Двох українців упіймали на зламі облікових записів і крадіжці даних 1,5 млн осіб у різних країнах світу, - кіберполіція
Співробітники департаменту кіберполіції Національної поліції викрили двох громадян України у зламі облікових записів інтернет-ресурсів і продажу конфіденційної інформації на закритих форумах, від чого постраждало понад 1,5 млн осіб у різних країнах світу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Двоє братів за допомогою шкідливого програмного забезпечення втручалися в роботу автоматизованих систем. "Програма підбирала логіни і паролі до облікових записів популярних у всьому світі інтернет-ресурсів. Далі отримані файли з конфіденційною інформацією зловмисники збували на закритих хакерських форумах, а також у месенджерах. Крім цього, з акаунтів, які мали активний грошовий баланс, частково виводили кошти на підконтрольні банківські рахунки", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки, й у вилученій комп'ютерній техніці виявили 55 тис файлів, на яких є понад 1,5 мільйона облікових записів громадян різних країн світу.
"За попередній рік за допомогою злочинної діяльності фігуранти "заробили" близько мільйона гривень", - розповіли в Нацполіції.
Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, ведеться досудове розслідування.
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