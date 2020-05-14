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Новини Силовики
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Двох українців упіймали на зламі облікових записів і крадіжці даних 1,5 млн осіб у різних країнах світу, - кіберполіція

Двох українців упіймали на зламі облікових записів і крадіжці даних 1,5 млн осіб у різних країнах світу, - кіберполіція

Співробітники департаменту кіберполіції Національної поліції викрили двох громадян України у зламі облікових записів інтернет-ресурсів і продажу конфіденційної інформації на закритих форумах, від чого постраждало понад 1,5 млн осіб у різних країнах світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Двоє братів за допомогою шкідливого програмного забезпечення втручалися в роботу автоматизованих систем. "Програма підбирала логіни і паролі до облікових записів популярних у всьому світі інтернет-ресурсів. Далі отримані файли з конфіденційною інформацією зловмисники збували на закритих хакерських форумах, а також у месенджерах. Крім цього, з акаунтів, які мали активний грошовий баланс, частково виводили кошти на підконтрольні банківські рахунки", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки, й у вилученій комп'ютерній техніці виявили 55 тис файлів, на яких є понад 1,5 мільйона облікових записів громадян різних країн світу.

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"За попередній рік за допомогою злочинної діяльності фігуранти "заробили" близько мільйона гривень", - розповіли в Нацполіції.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, ведеться досудове розслідування.

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Правоохоронні органи (2710) силовики (2515) хакер (1364) кіберполіція (414)


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Ну на доже как быстро стрелочников нашли,а кто тогда заказывал музыку?
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14.05.2020 19:33 Відповісти
Був би товар, а покупець знайдеться.
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14.05.2020 19:36 Відповісти
допустим, ваш логин и пароль взломали.
банковский сайт защищен. вход отслеживается по айпи.
если вам звонят - типа я максим, работник приватбанка, вам пришла смс с кодом, продиктуйте, иначе мы заблокируем вашу карту.
посылай нах"й сразу.
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14.05.2020 19:53 Відповісти
Со мной так и было, я послал, он понял всё сразу. Номер звонившего был скрыт.
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14.05.2020 20:02 Відповісти
у меня номер показало. но когда я на него перезвонил, трубу чувак не взял. я чуть не попался, меня напрягло, что он явно занервничал, когда я задавал вопросы.
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14.05.2020 20:09 Відповісти
Однажды в 8 утра звонит мне какой-то х...й и втирает, что он нач. отдела безопасности привата и что-то начинает грузить. Очевидно рассчёт на то, что в такое время люди едут на работу, в транспорте может быть плохо слышно, соображают туго и т.п.
После моего вопроса о том, с какого это аж целый шеф безопасности банка станет звонить клиенту и уточнения, что у меня вообще карточки привата нет, чувак моментально отключился. Телефон выключил. Но моя эсэмеска с пожеланием подольше и погаже продолжать сидеть на киче через пару часов дошла
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14.05.2020 22:33 Відповісти
 
 