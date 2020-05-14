На українців чекають ліміти на використання води через відсутність правильної екологічної політики, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)
В Україні знижується рівень підземних вод. Вода більше не потрапляє в підземні горизонти так, як повинна. Вона просто швидко стікає в море. Наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води. Незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в материалі керівник практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольга Денищик.
За словами експерта, українці звикли ставитися до води як до безлімітного ресурсу. Однак, незабаром таке ставлення швидше за все доведеться переглянути.
"Якщо посуха триватиме, то найближчі 5 років кількість води зменшуватиметься. Можуть збільшитися спроби штучно акумулювати воду, буде більше ставків, щоб цю воду утримувати. І, звичайно, Державне водне агентство просто буде змушене обмежувати використання води", - заявив експерт WWF.
Однак посуха і спекотне літо - це лише каталізатор змін, а допускає їх недостатня екологічна політика в Україні. Українські екологи та інспекції надають перевагу штрафам, а не запобіганню проблеми.
Так, за словами Денищик, вже зараз необхідно вживати всіх заходів для поліпшення ситуації.
"Необхідно залучати фахівців Державного водного агентства, басейнових управлінь до обговорення будь-яких програм розвитку зараз на всіх рівнях: на районному, обласному тощо. Сьогодні ми маємо дивитися на весь басейн річки, щоб води вистачило всім", - заявила експерт.
Як повідомляється у матеріалі, водні ресурси України - це поверхневі, підземні і морські води, які ми використовуємо для своїх потреб.
Дві третини поверхневих ресурсів - це ресурси басейну Дніпра. Він забезпечує водою понад 50 міст.
За рівнем води на одну людину ми посідаємо 125 місце зі 180 країн, Україна - одна із найменш забезпечених водою країн в Європі.
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Белогорское водохранилище во временно оккупированном Крыму уже в мае обмелело сильнее, чем за весь сезон прошлого года. Об этом сообщает https://ru.krymr.com/a/news-krym-vodohranilishcha-peresohlo-v-belogorske/30609266.html Крым.Реалии .
В 2019-м верховья водохранилища истощились только в начале осени, а в этом году они полностью высохли уже в мае из-за засухи.
https://www.youtube.com/watch?v=QMmP1H3iaJs
И что характерно, Зедебил с его малограмотной шоблой никаких адекватных решений не найдет.
Чао!
В нас такого не буває. Якщо поглянеш на кліматичну мапу, то побачиш, що в нас просто немає звідки прийти холодному і одночасно сухому повітрю влітку.
кого конкретніше посадили за "підрив електроопор у крим" ?
14.05.20 13:10
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)
Типа смена заступила и не видит что новость уже была опубликована там с 13.00 куча коментов есть и всем пофик ...интернет ресурс ,#1 вУкраїні
Кому то 73%,а кому то фикус накась
Не лесть иль месть не поведусь
Чего достойны,то и достанется
А кто не достоин,не поделюсь
при мне пусть лучше останется
Вони на початку 2000х розповідали про глобальне потепління і що до 20х років якраз все розтане ї всіх затопить. Тепер у них нова платівка.
ТАК,звичайно,гряде всепланетарне потепління -відповідно і зменшення опадів у певних регіонах..
але це глобально.. немає потреби виділяти Україну...
Эту ахинею просто тошно читать.
Понравилось запугивать народ?
нужно ******* чиновником и конфисковывать их имущество
Одним Бог открывает свои объятия,а перед некоторыми лишь разводит руками..
Джулиана Вильсон.автор крылатых филосовских мыслей,ставших классикой сестры таланта,краткости изречений...
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Землю можно назвать Планетой воды, или Планетой Океана. Действительно океан занимает 360 млн. км2 при общем размере поверхности планеты 510 млн. км2. Но на самом деле гидросфера значительно больше. Так, ледники покрывают 16,3 млн. км2, или 11% суши. Озера и водотоки на суше занимают значительно меньшую территорию - 2,3 млн. км2, или 1,7% суши, болота и сильно увлажненные земли - 3 млн. км2, или 2% суши. Поэтому на Земле постоянно покрыты водой не 360, а 380 млн. км2 поверхности, или 75%. Итак, правильнее считать, что 3/4 земного шара постоянно покрыто водой
не о чем говорить
в печку
А не пішов би цей фонд у ДУПУ
Ага, по 33 грн/куб який нах безліміт??. Якщо знов по графіку буде, то ціна подвоїться...