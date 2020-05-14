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Новини
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"Фейкові обшуки, фіктивне затримання, постановочні фото в наручниках", - на Одеській митниці прокоментували заяву силовиків

Начальник Одеської митниці Михайло Грибанов прокоментував оприлюднену СБУ і ДБР інформацію про затримання начальника відділу митного поста "Чорноморськ" після одержання хабаря в $1,3 тис.

Коментар Грибанова є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Фейкові обшуки, "фіктивне затримання" і занадто оперативний злив інформації про нібито отриманий мною хабар, відверто провокаційні дії, які виходять за межі законності, щодо моїх підлеглих, відсутність рішень на слідчі дії, постановочні фото і відео в наручниках, одягнених на кілька хвилин заради "хайпової гарної картинки", пошкодження державного майна і виламування дверей, особливо тих, які і так були відкриті, - все це реакція на мою державну позицію в організації роботи Одеської митниці", - заявив Грибанов.

Керівник Одеської митниці стверджує, що нікого не затримано "не тільки у зв'язку з відсутністю складу злочину, а й самої події".

Адвокати, за його словами, внесли в протокол невідкладного обшуку понад 30 зауважень щодо порушень законодавства під час здійснення слідчих дій.

Раніше спочатку ДБР, а потім СБУ заявили про затримання начальника відділу митного поста "Чорноморськ" після одержання хабаря в $1,3 тис.

Дивіться також: Керівництво Одеської митниці підозрюється в організації корупційної схеми під час розмитнення товарів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4752) обшук (1986) СБУ (13070) митниця (1886) ДБР (3596) Державна митна служба (666)


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Топ коментарі
+23
Кіно і зелені
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14.05.2020 19:38 Відповісти
+16
"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 7948
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14.05.2020 19:53 Відповісти
+11
Ублюдки, претворили страну в 95 квартал
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14.05.2020 19:46 Відповісти
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Кіно і зелені
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14.05.2020 19:38 Відповісти
Show Must Go On. Шоу для лохов должно постоянно продолжаться. Таков принцип зеленой пошести. Результат ничто, видосики -- все.
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14.05.2020 19:57 Відповісти
panem et circenses (Хлеба и зрелищ!).....(с)
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14.05.2020 21:32 Відповісти
Зелені коні, як мухи, тільки з копитами😜
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14.05.2020 21:26 Відповісти
шоубиз он такой ))))
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14.05.2020 19:39 Відповісти
"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 4523
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14.05.2020 19:59 Відповісти
Дайте телефон тих майстрів.Профі 90го рівня.Це вони докладають стіну після того як замовник сказав що їм не заплатить за роботу.
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14.05.2020 22:12 Відповісти
ну да какая же это взятка 1300 долл...это так считается устной благодарностью
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14.05.2020 19:44 Відповісти
Вибачення і матеріальна компенсація.
Просто чувак не у Єрмака посаду купив,а ще у Богдана,от і непонятки
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14.05.2020 19:44 Відповісти
"постановочные фото и видео в наручниках, одетых в несколько минут ради "хайповой хорошей картинки", повреждение государственного имущества и выламывания дверей, особенно тех, которые и так были открыты, - все это реакция на мою государственную позицию в организации работы Одесской таможни" Источник: https://censor.net/n3195645" - Последних тридцать лет , когда чиновник говорит, что то про государственную позицию, крепкого хозяйственника итд возникает очень однозначное желание
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14.05.2020 19:45 Відповісти
Грибанова призначили слуги народу 5 березня і знали при цьому, що:
Напомним, что также в декабре 2012 года, после увольнения из таможенных органов, в отношении директора предприятия, контролируемого Грибановым, был составлен протокол о нарушении таможенных правил в связи с недекларированием итальянских товаров (колготы женские) на сумму около 200 тыс. долл. США.
https://usionline.com/2020/03/05/odesskuyu-tamozhnyu-vozglavil-biznesmen-kotorogo-ulichili-v-kontrabande-i-pyanoj-ezde/
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14.05.2020 19:45 Відповісти
Вот я ему сразу поверил...аж слезу пустил
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14.05.2020 19:45 Відповісти
вы очень глубоко прочувствовали, искренность, этого жертвующего животом своим, лоснящегося индивидуума
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14.05.2020 19:48 Відповісти
Ублюдки, претворили страну в 95 квартал
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14.05.2020 19:46 Відповісти
чи в енну серію "слуги урода"? Там де МВФ йде в жопу?
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14.05.2020 19:53 Відповісти
Стране - шапито. В президентах - клоун. Ей Богу, дешевый балаган, а не руководство страны
"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 1385
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14.05.2020 19:47 Відповісти
Порохоботы здравствуйте как живётся в царстве ЗЕ.
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14.05.2020 19:52 Відповісти
та вас фотографуємо убогих.

"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 4361
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14.05.2020 19:56 Відповісти
Кого вас.
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14.05.2020 20:07 Відповісти
Ти тупий як ЗЄбанат
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14.05.2020 20:11 Відповісти
Ти розумніший?
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14.05.2020 20:34 Відповісти
От всей души поддерживаю.
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14.05.2020 20:06 Відповісти
ЗЕдебил держит у ЗЕбаната.
От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
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14.05.2020 20:10 Відповісти
Я млять патріот цієї країна, а не окремих рил у вигляді ПЕТЮНІ і ЗЕ.
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14.05.2020 20:33 Відповісти
Index Dias!ты заметил идиот не пуганный, что сайтом ошибся! здесь общаются достойные люди, тебе в стойле место! мужчины, обратили внимание как поредели ряды нелоха?! хотя еще тупые фанатики проскальзывают!
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14.05.2020 20:20 Відповісти
не на того нарвалась, овца драная
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14.05.2020 22:39 Відповісти
"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 7948
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14.05.2020 19:53 Відповісти
какой президент, такие и обыски
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14.05.2020 19:54 Відповісти
Помажьте ЗЕдібіла зелёнкой, а то истечет весь
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14.05.2020 20:08 Відповісти
Вокруг нас Сцена и мы в Ней Актеры.Нас наняли для массовки с нашего же Согласия.
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14.05.2020 20:15 Відповісти
Движение - все, конечная цель - ничто
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14.05.2020 20:52 Відповісти
За саму тільки кацапську фамілію Грибанов його потрібно гнати в три шиї.
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14.05.2020 21:28 Відповісти
Да,что же ето такое,как только за очко берут зрсзу на тебе,честный такой что негде прбы ставить,когда ты гриб и все такие как ты нажретесь.
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14.05.2020 21:44 Відповісти
Очередные видосики от зеленой плесени ---они же больше НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ! Но их убогому лозторату нравится)))
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15.05.2020 00:39 Відповісти
Кино
https://youtu.be/__YpHRHfiRg
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15.05.2020 02:17 Відповісти
 
 