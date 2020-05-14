"Фейкові обшуки, фіктивне затримання, постановочні фото в наручниках", - на Одеській митниці прокоментували заяву силовиків

Начальник Одеської митниці Михайло Грибанов прокоментував оприлюднену СБУ і ДБР інформацію про затримання начальника відділу митного поста "Чорноморськ" після одержання хабаря в $1,3 тис.

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"Фейкові обшуки, "фіктивне затримання" і занадто оперативний злив інформації про нібито отриманий мною хабар, відверто провокаційні дії, які виходять за межі законності, щодо моїх підлеглих, відсутність рішень на слідчі дії, постановочні фото і відео в наручниках, одягнених на кілька хвилин заради "хайпової гарної картинки", пошкодження державного майна і виламування дверей, особливо тих, які і так були відкриті, - все це реакція на мою державну позицію в організації роботи Одеської митниці", - заявив Грибанов.

Керівник Одеської митниці стверджує, що нікого не затримано "не тільки у зв'язку з відсутністю складу злочину, а й самої події".

Адвокати, за його словами, внесли в протокол невідкладного обшуку понад 30 зауважень щодо порушень законодавства під час здійснення слідчих дій.

Раніше спочатку ДБР, а потім СБУ заявили про затримання начальника відділу митного поста "Чорноморськ" після одержання хабаря в $1,3 тис.

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