей.
Об этом он сказал Українським Новинам.
"Сегодня дефицит маневренных мощностей составляет около 2 тыс МВт. Если альтернативная энергетика будет развиваться, то будет необходимо дополнительно еще 1 тыс МВт. Если мы достроим Днестровскую и Каневскую ГАЭС мы практически сможем покрыть дефицит, который есть сегодня. Но если будет развиваться альтернативная энергетика такими же темпами, то этого будет недостаточно", - сказал Сирота.
По его словам, долю гидроэнергетики можно увеличить за счет достройки проектов, которые утверждены стратегией развития до 2026 года.
"Достроить Каневскую ГАЭС, Днестровскую и Каховскую. И это покроет дефицит. На это нужно 6 лет",- подчеркнул он
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скорее всего в эти сроки не достроят
а когда достроят-это уже с другими людьми
Их не достраивать, а ликвидировать надо.
Удар по экологии от ГЭС превышает во много раз ущерб от тепловой генерации, хоть это кажется парадоксальным.
Власти Европы и США постепенно отказываются от использования крупных гидроэлектростанций, так как те наносят большой вред экологии и к тому же экономически невыгодны, утверждают американские ученые.
Только сербы и румыны пока упорствуют.
Возмлжен только 1 вариант - комппенсация солнечной вечером, ночью и с утра мощностями тепловых стоящих в горячем резерве, ГАЭС работающих только на компенсацию избыточных мощностей СЭС. Про ВЭС, я просто промолчу,там, как погода ляжет ( У Украины мало побережной зоны с прогнозируемым ветропотоком( типа /вечерний бриз/
Поэтому ну ее нах