Депутату 7-го созыва сообщено о подозрении в получении 928 тыс. грн незаконной компенсации з жилье, - НАБУ

14 мая 2020 детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, подозревае мый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период ноябрь 2014-августа 2019 года.

Следствие считает, что таким образом подозреваемый нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права - Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2018 года.

Напомним, что в декабре 2019 года - марте 2020 года НАБУ и САП привлекли к ответственности пять народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на сумму более 2,6 млн грн. Всего в рамках расследований фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн.

Еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее. В результате, учитывая размер ежемесячной оплаты компенсации, на протяжении декабря 2018 января 2019 Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины сэкономило около 4 млн грн".

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Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-нардепе Александре Пресмане (самовыдвиженец, избран по одномандатному избирательному округу №139).