УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4842 відвідувача онлайн
Новини
20 056 66

Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист

Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко прокоментував призначення ексзаступниці глави МЗС Лани Зеркаль у "Нафтогаз".

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вітренко привітав Зеркаль із призначенням і відзначив її колишню допомогу команді НАК "Нафтогаз". При цьому він визнав за необхідне "звернути увагу на низку моментів, щоб імідж Лани не був використаний для "прикриття" - мовляв, не переживайте, є гідна заміна Вітренкові (хоча йдеться лише про частину того, за що я відповідаю)".

Так, виконавчий директор "Нафтогазу" звернув увагу на те, що Зеркаль не брала участі в реальних переговорах із "Газпромом". Він також зазначив, що сам займався передусім зміною комерційних відносин із "Газпромом", забезпечуючи економічний аналіз.

"Відповідний економічний аналіз того, що ми робимо, - це, без удаваної скромності, "вища математика", тут недостатньо навіть простої формальної економічної освіти, особливо пострадянської. ... При цьому юридичною стороною займалася юридична команда ... Лана ж перш за все юрист, і тому виникають відповідні питання щодо дублювання функцій", - написав Вітренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують і через два місяці звільнять з "Нафтогазу", - Вітренко

Виконавчий директор "Нафтогазу" розкритикував главу правління НАК Андрія Коболєва. "Провали Коболєва в трансформації були суттєвим негативним фактором для нашої команди у протистоянні з Газпромом. Ми все одно перемогли, але це було складно. Тому "не переживати" точно не варто", - додав він.

13 травня Вітренко повідомив, що його формально попередили про формальне звільнення з "Нафтогазу" через 2 місяці. Він вважає причиною свого звільнення те, що захист інтересів України у відносинах з "Газпромом" зараз не є для НАК пріоритетом.

У "Нафтогазі" пояснили, що звільнення Вітренка пов'язане з оптимізацією внутрішньої організаційної структури компанії і перерозподілом обов'язків між підрозділами.

14 травня стало відомо, що колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль очолила в "Нафтогазі" організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень групи в суперечках з ПАТ "Газпром" й у справах проти Російської Федерації.

Читайте також: Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу"

Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися вищою математикою, а Лана насамперед юрист 01Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися вищою математикою, а Лана насамперед юрист 02
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися вищою математикою, а Лана насамперед юрист 03
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися вищою математикою, а Лана насамперед юрист 04

Автор: 

Нафтогаз (4440) Зеркаль Олена (291) Вітренко Юрій (633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
разочарую тебя, после развода родителей он жил с отцом, так что отношения у них такие себе. Но тебе "зачет" за коммент в конкурсе идиотов
показати весь коментар
14.05.2020 19:31 Відповісти
+14
Нафтогаз -- государственная компания. Все вопросы к моновласти монобыдла и к их "папе". А тарифы для населения утверждает Кабмин.
показати весь коментар
14.05.2020 19:12 Відповісти
+10
мы занимались "высшей математикой" -т.е. обогащались на снижении мировой цены газа.
показати весь коментар
14.05.2020 19:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ща станет "палитическим"..
показати весь коментар
14.05.2020 19:05 Відповісти
Витренко вечно ноет как баба -- обиженный от такого каравая убирают
показати весь коментар
14.05.2020 19:33 Відповісти
Витренко обычный маменькин и папинькин сынок. У нас во власть и на синекуру попадают только такие люди. Зеркаль и Супрун были исключением и незаслуженной радостью для не созревшего к решительным действиям народа.
показати весь коментар
14.05.2020 20:43 Відповісти
хороший "сынок" поставивший раком Гаспром !

побольше бы таких сынов Украине !

