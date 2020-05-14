На українців чекають ліміти на використання води через відсутність правильної екологічної політики, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

В Україні знижується рівень підземних вод. Вода більше не потрапляє в підземні горизонти так, як повинна. Вона просто швидко стікає в море. Наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води. Незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в материалі керівник практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольга Денищик.

За словами експерта, українці звикли ставитися до води як до безлімітного ресурсу. Однак, незабаром таке ставлення швидше за все доведеться переглянути.

"Якщо посуха триватиме, то найближчі 5 років кількість води зменшуватиметься. Можуть збільшитися спроби штучно акумулювати воду, буде більше ставків, щоб цю воду утримувати. І, звичайно, Державне водне агентство просто буде змушене обмежувати використання води", - заявив експерт WWF.

Однак посуха і спекотне літо - це лише каталізатор змін, а допускає їх недостатня екологічна політика в Україні. Українські екологи та інспекції надають перевагу штрафам, а не запобіганню проблеми.

Читайте також: В Україні існує загроза дефіциту води, - РНБО

Так, за словами Денищик, вже зараз необхідно вживати всіх заходів для поліпшення ситуації.

"Необхідно залучати фахівців Державного водного агентства, басейнових управлінь до обговорення будь-яких програм розвитку зараз на всіх рівнях: на районному, обласному тощо. Сьогодні ми маємо дивитися на весь басейн річки, щоб води вистачило всім", - заявила експерт.

Читайте також: Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info. ВIДЕО

Як повідомляється у матеріалі, водні ресурси України - це поверхневі, підземні і морські води, які ми використовуємо для своїх потреб.

Дві третини поверхневих ресурсів - це ресурси басейну Дніпра. Він забезпечує водою понад 50 міст.

За рівнем води на одну людину ми посідаємо 125 місце зі 180 країн, Україна - одна із найменш забезпечених водою країн в Європі.