Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко прокоментував призначення ексзаступниці глави МЗС Лани Зеркаль у "Нафтогаз".

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вітренко привітав Зеркаль із призначенням і відзначив її колишню допомогу команді НАК "Нафтогаз". При цьому він визнав за необхідне "звернути увагу на низку моментів, щоб імідж Лани не був використаний для "прикриття" - мовляв, не переживайте, є гідна заміна Вітренкові (хоча йдеться лише про частину того, за що я відповідаю)".

Так, виконавчий директор "Нафтогазу" звернув увагу на те, що Зеркаль не брала участі в реальних переговорах із "Газпромом". Він також зазначив, що сам займався передусім зміною комерційних відносин із "Газпромом", забезпечуючи економічний аналіз.

"Відповідний економічний аналіз того, що ми робимо, - це, без удаваної скромності, "вища математика", тут недостатньо навіть простої формальної економічної освіти, особливо пострадянської. ... При цьому юридичною стороною займалася юридична команда ... Лана ж перш за все юрист, і тому виникають відповідні питання щодо дублювання функцій", - написав Вітренко.

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Виконавчий директор "Нафтогазу" розкритикував главу правління НАК Андрія Коболєва. "Провали Коболєва в трансформації були суттєвим негативним фактором для нашої команди у протистоянні з Газпромом. Ми все одно перемогли, але це було складно. Тому "не переживати" точно не варто", - додав він.

13 травня Вітренко повідомив, що його формально попередили про формальне звільнення з "Нафтогазу" через 2 місяці. Він вважає причиною свого звільнення те, що захист інтересів України у відносинах з "Газпромом" зараз не є для НАК пріоритетом.

У "Нафтогазі" пояснили, що звільнення Вітренка пов'язане з оптимізацією внутрішньої організаційної структури компанії і перерозподілом обов'язків між підрозділами.

14 травня стало відомо, що колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль очолила в "Нафтогазі" організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень групи в суперечках з ПАТ "Газпром" й у справах проти Російської Федерації.

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