.
показати весь коментар
14.05.2020 22:03 Відповісти
Просто суперский. Нанять на бюджетные деньги зарубежную юр. компанию, заплатить ей миллионы за работу, присвоить их победу себе, и требовать, а потом получить миллионную премию во время войны Украины с Кацапстаном, когда добробатам не хватало денег даже на броники и угнать отдыхать ))
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 8291
показати весь коментар
15.05.2020 00:33 Відповісти
Убогие завистливые алчные тупые жлобы не в состоянии осознать что Коболев с Витренко за много лет сделали Нафтогаз прибыльным!
Он всегда был последние много лет дотационной компанией источником ОГРОМНОЙ коррупции и миллиарды гривен уходили туда как вода в песок.
Они отбили иск газпромовских исков на порядочные 50-60 млрд долларов подписанный ЮЛЕЙ .
При этом до них НИКОГДА НИКТО так не вздувал газпром что они нам ещё около 5 лярдов должны были.
Но жлобье воет ай ай какие большие деньги они получают вот попробуйте на минималистку как мы живём.
Не понимаете что менеджмент такого уровня очень много стоит, вы думаете к им не приходили предложения слить дело взять хороший откат пару лярдов долларов от таких сумм легко бы дали и они бы завалили дело а мы должны бы были 50-60 млрд долларов...
Те деньги что они получили ещё мало в других странах дали бы в разы больше.
Сейчас вам назначат ручного клоуна с квартала на минималочку и вы будете радостно выть справедливость восторжествовала! Но очень скоро нафтогаз станет убыточным и опять пойдут миллиарды гривен дотаций.
Вы не заметили ещё как "барыгу" прогнали как зажили сразу зажиточно?
Тошно читать тупых никчёмный которым 1000$ предел мечтаний но знают как страной управлять.
показати весь коментар
14.05.2020 23:00 Відповісти
Теперь всем, кто не ворует - премия в 1 млн. положена?
Скажите, за кем очередь занимать?
показати весь коментар
15.05.2020 00:24 Відповісти
мы занимались "высшей математикой" -т.е. обогащались на снижении мировой цены газа.
показати весь коментар
14.05.2020 19:05 Відповісти
Нафтогаз -- государственная компания. Все вопросы к моновласти монобыдла и к их "папе". А тарифы для населения утверждает Кабмин.
показати весь коментар
14.05.2020 19:12 Відповісти
сделать из нельзя можно и есть высшая математика.
показати весь коментар
14.05.2020 19:16 Відповісти
какие то конкретно претензии к Витренко есть? Без пафоса и тумана
показати весь коментар
14.05.2020 19:27 Відповісти
какие то конкретно претензии к Витренко есть? Без пафоса и тумана/ Витренко получал миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил со счетов «Ощадбанка» на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов./ Во время войны с РФ получать такие премии-мародёрство.
показати весь коментар
14.05.2020 19:45 Відповісти
С этической точки зрения тут 50/50. Но с законной он абсолютно прав. Это не его проблема, а кабмина, который подписал с ним такой контракт. Просто когда прописали 0,5% премии на всех, никто не верил, что они смогут выиграть у раши столько. А зря.
показати весь коментар
14.05.2020 19:52 Відповісти
С этической точки зрения тут 50/50./Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу Украины». /«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд .Украина со своей стороны обязалась отказаться от всех остальных претензий к российской компании. В срок до 29 декабря 2019 г.«Нафтогаз» должен отозвать все остальные иски к «Газпрому» на сумму более $12 млрд, в том числе направленные на попытку ареста активов и имущества российской компании. Кроме того, должны быть аннулированы претензии к «Газпрому» со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд. /Надо было Витренко вовремя уйти а не дожидаться когда его выгонит кодлан Коломойского.
показати весь коментар
14.05.2020 21:11 Відповісти
12 млрд там как раз была львиная доля претензий что если контракт не продлят то мы понесём убытки а так как контакт продлили то и сумма эта не актуальна.
показати весь коментар
14.05.2020 23:04 Відповісти
А кто тебе сказал что ты на свою зарплату наработал?..А к тиМошенницке за контракт газ по 450 баксов у тебя имеется?..
показати весь коментар
14.05.2020 20:04 Відповісти
