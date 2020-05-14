Рада має наступного тижня розглянути кандидатури членів конкурсної комісії з обрання директора ДБР, - "слуга народу" Монастирський

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності передав на розгляд парламенту кандидатури трьох членів конкурсної комісії з обрання директора Держбюро розслідувань, які були раніше узгоджені комітетом.

Про це Цензор.НЕТ заявив голова цього комітету Денис Монастирський, якого ми попросили прокоментувати ситуацію із заблокованим конкурсом, який повинен був початися ще взимку.

"Єдиний варіант, який я бачу в цій ситуації, це наступного тижня затвердити склад членів комісії з ДБР від парламенту, - пояснив він. - І офіційно звернутися із закликом до наших міжнародних партнерів, які, відповідно до закону, делегують трьох уповноважених від Кабінету міністрів Україна, щоб вони також визначилися з вибором".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, правоохоронний комітет Верховної Ради визначив трьох представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на посаду директора ДБР, це депутати від фракції "Слуга народу" Юлія Яцик і Владлен Неклюдов, а також декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко.

Монастирський перед голосуванням в комітеті заявив, що він проти того, щоб членами комісії були депутати. "Особисто я виступав за те, що це мають бути не депутати, а експерти, які можуть представляти інтереси Верховної Ради. Наприклад, помічники або консультанти, - говорить він. - Але комітет ухвалив інше рішення. Я роблю все, щоб наступного тижня цей список було розглянуто в залі. Також звертатимемося до тих колег, кого ми делегуємо від парламенту, щоб вони невідкладно зібралися з представниками комісії, які визначені президентом і вже говорили про умови оголошення конкурсу, терміни, оскільки комісія вважається згідно з законом повноважною з моменту, коли обрано 6 членів".

Нагадаємо, 26 червня минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким включив до складу комісії трьох нових членів. Зокрема, Зеленський включив до складу комісії: Оксану Квашу, яка, за даними Офісу президента, є провідним науковим співробітником відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук України, Олександра Костенка - завідувача відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою цього ж інституту та Віктора Кощинця - начальника відділу підготовки прокурорів щодо організації роботи в органах прокуратури і викладання професійної етики Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України.

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