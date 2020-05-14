УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9211 відвідувач онлайн
Новини
1 711 7

Мы не будем проводить закупку, если Минздрав заранее определит победителя, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов

Мы не будем проводить закупку, если Минздрав заранее определит победителя, - глава ГП

Директор государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявляет, что ГП не будет проводить закупки, в которых Министерство здравоохранения хочет заранее определить победителя.

Об этом он сказал а онлайн-пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Таким образом Жумадилов прокомментировал заявление министра здравоохранения Степанова о планах закупить 200 аппаратов ИВЛ у украинского производителя.

"Если будет поручение о закупке у конкретной компании, я будут обращаться в Минздрав с тем, чтобы к нам поступали поручения, в которых бы Минздрав точно понимал, что он хочет получить, но это поручение не должно содержать информацию о потенциальном победителе", - сказал Жумадилов.

"К нам поручение о закупке ИВЛ не поступало. И если оно поступит в такой форме, мы будем обращаться в Минздрав с обращением, чтобы они переосмыслили поручение и предоставили его в соответствии с действующим законодательством", - уточнил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Костюмы биозащиты для врачей, закупленные Минздравом в Китае, пошиты и готовы к отправке, - Степанов

Жумадилов подчеркнул, что участники торгов, которые проводит МЗУ, "должны осознавать и понимать, что безусловно получат контракт, если предоставят наиболее экономически выгодное предложение в соответствии со всеми требованиями к предмету закупки".

"Если участник, который подал наиболее выгодное предложение после этого будет иметь еще какие-то встречи в Минздраве, какие-то телефонные звонки с творческими требованиями для того, чтобы эта закупка была согласована, то это дискредитирует наше госпредприятие как прозрачного и эффективного закупщика и любой потенциальный участник наших закупок дважды подумает, стоит ли ему входить в наши тендеры", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Владелец "Текстиль-Контакта" Соколовский - Кабмину: Прекращайте кормить китайцев деньгами налогоплательщиков! А если мы вам не нужны, то отмените запрет на экспорт

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что МЗУ проведет закупку 200 аппаратов ИВЛ у украинской компании UTAS.

Напомним, 29 апреля стало известно, что Министерство здравоохранения обвинило ГП "Медицинские закупки Украины" в попытке купить некачественные костюмы биозащиты для врачей. Минздрав направил в правоохранительные органы заявление о совершении преступления.

Вместо костюмов, которые собиралось закупить ГП "Медицинские закупки", Минздрав закупил костюмы биозащиты в Китае. Каждый костюм стоит 488,6 грн при том, что ГП "Медицинские закупки Украины" собиралось купить костюмы по 245 грн за штуку.

Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках. Его поддержала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, заявляющая, что Минздрав блокирует закупки, а украинцы могут остаться без лекарств.

Автор: 

госзакупки (383) Минздрав (5393) закупки (3371) Жумадилов Арсен (49)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це що війна між медзакупками та МОЗ?Мені думається що медики ліпше мають знати що їм потрібно а СБУ мають прослідкувати щоби не було шахрайства.Виходить що така організація як медзакупки зовсім не потрібна а лише не те що не допомагає але і мішає та і за немалі кошти.
Ох я і забув що це Україна а не нормальна країна...
показати весь коментар
14.05.2020 18:19 Відповісти
Это схемы Богатыревой вернулись в Минздрав.
показати весь коментар
14.05.2020 19:10 Відповісти
Нет,это добивания осинового кола в то что осталось от медицины.И все это смахивает на хорошо продуманую диверсию.
показати весь коментар
14.05.2020 19:13 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f.html Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет Май 14, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f.html Мы не будем проводить закупку, если Минздрав заранее определит победителя, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов - Цензор.НЕТ 672 Верховная Рада отказалась ввести социальную помощь одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста и нуждаются в постороннем уходе.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f.html#more-103277 Читать далее
показати весь коментар
14.05.2020 18:33 Відповісти
Епоха бідності скінчилась.
показати весь коментар
14.05.2020 19:03 Відповісти
Почему при Супрун мы не слышали что МОЗ крышует тендера а эти только зашли только об этом и думают и больше не очем
показати весь коментар
14.05.2020 19:11 Відповісти
Где деньги? Губернатор Одесской области заявил, что выделил средства на кислородную станцию в Измаиле, меценат опроверг.

https://www.048.ua/news/2760625/gde-dengi-gubernator-odesskoj-oblasti-zaavil-cto-vydelil-sredstva-na-kislorodnuu-stanciu-v-izmaile-mecenat-oproverg

"Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА розподілив на предмети, обладнання та інвентар для кисневої станції 355 тисяч гривень та 425 тисяч на оплату послуг.Розподіл коштів до Дунайської обласної лікарні ООР відбувся 1.04.2020. Є відповідні документи",- написали от имени Одесской обладминистрации.
"Какие предметы, какое оборудование и какие услуги? Доноры передали больнице полностью работающую, НОВУЮ станцию, и заплатили за ее установку",- парировал Андрей Ставницер.
показати весь коментар
14.05.2020 19:12 Відповісти
 
 