А кто тебе сказал что ты на свою зарплату наработал?..А к тиМошенницке за контракт газ по 450 баксов у тебя имеется?../Много пьёшь. Пить надо меньше.
показати весь коментар
14.05.2020 20:06 Відповісти
ниже все объяснено на пальцах..., поэтому лучше не надо на Нафтогаз батон крошить....
https://www.youtube.com/watch?v=OKT3_qtzcXM&feature=youtu.be&t=64
показати весь коментар
15.05.2020 17:41 Відповісти
Смотрим
https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ee4-70cb-ad54-187358d292fe https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ed7-7249-a6c8-57f2f64a6011 https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ede-714d-91b0-caa4d52fe5cb Неправду опровергаем.
показати весь коментар
15.05.2020 18:01 Відповісти
и кто все эти авторитетные источники???
показати весь коментар
15.05.2020 22:02 Відповісти
и кто все эти авторитетные источники???/Иван Петрович Сидоров за базар отвечает. 1.Битва за $25 миллионов на карман. Как топ-менеджеры "Нафтогаза" с премиями расставаться не хотели.-Коболеву и Витренко уже была выплачена премия .Коболеву 7,9 миллионов долл, а Витренко - 6 миллионов долл .Оставшаяся часть премии 25,6 миллионов долл.Успех в Стокгольме произошел благодаря нанятых за огромные деньги зарубежным юристам, а не Коболеву и Витренко. И благодаря поддержке Украины Западом (что записано в судебном решении, где содержалась ссылка на тяжелое экономическое положение Украины).Казалось бы, оба менеджера должны были постесняться напоминать о части премии. Но произошло обратное.Витренко стал требовать себе денег и пригрозил судом. Коболев же предложил вернуть "Газпрому" деньги, чтобы сократить размер его доходов. 2."Газпром" виплатив "Нафтогазу" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу 27 грудня, 2019, 19:15
показати весь коментар
15.05.2020 23:12 Відповісти
другими словами, вы хотите сказать, что чуваки должны обязаны были напрягаться бесплатно..... ну ок..... сразу видно, что в мою ссылку вы даже не пытались вникнуть....
показати весь коментар
16.05.2020 09:14 Відповісти
1.Вспоминаем бойцов ВСУ, делающих свою работу в окопах под обстрелами. 2.Вспоминаем врачей, делающих свою работу с риском для жизни.3.Гневно клеймим позором наживающийся на украинцах кодлан Коломойского.4.Разоблачаем ложь в комменте https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ee6-732e-aaa3-4f36d6beb947
показати весь коментар
16.05.2020 09:43 Відповісти
я понял - вы любите чужие денежки считать.... и то, что одни люди смогли их заработать, а вы нет, вас страшно бесит.....
показати весь коментар
16.05.2020 14:41 Відповісти
я понял - вы любите чужие денежки считать.... и то, что одни люди смогли их заработать, а вы нет, вас страшно бесит./Иван Петрович Сидоров широко известен в узких кругах профессионалов, в декабре приглашён на третью работу и не смог отказаться.Денег ему хватает и на семью и на отдых в Франции.Со своими догадками вам к к комментаторам под статьями о чемпионах мира по боксу Усике и Ломаченко.
показати весь коментар
16.05.2020 15:08 Відповісти
с тремя работами сутками на цензоре дрочить??? вы меня поражаете своими талантами!!! ))) ок..... проехали..... широко в узких..... ))
показати весь коментар
16.05.2020 15:17 Відповісти
Иван Петрович Сидоров здесь перевоспитывает дрочунов, от нехрен делать выдумывающих всякую херню и с ней пристающих к занятым людям.
показати весь коментар
16.05.2020 15:26 Відповісти
Главное не пересраться друг с дружкой на потеху одному престарелому собирателю земель русских
показати весь коментар
14.05.2020 19:05 Відповісти
На потеху этому собирателю Витренко и уволили.не удивлюсь что это обговаривалось с Козаком известным не пришей к изде рукав подписантом Ермаком.такое не забывается.до сих пор кацапня успокоиться не может от проигранного арбитража
показати весь коментар
14.05.2020 20:38 Відповісти
Так його ж наче звільнили.
показати весь коментар
14.05.2020 19:07 Відповісти
Сообщили о предстоящем сокращении в связи с реорганизацией. По закону за 2 месяца.
показати весь коментар
14.05.2020 19:13 Відповісти
Да лана тебе...Ехай к маме, там все есть.
показати весь коментар
14.05.2020 19:08 Відповісти
Ага, "мы занимались высшей математикой" - це красти з бюджету в геометричній прогресії. От що ти конкретно зробило, щоб заробити премію в лярди доларів? Найняло закордонних адвокатів?
показати весь коментар
14.05.2020 19:13 Відповісти
Бойко з Бакуліним в 2010-му також були з найнятими іноземними адвокатами - але програли в Стокгольмі справи Газпрому і Фірташу на суму 1,6млрд доларів. Тому що очевидно: не все залежить від адвокатів.
показати весь коментар
14.05.2020 19:32 Відповісти
Це той бойко, який вишки державні прихватизував? І що він там міг виграти? Тут справа була прозора. Винний - плати. Тільки чого коболєв з вітренком за виконання своїх прямих обов"язків, відповідно посаді, отримали лямові премії - незрозуміло.
показати весь коментар
14.05.2020 19:58 Відповісти
Мама Юрика, Наташа Витренко, будет расстроена!
Так хорошо пристроила сыночка, и вот те на!
Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались "высшей математикой", а Лана, прежде всего, юрист - Цензор.НЕТ 5995
показати весь коментар
14.05.2020 19:22 Відповісти
Теперь НАТО точно на Борщаговку нападет! Некому будет сопротивляться!
Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались "высшей математикой", а Лана, прежде всего, юрист - Цензор.НЕТ 2954
показати весь коментар
14.05.2020 19:29 Відповісти
разочарую тебя, после развода родителей он жил с отцом, так что отношения у них такие себе. Но тебе "зачет" за коммент в конкурсе идиотов
показати весь коментар
14.05.2020 19:31 Відповісти
Не разочаруешь. Вижу - вот он с отцом на фото живет )) Папа в полосатом платье ))
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 7369
показати весь коментар
14.05.2020 21:37 Відповісти
ну и ?
бабушка пришла посмотреть на внука
показати весь коментар
14.05.2020 22:05 Відповісти
А дедушка уже работал главным на закупках у бабы Тимохи или уже в замминистры к Азирову-Бимбе взяли за достижения в закупках?
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 9878
показати весь коментар
15.05.2020 00:14 Відповісти
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 6810
показати весь коментар
15.05.2020 00:18 Відповісти
Ну и что ты хочешь доказать лапоть? Да мама вата а сын патриот всунул лаптям по самые гланды что бы пилотка не спадала.
Их до сих пор Кондратий берет от Коболева и Витренко.Вот и поляки после их тоже по той же схеме газмяс вдули и компенсацию требуют и не они последние надеюсь. А ты почти дальше чепуху на фурму боярышника авось наработаешь
показати весь коментар
14.05.2020 23:09 Відповісти
"Всунули" зарубежные юристы, которым сполна за работу заплатили из бюджета. А два лаптя - Витренко и Кобелев всовывать могут только морду в рюмку!
И отдыхать за неделю на сумму в зарплату за 100 лет простого украинца!
https://politeka.net/news/politics/671440-merzost-ukraincy-vozmushheny-roskoshnym-otdyhom-rukovodstva-naftogaza Тыц!
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 9586
показати весь коментар
15.05.2020 00:07 Відповісти
Если ты такой умный то можно зарубежных юристов у нас назначить на все должности? Уверен что с тобой и зарубежные юристы не помогли бы ))
показати весь коментар
15.05.2020 06:57 Відповісти
ущербный, у тебя везде арбитражный процесс по международным правилам, чтоб зарубежную юр. компанию на должности назначать?
показати весь коментар
15.05.2020 07:55 Відповісти
До речі, якщо хто і міг пристроїв Юрія Вітренка-мол. в Нафтогаз - так це міг (теоретично! міг, бо в 2014-му молодший вже був топ-менеджером) його батько Ю.Вітренко-ст., професор, доктор економіки, зам.міністра економіки в уряді Тимошенко в 2007-09рр.
показати весь коментар
14.05.2020 19:36 Відповісти
О, так ты еще и сбрехавший. Папаня Юрочки у Азирова - Бимбы работал замминистра, а у бабы Тимохи на закупках чесно батрачил, хорошо закупал видимо, что к Азирову взяли ))
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 1891
показати весь коментар
14.05.2020 21:31 Відповісти
Не страшно, например, приЗедент у нас, прежде всего, клоун.
показати весь коментар
14.05.2020 19:25 Відповісти
"висча матіматіка" у них евфімізм в значенні "я і сам ніхрєна не пойму" (С)
показати весь коментар
14.05.2020 19:27 Відповісти
Хорошо устроились, наш паровоз вперёд летит.
показати весь коментар
14.05.2020 19:40 Відповісти
Ау, придурочные !

https://censor.net/user/466733

Главное не пересраться друг с дружкой на потеху одному престарелому собирателю земель русских
показати весь коментар
14.05.2020 19:47 Відповісти
Конечно Витренко -пугало для плебса,т.к "дофига получил премии". Но с другой стороны,Украина,вместо оплаты Газпрому 40 ярдов получила с оного 6. Да,там не только один Витренко.... Но Слава Богу,что Украина с 15 года не зависит от шантажа Газпрома... А Зеркаль-успехов,и нам тожеб
показати весь коментар
14.05.2020 19:56 Відповісти
Лана Зеркаль - будущий премьер министр или президент Украины.
В более близком или чуть отдаленном будущем.
показати весь коментар
14.05.2020 19:59 Відповісти
Она была единственной женщиной, кто пришёл работать, а не обогащаться. За 30 лет мы просто потеряли надежду увидеть нашем правительстве нормальных людей, как мы обычно видим на улице.
показати весь коментар
14.05.2020 20:35 Відповісти
У меня один знакомый, тоже учёный… - у него три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличишь от настоящей!
показати весь коментар
14.05.2020 20:20 Відповісти
Иск против РАБссии на 17 ярдов долларов не за горами...Зеркаль порвет Путлерское шобло...
показати весь коментар
14.05.2020 20:36 Відповісти
Не для того Витренко убирали по просьбе *****,что бы сейчас кто то кого-то рвал.
показати весь коментар
14.05.2020 20:42 Відповісти
Сынок от мамы алкашки не далеко ушел. Такое же чмо.
показати весь коментар
14.05.2020 20:55 Відповісти
Коли це бухгалтера знали висшу математику ?!
Я колись одному біг-босу відкрив очі , бо він навіть світлого уявлення не мав , що то що вони бухгалтера рахують най-най-най-складнішим -- тобто складний банківський відсоток , це просто фактаріал й навіть не в висшій математиці , а комбінаториці ...
А справжня висша математика навіть не кожному прикладному математику (програмісту) потрібна в роботі .

Ось Вітренко у "Нафтогазі" , але наврядчи знає різницу між піролізом й електролізом , бутаном й метаном . Я вже не кажу про те , хіба він відризніть апарат каталітичного крейкінгу від звичайної ректифікаційної колони ?!
Або як працює газова турбіна й де стоїть зворотній клапан на "гітарі" й чому він там потрібен .

Я до того усе це кажу , бо якийсь там бухгалтер критикує юриста , що мовляв вона те не знає , там не була ...
А саме що ти знаєшь крім фінансової сфери - ось таке питання ?!
показати весь коментар
14.05.2020 21:05 Відповісти
По факту их работы в Украине и арбитража вопросы есть? Вы бы наверняка лучше смогли напиши своё резюме отправь авось возьмут там щас всех подряд берут...
показати весь коментар
14.05.2020 23:13 Відповісти
та ще не відомо на яке місце його готують...
показати весь коментар
14.05.2020 21:12 Відповісти
Помню, Зеркаль напускала туману, почему не хочет в МИД. Все проще, бабло побеждает зло
показати весь коментар
14.05.2020 21:30 Відповісти
Тебе до сих пор не ясно почему люди шарахаются от зетварей ?
показати весь коментар
14.05.2020 23:55 Відповісти
Клован - 6-й президент, 6 число дьявола.
Число 7 - это полнота божья.
Пророчество говорит что седьмой президент Украины будет женщина - умная и красивая:
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 3166



показати весь коментар
15.05.2020 00:23 Відповісти
 
 