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Дефицит маневренных мощностей можно полностью покрыть до 2026 года, - глава "Укргидроэнерго" Сирота

Дефицит маневренных мощностей можно полностью покрыть до 2026 года, - глава

Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота убежден, что достройка Днестровской, Каневской и других ГАЭС до 2026 года покроет дефицит маневренных мощностей.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Сегодня дефицит маневренных мощностей составляет около 2 тыс МВт. Если альтернативная энергетика будет развиваться, то будет необходимо дополнительно еще 1 тыс МВт. Если мы достроим Днестровскую и Каневскую ГАЭС мы практически сможем покрыть дефицит, который есть сегодня. Но если будет развиваться альтернативная энергетика такими же темпами, то этого будет недостаточно", - сказал Сирота.

По его словам, долю гидроэнергетики можно увеличить за счет достройки проектов, которые утверждены стратегией развития до 2026 года.

"Достроить Каневскую ГАЭС, Днестровскую и Каховскую. И это покроет дефицит. На это нужно 6 лет",- подчеркнул он

Автор: 

Укргидроэнерго (343) Сирота Игорь (22)


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или ишак сдохнет
или падишах..
скорее всего в эти сроки не достроят
а когда достроят-это уже с другими людьми
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14.05.2020 18:10 Відповісти
аха...ха...ха...ну фантазер...достроят они...запустят...и значит маневреные мощности появятся....а где там интерес бени, ахметки и зели.....а нету ну на нету....
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14.05.2020 18:10 Відповісти
Интерес ахметки кстати есть. В той же зеленой єнергетике. Гидро станции могут не накапливать єнергию и наоборот производить закачку воді при переизбытке электричества. То етсь по сути подстраховывать зеленый тариф и работать только тогда, когда нет ветра или солнца.
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14.05.2020 18:38 Відповісти
Лавировали, лавировали, да не вылавировали...
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14.05.2020 18:18 Відповісти
От, паскуда!
Их не достраивать, а ликвидировать надо.
Удар по экологии от ГЭС превышает во много раз ущерб от тепловой генерации, хоть это кажется парадоксальным.
Власти Европы и США постепенно отказываются от использования крупных гидроэлектростанций, так как те наносят большой вред экологии и к тому же экономически невыгодны, утверждают американские ученые.
Только сербы и румыны пока упорствуют.
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14.05.2020 18:41 Відповісти
Каждый год в развитых странах демонтируются десятки ГЭС, но при этом развивающиеся страны продолжают активно строить дамбы на крупных реках.
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14.05.2020 18:42 Відповісти
Скока столетий строят эти станции?.Улита!
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14.05.2020 18:52 Відповісти
Бред, невозможно компенсировать избыточные мощности солнечных ночью и непостоянные поставки ветровых.
Возмлжен только 1 вариант - комппенсация солнечной вечером, ночью и с утра мощностями тепловых стоящих в горячем резерве, ГАЭС работающих только на компенсацию избыточных мощностей СЭС. Про ВЭС, я просто промолчу,там, как погода ляжет ( У Украины мало побережной зоны с прогнозируемым ветропотоком( типа /вечерний бриз/
Поэтому ну ее нах
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14.05.2020 21:12 Відповісти
 
 