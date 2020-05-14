Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко прокоментував призначення ексзаступниці глави МЗС Лани Зеркаль у "Нафтогаз".
Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Вітренко привітав Зеркаль із призначенням і відзначив її колишню допомогу команді НАК "Нафтогаз". При цьому він визнав за необхідне "звернути увагу на низку моментів, щоб імідж Лани не був використаний для "прикриття" - мовляв, не переживайте, є гідна заміна Вітренкові (хоча йдеться лише про частину того, за що я відповідаю)".
Так, виконавчий директор "Нафтогазу" звернув увагу на те, що Зеркаль не брала участі в реальних переговорах із "Газпромом". Він також зазначив, що сам займався передусім зміною комерційних відносин із "Газпромом", забезпечуючи економічний аналіз.
"Відповідний економічний аналіз того, що ми робимо, - це, без удаваної скромності, "вища математика", тут недостатньо навіть простої формальної економічної освіти, особливо пострадянської. ... При цьому юридичною стороною займалася юридична команда ... Лана ж перш за все юрист, і тому виникають відповідні питання щодо дублювання функцій", - написав Вітренко.
Виконавчий директор "Нафтогазу" розкритикував главу правління НАК Андрія Коболєва. "Провали Коболєва в трансформації були суттєвим негативним фактором для нашої команди у протистоянні з Газпромом. Ми все одно перемогли, але це було складно. Тому "не переживати" точно не варто", - додав він.
13 травня Вітренко повідомив, що його формально попередили про формальне звільнення з "Нафтогазу" через 2 місяці. Він вважає причиною свого звільнення те, що захист інтересів України у відносинах з "Газпромом" зараз не є для НАК пріоритетом.
У "Нафтогазі" пояснили, що звільнення Вітренка пов'язане з оптимізацією внутрішньої організаційної структури компанії і перерозподілом обов'язків між підрозділами.
14 травня стало відомо, що колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль очолила в "Нафтогазі" організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень групи в суперечках з ПАТ "Газпром" й у справах проти Російської Федерації.
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побольше бы таких сынов Украине !
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Он всегда был последние много лет дотационной компанией источником ОГРОМНОЙ коррупции и миллиарды гривен уходили туда как вода в песок.
Они отбили иск газпромовских исков на порядочные 50-60 млрд долларов подписанный ЮЛЕЙ .
При этом до них НИКОГДА НИКТО так не вздувал газпром что они нам ещё около 5 лярдов должны были.
Но жлобье воет ай ай какие большие деньги они получают вот попробуйте на минималистку как мы живём.
Не понимаете что менеджмент такого уровня очень много стоит, вы думаете к им не приходили предложения слить дело взять хороший откат пару лярдов долларов от таких сумм легко бы дали и они бы завалили дело а мы должны бы были 50-60 млрд долларов...
Те деньги что они получили ещё мало в других странах дали бы в разы больше.
Сейчас вам назначат ручного клоуна с квартала на минималочку и вы будете радостно выть справедливость восторжествовала! Но очень скоро нафтогаз станет убыточным и опять пойдут миллиарды гривен дотаций.
Вы не заметили ещё как "барыгу" прогнали как зажили сразу зажиточно?
Тошно читать тупых никчёмный которым 1000$ предел мечтаний но знают как страной управлять.
Скажите, за кем очередь занимать?
https://www.youtube.com/watch?v=OKT3_qtzcXM&feature=youtu.be&t=64
https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ee4-70cb-ad54-187358d292fe https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ed7-7249-a6c8-57f2f64a6011 https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ede-714d-91b0-caa4d52fe5cb Неправду опровергаем.
должныобязаны были напрягаться бесплатно..... ну ок..... сразу видно, что в мою ссылку вы даже не пытались вникнуть....
Так хорошо пристроила сыночка, и вот те на!
бабушка пришла посмотреть на внука
Их до сих пор Кондратий берет от Коболева и Витренко.Вот и поляки после их тоже по той же схеме газмяс вдули и компенсацию требуют и не они последние надеюсь. А ты почти дальше чепуху на фурму боярышника авось наработаешь
И отдыхать за неделю на сумму в зарплату за 100 лет простого украинца!
https://politeka.net/news/politics/671440-merzost-ukraincy-vozmushheny-roskoshnym-otdyhom-rukovodstva-naftogaza Тыц!
https://censor.net/user/466733
Главное не пересраться друг с дружкой на потеху одному престарелому собирателю земель русских
В более близком или чуть отдаленном будущем.
Я колись одному біг-босу відкрив очі , бо він навіть світлого уявлення не мав , що то що вони бухгалтера рахують най-най-най-складнішим -- тобто складний банківський відсоток , це просто фактаріал й навіть не в висшій математиці , а комбінаториці ...
А справжня висша математика навіть не кожному прикладному математику (програмісту) потрібна в роботі .
Ось Вітренко у "Нафтогазі" , але наврядчи знає різницу між піролізом й електролізом , бутаном й метаном . Я вже не кажу про те , хіба він відризніть апарат каталітичного крейкінгу від звичайної ректифікаційної колони ?!
Або як працює газова турбіна й де стоїть зворотній клапан на "гітарі" й чому він там потрібен .
Я до того усе це кажу , бо якийсь там бухгалтер критикує юриста , що мовляв вона те не знає , там не була ...
А саме що ти знаєшь крім фінансової сфери - ось таке питання ?!
Число 7 - это полнота божья.
Пророчество говорит что седьмой президент Украины будет женщина - умная и красивая: